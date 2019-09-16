 Оккупанты с начала суток 14 раз открывали огонь, ранен 1 защитник Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия;

- дважды неподалеку Павлополя с направлениям от Украинского и Верхнешироковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки с направления Трудовского - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Верхнеторецкого с направления Пантелеймоновки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Водяного с направлению Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Луганского с направления Нижнего Лозового - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

- вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - сообщили в штабе ООС.

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