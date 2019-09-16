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Все про:Верховный Суд (748) Минобороны (5941) боевые действия (1014)

 Установление факта участия лица в боевых действиях осуществляется во внесудебном порядке, - Большая палата ВС

Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта участия в боевых действиях в составе добровольческих формирований, ссылаясь на то, что ранее он обращался в Минобороны, однако получил ответ, что в список участников боевых действий не внесен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС, суды первой и апелляционной инстанций требования заявителя удовлетворили, а Министерство обороны Украины подало кассационную жалобу, в которой отметило, что эти требования не подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, а потому производство по делу подлежит прекращению. Вместе с тем, по мнению кассатора, отказ соответствующего органа в установлении указанного факта может быть обжалован в суде в порядке административного судопроизводства.

Кроме того, Минобороны утверждало, что порядок установления факта участия лица в боевых действиях, в том числе во время проведения АТО на востоке Украины, определен Порядком предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 20 августа 2014 года № 413.

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Исходя из того, что решения, действия или бездействие органов, уполномоченных принимать решение о предоставлении статуса участника боевых действий, заявитель не оспаривает, Большая палата Верховного Суда пришла к выводу, что дело не содержит признаков публично-правового спора.

Решая спор, Большая палата ВС отметила, что установление факта участия лица в АТО является составной частью процесса предоставления ему статуса участника боевых действий, который осуществляется во внесудебном, а не в судебном порядке. Указанный вопрос относится к полномочиям специально уполномоченных на это органов (комиссий, межведомственных комиссий). Обращение лица, претендующего на получение статуса участника боевых действий, рассматривают именно эти комиссии, а в случае отказа в предоставлении соответствующего статуса лицо имеет право обращаться в суд для обжалования решения комиссии, в том числе по неустановлению факта участия в боевых действиях.

С учетом приведенного Большая палата Верховного Суда пришла к выводу, что указанный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а должен решаться во внесудебном порядке в соответствии с установленной законодательством процедурой. В связи с этим решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а производство по делу закрыто.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148770
 
 
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Скоро мабуть, і обдроченцям динири та луганди, УБД, почнуть видавать. Мінські угоди однака !
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Плохо быть деревянным, однако. Кто-нибудь объяснит мне по-простому, присвоили ли парню статус УБД?
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Я там ниже написал. Парень пошел по неверному пути,Ю а суд разъяснил ему правильный порядок действий.
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Чтобы не было криков "Зрада" и "Перемога", разъясню, как могу, решение суда.

Человек просто неверно выбрал способ защиты своих прав. Узнав, что он не внесен в списки УБД, он сразу обратился в суд.
Суд разъяснил ему правильный алгоритм действий.

Он должен обратиться в специально уполномоченный на это орган (комиссию, межведомственную комиссию) с заявлением о предоставлении статуса УБД, приложив соответствующие доказательства. Этот орган может просто предоставить ему УБД, а может и отказать. Вот когда он откажет, то человек может ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ в суде и вот тогда он добьется победы.

А если ему никто не отказал, то нет и предмета спора.
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