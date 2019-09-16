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 Общество
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Все про:Аваков (2873) люстрация (750) суд (22541) Харьковщина (1382) прокурор (906)

 Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу. Оба были люстрированы в 2014 году за причастность к узурпации власти Виктором Януковичем. За вынужденные прогулы им выплатят 951 тыс. грн и 805 тыс. грн.

Соответствующие решения появились в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить Кавуна и Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции. Также ГПУ обязали выплатить за вынужденные прогулы Дмитрию Кавуну 951 000 гривен ($37,8 тыс.), а Олегу Киперу — 805 000 гривен ($32 тыс.).

Читайте на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд вынес решение о люстрации главы ГБР Трубы

Кипера и Кавуна уволили из прокуратуры 23 и 24 октября 2014 года. Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановили 22 февраля 2015 года и начали рассматривать его снова 5 сентября 2019 года.

В 2014 году Кавуна и Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти в связи с законом о люстрации. Запрет действует до 2024 года.

В то же время 6 сентября 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Дмитрия Кавуна своим советником на общественных началах.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Дело Кипера перестали рассматривать в декабре 2014 года, а возобновили в этом году 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3148775
 
 
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Та зрозуміли вже. Запускайте Кілю та Чивокуню.
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у новой власти к ним претензий нет
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с такими судами . как бы Янык не отсудил булаву у Вовки
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Почалось. Опять суды зарабатывают от люстиированных
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Их неправильно люстрировали, надо было совсем😂
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Когда Янукович восстановится?
Там зарплаты натикало - о-го-го...
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ты ж до выборов писал, что хуже не будет
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Я налоги плачу чтобы этих Ублюдков кормить?
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Як правило про налоги тириндить той, хто ніфіга їх не платить...
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если буряту можно то почему этим нельзя? я же говорил что сейчас 5 лет будем идти в обратную сторону
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двум чувакам по ляму выплатят.

это сколько средних месячных пенсий в зубожилой стране ?
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Пора ету власть на свалку отправлять.
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Sandy как как , добрана жуют😁и продолжают брилиантами .....Позорище всей системы😐
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Ну так а шо? Комусь же треба в Маріуполі (і не тільки) сепарів випускати, трясця їх мамі!
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Як казав гарант януковощ,вони хотіли люструвать мого онука ! Не так воно вже і страшно.😆 Українські суди, найгуманніші із гуманних! Чому януковощ, з його баблом не звертаїтьсчя в суд, дурило !!!
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да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд - Цензор.НЕТ 6894.
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Люстрировать судей, в конце концов! И ВККС с ВСЮ парашенкины!
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Мне понравилась ,как сепара в Марике люстрировали😁
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Такі да , все йде по графіку ! Одні випускають, а іншим доводиться люструвать !😈
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Мовби й суди державні, а судять в приватних інтересах.
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