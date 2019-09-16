 Зеленский уволил 13 глав райгосадминистраций в Ивано-Франковской области и одного - в Херсонской

Документу обнародованы на сайте главы государства 16 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Так, уволены главы Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской РГА. Также лишился должности глава Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

В документах указывается, что увольнения связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.