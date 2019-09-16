 РФ и ее ставленники поднимают вопрос "формулы Штайнмайера" на каждой встрече в Минске, - экс-представитель Украины Моцик

Об этом в эфире hromadske заявил Александр Моцик, экс-представитель Украины в политический подгруппе на переговорах в Минске, информирует Цензор.НЕТ.
"Я провел около 60 раундов в политической группе за 2,5 года, и не было такого заседания, чтобы Россия и ОРДЛО не ставили вопрос о подписании формулы Штайнмайера", - рассказал он.
Моцик добавил, что Украина уже многое выполнила в пределах Минских соглашений на "политическом треке", в частности приняла закон об особенностях местного самоуправления на оккупированной части Донбасса, подготовила изменения Конституции о децентрализации, а также определила перечень населенных пунктов Донбасса, в которых состоятся местные выборы, если Верховная Рада объявит об их проведении.
"Поэтому то, что "формула Штайнмайера" может рассматриваться на следующем "саммите нормандской четверки", ничего здесь страшного нет. Но, рассматриваться не так, как говорит Россия - в ультимативном порядке", - резюмировал он.
План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а после доклада ОБСЕ по итогам выборов этот особый статус должны закрепить на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в выполнении Минских соглашений.
Я так и думал!
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября.
В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. Сразу же после начала ее речи член украинской делегации заявил модератору, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал, поскольку Крым является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».Он обосновал свою позицию тем, что совещание ОБСЕ не может использоваться для высказывания точки зрения «оккупационных властей» полуострова. Он также апеллировал к соблюдению принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности».
За Волконскую вступился представитель РФ Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность территорий, и попросил модератора положить конец данной практике.
По итогам дискуссии модератор сообщил, что участники совещания не обсуждают статус Крыма, и заявил журналистке, что она может продолжить выступление «именно как» представитель «Крымской газеты». В свою очередь, главный редактор продолжила речь и позвала всех присутствующих на заседании посетить полуостров, чтобы самим оценить ситуацию в регионе. Т