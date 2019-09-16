 Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН

Об этом сообщил в Facebook представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. За - 65, против - 17", - написал он.
Новая, 74-я сессия, начнет работу завтра, 17 сентября, добавил Николенко.
"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул дипломат.
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16 сентября 2019
«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию.
Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приближается к Дании. Страна осталась единственной, где пока не было дано разрешение на прохождение морского участка, напоминает Reuters. Планируется, что корабль доплывет до Дании в начале октября.
Против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.