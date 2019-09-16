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 Политика Украины
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Все про:КГГА (2240) Кличко (2728) райсовет (56)

 Группа нардепов от "СН" внесла законопроект о восстановлении райсоветов в Киеве и праве главы КГГА опротестовывать акты местных органов

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" предлагают законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Соответствующий законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" 13 сентября зарегистрировала группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко; текст обнародован в понедельник.

Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

В законе о столице предлагают закрепить, что исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская администрация, которая осуществляет контрольно-надзорные и координационные функции и исполняет полномочия в соответствии с законом о местных государственных администрациях и другими законами. Предлагают также указать, что особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными совета.

Прописаны сферы компетенции районов Киева и Киевского городского совета, полномочия главы районного совета и главы исполнительного комитета районного совета. Главу райсовета будут избирать депутаты. Они же смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.

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Главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров. В числе дополнительных полномочий главы КГГА – участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в поросах, касающихся Киева; согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных предприятий и территориальных органов министерств; согласование вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и государственной формы собственности.

Глава КГГА будет иметь право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

Авторы законопроекта предлагают установить порядок проверки и опротестования актов.

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Согласно изменениям в законно о столице, глава администрации сможет принять решение об остановке действия акта местного самоуправления, опротестовав его в письменной форме с одновременным обращением в суд не позднее 7 дней по кадровых вопросам, не позднее 14 дней – по актам индивидуального действия, не позднее 30 дней – относительно актов нормативно-правового характера.

По итогам проверки соответствующих актов выявление недостатков, которые не соответствуют публичным интересам территориальной громады, Конституции и законам Украины, позволит главе КГГА потребовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно устранить их. Соответствующий орган или чиновник должны устранить нарушение в срок, установленный главой администрации.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают сократить максимально возможное количество депутатов местных советов. Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн. избирателей.

В нынешней редакции ст.16 закона о местных выборах, если избирателей более 2 млн., местный совет состоит из 120 депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148779
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и конец децентралицазии. Возвращаем схему управления времен Януковоща.
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Смешно. ЖЭКи никуда и не девались, только название поменяли.
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это вообще уже вертикаль власти по российскому сценарию
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Количество чиновников не уменьшается, а растет в геометрической прогрессии.
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так вроде, наоборот на пару десятков сократить хотят, нет?
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ЖЭКи нужно вернуть - это сразу снизет кварплату в два раза минимум. Интересно кто-то это оспорит?
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Смешно. ЖЭКи никуда и не девались, только название поменяли.
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Поэтому это и была не реформа, а афёра - ЖЭКи от государства перешли в руки казнокрадов, а кварплата увеличилась в разы. То бишь если условно ЖЭКИ с кварплаты 100% получали 60%, а 40% шло государству. То с потрошиной реформой кварплата стала 400%, но ЖЭКи продолжают получать 60%, государство 40%, а казнокрад (фамили их всем известны) остальные 300%. Понял, лопух?
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А мне нравилась совкова кварплата, а если тебе не нравилась то ты идиот. Попробуй оспорь цифрами.
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Да, квартплата була дешева, їжа була дешева, але телевізори, наприклад, були значно дорожчі, ніж на Заході... В совку в 70-х кольоровий телевізор Рубін коштував 700-800 рублів, тобто 1100-1250 баксів по офійцінойму курсу 64 коп за бакс. В США кольорові телевізори тоді коштували 600-700 баксів

А Жигулі в 1970 коштували 5600 рублів, тобто 8750 баксів ... Так, для довідки, легендарний Форд Мустанг в США в 1970 коштував 5000 баксів - це з кондиціонером, коробкою-автоматом і двигуном на 300 кінських сил. А за 8000 баксів можна було купити розкішний Кадилак, як у Елвіса зі шкіряним салоном...

Перекос по цінах у совку був...
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Ну если газ для населения на ровном месте подорожал в 900 раз (для дыбилов с большой буквы - ДЕВЯТСОТ!), а газ на мировых рынках рухнул более чем в 2 раза, то ты не видишь в этом ничего такого - странного? Ты кто? Шо у тебя в голове? Считать то ты хоть умеешь?
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Ахахахахахах))))) *****))))))))))))) Скриню)))))))))))))))))))
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в 900 раз!?дядя ты обсчитался. на 900 процентов,а это не одно и то же.
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В Беларуси все ЖЭСы государственные. Всё дорожает. Только частная инициатива приводит к конкуренции и снижении цен.
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Вот и конец децентралицазии. Возвращаем схему управления времен Януковоща.
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Скоріше справа не у децентралізації, а у стандартизації, бо кожен робить як уміє, а вміє нічого. Кожен невмійко й незнайко має мати однаковий державний стандарт "як і що робити". Починаючи від будівельників і підмітальників, закінчуючи всілякими радами, аж до Верховної, і армії, і поліції, і державного аудиту.
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Нет ,поменять его на беню шоб ты ещё и за воздух, дождь и солнце платил
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КАК ХОРОШО В ,,СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ" ЖИТЬ. 😂😅😂
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это вообще уже вертикаль власти по российскому сценарию
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Не смогли навести порядок в ЖКХ, а лезут куда не попадя. ЖЕКи пережиток совка, который устраивает киевскую власть, а они про децентрализацию, государство в смартфоне. Кличко - граф де Бил, а еще лезет плесень Зе-я. Вот и будет скоро настоящий КлоЗет.
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повернення райрад в містах це ж стародавній "совок"! ну а погодження з головою КДМА керівників підприємств це те ж саме, що відбувалося за часів політбюро, окрім того це такі величезні можливості для корупції. п'ять останніх років країна з болем та кров'ю відривалася від "совка" та "руського миру" і все задля того, щоб ностальгуючі молоді уйобки потягли її назад в срср та кпрс?
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Можно взять пример с нашей страны. У нас всех мэров от райцентров до Минска назначает Лукашенко. А их контролируют губернаторы, которых тоже назначает Лукашенко. А их помошники Лукашенко по областям. Но счастья почему то не наступает, чёрт побери.
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Правильно Киев, вот так осталось взять тебя и кааааак уе...ть о стену,знаешь Киев но таким поджидовленым ты со дня своего основания не был ещё никогда.
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