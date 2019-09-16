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 Общество
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Все про:Нацполиция (10078) посольство (542) США (15345) Харьков (4435) ЛГБТ-сообщество (254)

 В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове

В посольстве США в Украине выражают сожаление в связи с насилием, имевшем место в ходе Марша равенства, прошедшего в Харькове в воскресенье, но отмечают усилия правоохранителей по защите свобод участников мероприятия.

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении.

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В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове 01

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Также читайте: Трое мужчин задержаны за нарушение общественного порядка после Марша равенства в Харькове, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3148774
 
 
 Топ комментарии
 
Даешь марш педофилов, зоофилов и некрофилов!
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Геи и лесбиянки это наше будущее! Ура товарищи! В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 3899
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Честно говоря притомили эти "разноцветные" демонстранты... Ну был же недавно их парад в Киеве. Эдак скоро они будут шастать по всем городам и посёлкам нашей страны, пытаясь привлечь внимание к своим, мало кому интересным наклонностям ? В США одобряют действия полицейских ? Ну так пусть они озаботятся финансированием этих полицейских мероприятий.
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ситуация не односторонние... точно также было в 2014 , мусара охраняли коллаборационистов. я имею право об этом писать и говорить. мусара ., не полиция.
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Даешь марш педофилов, зоофилов и некрофилов!
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Та че, пусть одной идут! Они впишутся как родные!
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Геи и лесбиянки это наше будущее! Ура товарищи! В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 3899
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А так хотілося б,деяким, до ****лоликого в підданство ! В тайожний союз !😆
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А так хотелось воплотить мечты Донцова и Михновского, чтобы ни в Тайгу, ни в Гейропу. Но плять нашим холопам нужен пан. Лизать чужой сапог слаще чем свои галушки наворачивать.
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Непопулярна тема. Транссексуали цікавляться нетрадиційним сексом, і не цікавляться політикою.
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Мєнти і в Одесі всіх захищали ,поки не запалили Священий крематорій !
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Всім учасникам маршу видавати оповістку у воєнкомат. Тоді і подивимося, чого вони варті!
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"Сегодняшняя Европа насыщена различными событиями в области прав человека, которые происходят в Женеве, Страсбурге, Вене, Варшаве или где-либо еще. К сожалению, некоторые из этих действий не имеют или слишком мало связаны с реалиями на местах. Война в центре Европы, попытка аннексии территории страны, незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии и Украины, кризис мигрантов и вынужденных переселенцев - помогла ли реакция ОБСЕ или любых других европейских правозащитных органов людям, чьи права человека и основные свободы были нарушены?" - отметил Кислица.Источник: https://censor.net.ua/n3148740
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Знаете почему на росии нет этих маршей, потому что там одни *****@сы живут.
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Колись були в Підербурху, а зараз всі підери.

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Анекдот в тему.
"В гейской семье ребенок пошел с папой-геем в сауну. Увидев папу без одежды, ребенок воскликнул:
- Папа, какая у тебя большая пися !
- Сынок, ты еще не видел какая пися у нашей мамы."
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Должна же быть гомостолица в государстве? Почему не Харьков?
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Честно говоря притомили эти "разноцветные" демонстранты... Ну был же недавно их парад в Киеве. Эдак скоро они будут шастать по всем городам и посёлкам нашей страны, пытаясь привлечь внимание к своим, мало кому интересным наклонностям ? В США одобряют действия полицейских ? Ну так пусть они озаботятся финансированием этих полицейских мероприятий.
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Бродячий цирк дайот бесплатниє прєдставлєнія

В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 5617
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Такі марші будуть і ви всі нічого не зробите.
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разрыв шаблона у ватного быдла.
Нацыки громили пидаров. А ватники нам втирают, что в Европе, от которой нас "спасает" расеюшка, все такие....
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Я ні кого не захищаю, але то просто безвредні геї! Підари ,це ті що мародерять, знаходячись у владі ,під час війни !😈
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эээ, нет!
В спалье - нехай творят что угодно.
Мы, нормальные, против того, чтоб они на улице трясли своими потными ляшками и лизались!
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Одна мысль мне не дает покоя. Вот если бы Брейвик или Таррант совершили свои ужасающие преступления под радужным флагом и с символом пацифизма на АР-18, то всем ЛГБТ+ пришлось бы срочно искать новый символ, чтобы не пропагандировать идеи ненависти. И тут как в анекдоте про вовочку - "горе - это если бы марьиванна вышла на школьный балкон да упала насмерть перед самой контрольной. А вот беда - это то что нет у нас в школе балконов"
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США в данном случае занимаются антиукраинской деятельностью, навязывая Украине не украинские порядки, навязывая Украине извращенцев.
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Якби не допомога США, то були б вже під паРашою !Якось так.
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