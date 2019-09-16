EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  827  23
Материалы по теме:
Все про:Россия (73865) Минск (1276) минские соглашения (2641) нормандская четверка (662) Моцик (5)

 РФ и ее ставленники поднимают вопрос "формулы Штайнмайера" на каждой встрече в Минске, - экс-представитель Украины Моцик

На каждой встрече в Минске представители России и пророссийских "властей" поднимают вопрос официального закрепления так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире hromadske заявил Александр Моцик, экс-представитель Украины в политический подгруппе на переговорах в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел около 60 раундов в политической группе за 2,5 года, и не было такого заседания, чтобы Россия и ОРДЛО не ставили вопрос о подписании формулы Штайнмайера", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков

Моцик добавил, что Украина уже многое выполнила в пределах Минских соглашений на "политическом треке", в частности приняла закон об особенностях местного самоуправления на оккупированной части Донбасса, подготовила изменения Конституции о децентрализации, а также определила перечень населенных пунктов Донбасса, в которых состоятся местные выборы, если Верховная Рада объявит об их проведении.

"Поэтому то, что "формула Штайнмайера" может рассматриваться на следующем "саммите нормандской четверки", ничего здесь страшного нет. Но, рассматриваться не так, как говорит Россия - в ультимативном порядке", - резюмировал он.

План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а после доклада ОБСЕ по итогам выборов этот особый статус должны закрепить на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в выполнении Минских соглашений.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/n3148781
 
   
 Топ комментарии
 
Так слать их надо вместе со Штанмайером.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так слать их надо вместе со Штанмайером.
 показать весь комментарий
 
 
Торгуватися. Хай поступляться на іншу формулу. І про виробництво військової наступальної техніки нарощувати.
 показать весь комментарий
 
 
ну и представители у нас в Минске..., то мертвечук, то чучма.., то моцик.., а , нормальных, не пробовали туда направить..
 показать весь комментарий
 
 
Формула одна: Бетонный Забор и ров с минным полем. РФ и ее ставленники поднимают вопрос "формулы Штайнмайера" на каждой встрече в Минске, - экс-представитель Украины Моцик - Цензор.НЕТ 5081
 показать весь комментарий
 
 
Кто или что оно такое Штайнмайер, что бы его бред втюхивать в страну и ещё выполнять? Хватит Минских оговореяков которые так же втюхали.
 показать весь комментарий
 
 
Если команда Зе это сделает-соберет новый Майдан.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай той німчурака йде найух зі своїми формулами! ************.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не Россия то хде бы фсе были....Если бы не русские то фсе умерли бы давно...Я лично не сомневаюсь что без русских я бы не родился ...мы евреи не умели рожаться до того как русские нас не научили...Меня лично вытащила на свет русская акушерка в Новосибирском ротдоме...я сразу почувствовал свою задолженность...
 показать весь комментарий
 
моцик- засунь цю формулу собі в сраку.І кацапам це передай.Нехай також засунуть РФ і її ставленики порушують питання "формули Штайнмаєра" на кожній зустрічі в Мінську, - експредставник України Моцик - Цензор.НЕТ 6650
 показать весь комментарий
 
 
Ця формула для втомлених від війни, схавають, а ви думали навіщо ЦВК розігнали?
 показать весь комментарий
 
 
Волкер отлично разложил "формулу Штайнмаера" на составньіе части и оказалось , что до вьівода российских войск и вооружений с Донбасса и восстановления контроля на границе , никакого особого статуса бьіть не может. Так , что, не так страшен черт...
 показать весь комментарий
 
Ждёшь от зе подвига от храбреца зе? Там на встрече писять в банку не заставят, там уровень другой и даже мама не поможет
 показать весь комментарий
 
Штайнмайеру наверное тоже Пыня приготовил на пенсию теплое местечко как и Шредеру за такие формулы?
 показать весь комментарий
 
 
73% проголосуют даже за формулу Шикльгрубера.......Кухарка з матросами вже накерували...тепер епоха блазнів....ОНО прийшло, посміхайтеся....
 показать весь комментарий
 
Не знают наших реалий. У нас проще поменять президента чем конституцию
 показать весь комментарий
 
///
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября.

В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. Сразу же после начала ее речи член украинской делегации заявил модератору, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал, поскольку Крым является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».Он обосновал свою позицию тем, что совещание ОБСЕ не может использоваться для высказывания точки зрения «оккупационных властей» полуострова. Он также апеллировал к соблюдению принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности».
За Волконскую вступился представитель РФ Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность территорий, и попросил модератора положить конец данной практике.
По итогам дискуссии модератор сообщил, что участники совещания не обсуждают статус Крыма, и заявил журналистке, что она может продолжить выступление «именно как» представитель «Крымской газеты». В свою очередь, главный редактор продолжила речь и позвала всех присутствующих на заседании посетить полуостров, чтобы самим оценить ситуацию в регионе. Т
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх