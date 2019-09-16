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Все про:марш (535) Харьков (4435) ЛГБТ-сообщество (254)

 Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове. ВИДЕО

После марша в поддержку ЛГБТ "Харьков прайд", который состоялся 15 сентября, представители националистических организаций напали нескольких участников мероприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает харьковское издание StudMedia

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин задержаны за нарушение общественного порядка после Марша равенства в Харькове, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3148773
 
   
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Все, як за поребріком. Совпадєніє !
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Все, як за поребріком. Совпадєніє !
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Їх же ж ніхто не бив! Просто хворим.. Приписали люлей із любов'ю звичайно
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Коли Гепа пам'ятник Жукову ставив, де вони були?
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Так это ж и есть организованные гепины ********... Я - рафинированный гомофоб, но мне противны зверства. Тем более, организованные в кучу гепины ************ против одного недомерка...и вот эти вот "националисты" за гепины гроши будут встречать кацапское говно с радостными криками, как уже было...
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у нас все националисты с большой буквы на донбасе. в тылу засели уроды типа билецкого
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Националисты не сидят все вместе все 5 лет на передовой безвылазно - у них тоже ротации есть.
А Билецкий - организатор и первый командир Азова - под его командованием азовцы Мариуполь освобождали и другие операции по защите нашего государства проводили и на передовой он проводил и проводит достаточно много времени.
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Ну Билецкий же не стал на подсос у порошенко или зеленского, и смеет отстаивать здоровые ценности - так что стопудово - "урод". У этой публики герои-националисты только мертвые, все остальные националисты - фашисты и нацисты. После нашего Триумфа Воли с такими надо будет разбираться по первой категории.
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Видимо националисты опять становится ругательством и при этом участвуют те, кто имитирует националистов...
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Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове

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Ізбілі? Бачу підсрачників підлітку який вирішив у гея погратися надавали.
А чи не здається вам панове,що проводити усілякі гей-паради в країні де йде війна якось не комільфо? Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 8524 Однолітки того підорасика ( чи трішки старші) вже стріляють зі зброї у кацапів на фронті та гинуть щоб такі чмошніки по підвалах не ховалися від обстрілів. Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 902Так що вважаю добре що наваляли бовдурам малолітнім звіздюлєй.
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О. Повилазили.
Щось як Гепа переіменовував проспект назад на Жукова то їх не чутно і не видно було.
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Хіба?
І протестували, і пам'ятник м'яснику повалили, і таблички з назвою "проспект Григоренко" назад повісили.
До того ж не факт, що у даному випадку це взагалі були націоналісти - так просто організаторам дійства вигідно казати, що то нібито націоналісти були.
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нацики только педиков могут бить и в нац гвардию из под тишка кидать гранаты))
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Чего возражать-то, тут вешать надо, медаль тебе за антифашизм. На ГейОргиевской ленте.
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Ряжене г**но косить під націоналістів.
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"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" (с)
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Это так называемые "марши равенства" проводятся оргами-грантоедами исключительно ради вот таких вот эксцессов с нападениями. Если бы не было таких вот "националистов" - организаторы этих маршей наняли бы для этих целей местную гопоту, ибо цель - создать шумиху с "нетерпимостью" и "ущемлением".
Самая лучшая стратегия для противников всего этого действа - абсолютный игнор.
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Херня - вся западная европа тому пример. Вот Китай или Иран - другое дело. Или аль-Саудия. Там нет ни гей парадов ни гомофобов.
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А почему бы не написать корректно - патриоты Украины навешали гомосекам
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патриоты украины за сепарами гоняются, а за педиками всякие нац жены и свободовцы))
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Да да. Я знаю. Это только адепты Свиномордого мародера патриоты. Только на Майдане вас в отличие от Свободы и ПС днем с огнем не найти было. А, толстый, сам то как? Не захекався гонятся?
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иди спать, завтра в школу)))) диванный национоалистище
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Він не націоналіст, а філософ-таксист з вулиці, яка мала назву - Івана Кудрі.
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100 баллов
Не хер приучать детей к гомосячине!
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Патриотам Украины не хером заняться больше, как гомов гонять?
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О! Объявились защитнички Родины... Защитники обездоленных и угнетенных!... Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 7789
Позорники из подворотни!...))
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які там націоналісти??? Скандують та кричать йєзиком - то кацапські націАналісти
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Разве это избили. В 2014 году избивали и убивали в Харькове патриотов Украины. И на последних минутах менты бьют , хотя парень не оказывал сопротивления и не нападал не ментов .
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Избить геев все могут , а Медведчука почему не бьют ?
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на медведчука заказа не было, да и отдачу можно получить
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Сотни тысяч националистов не могут убрать 1 Медведчука
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Поясніть про рівність між українцями та тими, кому Україна не цікава?
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Такого бардака с нациками ни в одной стране мира нет. Плюс еще имиджевый урон наносят стране большой. В тюрягу таких сажать надо.
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Ну рискни. Нам уже давно нужен только повод поднять своего Каудильо на знамя и напомнить заднеприводным про розовый треугольник. А заодно и про другие треугольники.
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Мне понравилось конец видео ....полиция работало по принципу Беркут
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цирк що на цей гей парад у Харкові привезли 2 500 поліцейських зі сходу України захищати 1500 учасників параду)
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Я за демократию и равенство , но ляшковцев нужно физдить .
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Я за технократию и элитаризм, "но ляшковцев нужно физдить" (с)
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И это в то время, когда схемы простейших огнеметов вместе с рецептами дешевейшего напалма - в свободном доступе интернета. Нет все-таки действительно национализм - пещерный. Нет никакого технического прогресса. Даже отсталые племена африки уже используют в этом деле мачете и самозарядные винтовки, а наши как неадертальцы все пытаются доказать мышечной силой против кевларовых дубинок...
Почему-то в Эр-Рияде гей-прайды не проходят. И в Тегеране тоже.
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Типу, що кацапи прийдуть - порядок наведуть🧐
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Какая-то толпа животных. Мой мозг не в состоянии даже осмыслить подобное.
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а нас могли бы и пулю схлопотать

Вооруженное общество - это общество взаимной вежливости.
Манеры общения всегда становятся вежливым, когда каждый должен
отвечать за свои поступки собственной жизнью.
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просто ужас, избили парня, порвали дорогое кружевное белье, изверги
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"националисты" кричат на ымперском? (ну. если только националисты "русского мира"), обычная шантрапа из даунбасской подворотни!
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и еще нелюди, обещали парню с порватыми кружевными трусиками в попку вставить такое, что он плакал от страха
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Педікі -медведіки !.. Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 3145
ПС ))) Нафф мені їхня *толерантність * ! ..Су...гей-пради проводять. а українці на війні гинуть .
..І пі.....місцева влада . що дозволяє їм !
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Действия украинских националистов по охране общественного порядка в Украине одобряю. Украинский народ.
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