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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2851) увольнение (1697) Херсонщина (810) РГА (184) Ивано-Франковская область (389)

 Зеленский уволил 13 глав райгосадминистраций в Ивано-Франковской области и одного - в Херсонской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области.

Документу обнародованы на сайте главы государства 16 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Так, уволены главы Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской РГА. Также лишился должности глава Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

В документах указывается, что увольнения связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3148776
 
   
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Кажуть олігархів нема в Україні, бо вони бідні й босі. А раз капіталу в них нема - то вони некорисні, можна садити всіх.
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Зеленский перед выборами обманывал избирателей, говоря о том, что ФОПов и IT трогать нельзя

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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ФОПам торба. ЗЕбилы должны страдать.
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Хватит уже порохоботить, это была шутка...
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В Шапито 95 или остались ещё непристроенные уборщицы и лысый??
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