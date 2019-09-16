 Выданные России люди просто растворятся в темном эфире, узнать что-то мы сможем только о судьбе Вышинского и Цемаха, - Фейгин

Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Дальнейшую судьбу большинства выданных РФ он назвал полной "загадкой".

"В России об этом никто никогда не узнает, эти люди просто растворяются в темном эфире… Смотрите. Кто вернулся в Украину – его все равно найдут журналисты. Они же не будут спрашивать у власти разрешения взять интервью у того же Сущенко или Гриба? А в России этого нет. В России прессы нет. Они сами никого искать не будут, потому что спецслужбы им могут дать по рукам. Поэтому узнать их судьбу из СМИ вы не сможете", – сказал Фейгин.

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Единственные, о ком в России и далее могут говорить публично - это известные лица, такие, как террорист Цемах или предатель Вышинский.

"На фасаде здания "Россия сегодня" (я рядом живу, на Остоженке в районе парка Культуры) круглый год была иллюминация, что Вышинский пострадал за свободу, он вернется и так далее. И я так думаю, что ему уже определено место у Киселева в этом агентстве", – предположил Фейгин.

"Насколько я понимаю, он будет самым благополучным из всех, кого забрали", – уточнил он.

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