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 Я вижу большие перемены, - руководитель Луганской команды СММ ОБСЕ Туононен о разведении сил

Руководитель Луганской команды СММ ОБСЕ Юкка Туононен проинспектировал участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Господин Туононен начал свой визит на мирной территории, а впоследствии перешел через мост на временно-оккупированную территорию в направлении Луганска", - сказано в сообщении.

Он оценил обстановку в районе разведения сил и средств.

"Юкка Туононен рассказал, что видит большие перемены. Также отметил, что и в дальнейшем совместно с представителями СММ ОБСЕ будет прилагать усилия для сопровождения и налаживания мирной жизни в регионе", - добавили в пресс-службе штаба ООС.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148771
 
 
 Топ комментарии
 
Возити падлюку на всі похорони. Або нехай відвозить загиблих до їх сімей.
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просто там пункт пропуска за пенсией и колбасой, поэтому особо и не стреляют, а с мостом вообще маршрутки пустят
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ага, в одном предложении эти слова выглядят странно
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Якщо ці перевдягнені обполченці,які називають себе представниками ОБСЕ,будуть і далі дивитись,то їм може повилазить !😆
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просто там пункт пропуска за пенсией и колбасой, поэтому особо и не стреляют, а с мостом вообще маршрутки пустят
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Интересное разведение сил- почти ежедневно ранены или гибнут украинцы.
А сепары не гибнут. Загадка
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Гаарячий эээстонский парень увидел...Прошло 20 лет...Отвечайте немедленно!
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большие перемены это путинцы сбежали за поребрик.
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Звісно великі зміни.
До цього українські вояки стояли міцно й організовували регулярні посилки охолоджених "апалченцев" за поребрік.
А тепер там ці "апалченці" сидять спокійно і зухвало.
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Возити падлюку на всі похорони. Або нехай відвозить загиблих до їх сімей.
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Чи не щодня поранені і загиблі, а ОБСЄ бачить... І не повилазить!
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