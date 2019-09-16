 В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.
"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.
"В гейской семье ребенок пошел с папой-геем в сауну. Увидев папу без одежды, ребенок воскликнул:
- Папа, какая у тебя большая пися !
- Сынок, ты еще не видел какая пися у нашей мамы."
Нацыки громили пидаров. А ватники нам втирают, что в Европе, от которой нас "спасает" расеюшка, все такие....
В спалье - нехай творят что угодно.
Мы, нормальные, против того, чтоб они на улице трясли своими потными ляшками и лизались!