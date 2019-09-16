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Все про:декларация (1096) секретные документы (34) секретная информация (39) Военная прокуратура (788) НАПК (735)

 НАПК откроет декларации военных прокуроров, когда получит постановление ГПУ и проведет заседание

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции не может прямо сейчас обнародовать декларации военных прокуроров. Для этого нужно получить постановление ГПУ и провести заседание.

Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По его словам, доступ к декларациям военных прокуроров был закрыт в 2017 году по просьбе тогдашнего Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому ее детали я не могу разглашать", - сообщил Мангул.

"Решение принималось на заседании НАПК большинством голосов. Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего Главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании Агентства", - заявил Александр Мангул.

НАПК откроет декларации военных прокуроров, когда получит постановление ГПУ и проведет заседание 01

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Ранее в пятницу, 16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3148782
 
 
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