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 Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН

Вопрос о ситуации на оккупированных украинских территориях включен в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Об этом сообщил в Facebook представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. За - 65, против - 17", - написал он.

Новая, 74-я сессия, начнет работу завтра, 17 сентября, добавил Николенко.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148780
 
   
 Топ комментарии
 
Нафіга? Ці всі рассмотрєнія до дупи,кацапня слухати оон не буде.
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посиділи позвизділи розійшлись.
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Нафіга? Ці всі рассмотрєнія до дупи,кацапня слухати оон не буде.
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Та да , нафига все єти долгоиграющие судьі и трибунальі , нафига дрючить РФ-ию в ООН и ОБСЕ ! Устроим Путину спокойную жизнь ?
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Данії, РЕСПЕКТ !
16 сентября 2019

«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию.

Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приближается к Дании. Страна осталась единственной, где пока не было дано разрешение на прохождение морского участка, напоминает Reuters. Планируется, что корабль доплывет до Дании в начале октября.
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планово-прідупрідітільний рімонт?
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ця оон стала прислужницею глобалістів, і клопоти індєйцев її не колише
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Це ще раз підтверджує те, що поляки, не зважаючи на суперечки та ворожнечу в минулому, є братами для нас, у всьому нас підтримують. На противагу цапам і їх прихвостням (не хочу образити велику частину братів-білорусів, але нажаль факти вперта річ). Бацька чмокне в дирку жопи всіх (в першу чергу *****) хто йому дасть бабла. У вірменів головна біль Карабах, і вони плекають надію, що ***** їм допоможе. А ***** діє за старою формулою - розділяй і володій. Казахи насрали в штани (як не соромно потомкам Золотої Орди) що цапи зроблять те, що зробили на Донбасі. Ну а решта - зібізьяни, яким кинув ***** недогнилий банан.
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Позорище. В компании каких стран мы находимся?=============================================
Против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.
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И толку-абсолютно сдохшая шарашку.. Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 3771
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рассмотрєлі би єсчо,да боліт... самі знаєте,що... Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 1271
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