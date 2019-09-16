 РФ и ее ставленники поднимают вопрос "формулы Штайнмайера" на каждой встрече в Минске, - экс-представитель Украины Моцик

Об этом в эфире hromadske заявил Александр Моцик, экс-представитель Украины в политический подгруппе на переговорах в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел около 60 раундов в политической группе за 2,5 года, и не было такого заседания, чтобы Россия и ОРДЛО не ставили вопрос о подписании формулы Штайнмайера", - рассказал он.

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Моцик добавил, что Украина уже многое выполнила в пределах Минских соглашений на "политическом треке", в частности приняла закон об особенностях местного самоуправления на оккупированной части Донбасса, подготовила изменения Конституции о децентрализации, а также определила перечень населенных пунктов Донбасса, в которых состоятся местные выборы, если Верховная Рада объявит об их проведении.

"Поэтому то, что "формула Штайнмайера" может рассматриваться на следующем "саммите нормандской четверки", ничего здесь страшного нет. Но, рассматриваться не так, как говорит Россия - в ультимативном порядке", - резюмировал он.

План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а после доклада ОБСЕ по итогам выборов этот особый статус должны закрепить на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в выполнении Минских соглашений.

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