 Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд

Соответствующие решения появились в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить Кавуна и Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции. Также ГПУ обязали выплатить за вынужденные прогулы Дмитрию Кавуну 951 000 гривен ($37,8 тыс.), а Олегу Киперу — 805 000 гривен ($32 тыс.).

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Кипера и Кавуна уволили из прокуратуры 23 и 24 октября 2014 года. Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановили 22 февраля 2015 года и начали рассматривать его снова 5 сентября 2019 года.

В 2014 году Кавуна и Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти в связи с законом о люстрации. Запрет действует до 2024 года.

В то же время 6 сентября 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Дмитрия Кавуна своим советником на общественных началах.

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Дело Кипера перестали рассматривать в декабре 2014 года, а возобновили в этом году 29 августа.