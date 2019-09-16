 Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает харьковское издание StudMedia
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Первый Марш равенства в Харькове: 2 тысячи участников, 2,5 тысячи полицейских, стычки с праворадикалами и два пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Трое мужчин задержаны за нарушение общественного порядка после Марша равенства в Харькове, - полиция
Власти Харькова не поддержали проведение Марша равенства, вопрос решит суд
Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой. ФОТОрепортаж
Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса
+9
Все, як за поребріком. Совпадєніє !
+8
а вдруг сдачи дадут?
+7
Тітушки Гепи. 100%.
А Билецкий - организатор и первый командир Азова - под его командованием азовцы Мариуполь освобождали и другие операции по защите нашего государства проводили и на передовой он проводил и проводит достаточно много времени.
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Ізбілі? Бачу підсрачників підлітку який вирішив у гея погратися надавали.
А чи не здається вам панове,що проводити усілякі гей-паради в країні де йде війна якось не комільфо? Однолітки того підорасика ( чи трішки старші) вже стріляють зі зброї у кацапів на фронті та гинуть щоб такі чмошніки по підвалах не ховалися від обстрілів. Так що вважаю добре що наваляли бовдурам малолітнім звіздюлєй.
Щось як Гепа переіменовував проспект назад на Жукова то їх не чутно і не видно було.
І протестували, і пам'ятник м'яснику повалили, і таблички з назвою "проспект Григоренко" назад повісили.
До того ж не факт, що у даному випадку це взагалі були націоналісти - так просто організаторам дійства вигідно казати, що то нібито націоналісти були.
Самая лучшая стратегия для противников всего этого действа - абсолютный игнор.
Не хер приучать детей к гомосячине!
Позорники из подворотни!...))
Почему-то в Эр-Рияде гей-прайды не проходят. И в Тегеране тоже.
Вооруженное общество - это общество взаимной вежливости.
Манеры общения всегда становятся вежливым, когда каждый должен
отвечать за свои поступки собственной жизнью.
ПС ))) Нафф мені їхня *толерантність * ! ..Су...гей-пради проводять. а українці на війні гинуть .
..І пі.....місцева влада . що дозволяє їм !