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 Политика Украины
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Все про:Портнов (434) Чорновол Татьяна (499) ГБР (557) ЕРДР (1)

 ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол

Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по созданию преступной организации Андреем Портновым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол

"В моем заявлении речь идет о создании преступной организации для узурпации власти в Украине. И все действия, которые совершал Портнов, изложенные в заявлении, как раз и были подчинены тому, чтобы как можно больше людей поставить на высшие должности и таким образом перехватить власть в стране", - отметила Татьяна Черновол.

"Сейчас все эти сведения суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований и ГБР должно их расследовать", - подчеркнула она.

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По ее словам, в ее заявлении говорится об уголовном правонарушении, совершенном Андреем Портновым, известным чиновником Януковича, который в настоящее время является "действующим лицом нынешней власти, и, по сути, формирует нынешнюю власть, о чем как раз и говорится в моем заявлении об уголовном правонарушении".

Она подчеркнула: "Политика - это вещь ответственная, государственные должности - это вещь ответственная, а наличие в стране некоего "смотрящего", который управляет всеми процессами - это и ненормально, и уголовно и преступно".

Татьяна Чорновол сообщила, что нею было установлено, что во время избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского его фонд массово официально наполняли люди, которые являются подчиненными Портнова.

"Хотя это нарушение закона, потому что наполнение фонда - это добровольные взносы. То есть каждый человек должен самостоятельно принимать решения, она поддерживает того или иного кандидата в президенты, как и кандидата в депутаты, каким своими денежными вливаниями. Целый перечень людей, которых Портнов просто обязал вносить немалые суммы в предвыборный фонд Зеленского ", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова. ДОКУМЕНТ

По словам экс-депутата, также все были свидетелями, что во время предвыборной кампании и уже после выборов, и перед парламентскими выборами суды в Украине принимали очень много решений в интересах Зеленского. "И только ленивый не комментировал, что это произошло благодаря тому, что Зеленский открыл дорогу Портнову, который приехал в Украину. С него были сняты любые обвинения и он совершал давление на суды, - отметила она.

Татьяна Чорновол также отметила, что ее слова подтверждаются и тем, что на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник и работник Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщили, что записи из кабинета одного из председателей суда господина Вовка, в которых как раз и шла речь о коррумпированию судов господином Портновым .

"То есть были сделаны такие услуги для господина Зеленского и благодаря этим услугам, как благодарность за эти услуги, сложилась такая ситуация, которую мы все можем наблюдать, когда целый перечень должностных лиц сейчас назначается через лоббирование Портнова", - отметила экс-депутат.

Она, в частности назвала среди таких назначений - руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, связанных с Портновым. По ее словам, та же ситуация и с назначениями в Генеральной прокуратуре - Портнов лоббировал назначение Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора и Виталия Каська на должность заместителя Генпрокурора. Также Татьяна Черновол завесила, что и назначение господина Александра Данилюка на должность секретаря СНБО лоббировал Портнов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148767
 
   
 Топ комментарии
 
Як тільки Чорновола відкриває рота, хочеться забігти галасвіта чи бігом заткнути їй рота.
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Портнов робить багато корисного, тому має сісти останнім.
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а только упоминают портнова, тебе сразу хочется открыть рот и стать на колени ?
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Уже б давно внесли,
но закончилась бумага.
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барыги правозащитника прессуют !!!
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какой исче группировки.. що катал все законники
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Як тільки Чорновола відкриває рота, хочеться забігти галасвіта чи бігом заткнути їй рота.
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У палубія та таньки чорнорот теж є довідки із психушки.
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У сірожи пашинського є така спеціальна штука для затикання рота тетянці.
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Побоится он той штукой ей рот затыкать
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а только упоминают портнова, тебе сразу хочется открыть рот и стать на колени ?
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Та вам зебілам, непросихаючим від божої роси, звичайно Портнов милійше ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол - Цензор.НЕТ 7570
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просто больной человек, непонятно только почему не в дурке
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Чорнорота в своем репертуаре, чего ее не поставят, хотя бы секретаркой прокурора. А говорят психов нет в Раде.
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Портнов робить багато корисного, тому має сісти останнім.
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ага... вкладає багато чого в мізки українців....януклевич дитина проти нього
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Має сидіти. Але після того, як допоже пересаджати банду сивого зрадника і мародера.
P.s. оченята протр. Ти пагано бачиш.
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ширку бют с рыгами составлял,

через конституционный суд узурпировал власть для овоща,

шо там ещё корысного ?
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поки твоє письмо долетіло з цюрюха воно перекрутилося... напиши ше рас
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какие именно бизнесы на кацапии купил порошенко во время войны ?
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Fesco, burger king, агрохолдінг, крохмальний заводік... може ще шось.
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Космодром в Плесецке, Курскую АЭС, Череповецкий локомотивный завод, права на сериал "Сваты" ...
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Скажи, а Янукович будет полезен новой власти?
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Не знаю. Але він ворог України, тому має сидіти за державну зраду.
Гірше ворога є тільки зрадник. Такий, як сивий кнур порошенко, наприклад.
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Тогда ему места в тюрьме не хватит.
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Дубинський чорт!
Я срав з Дніпровської кручі на нього і такого самого його ватного друзяку бужанського.
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Срати мало, треба щось робити. Беріть прикад з Тетянки.
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Чорновол,потрібно посадить,з тією пришелепуватою,що розповідала,про парашенківський переворот,що буде у грудні! Щоб вони одна одній,новини розповідали !😆
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и портнов, и богдан, и их бене-фициар - все из одной опг. или из разных? - пусть порасследуют.
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Пряма мова Богдана: "Там (у "Слузі народу" - ред.) є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства"(с) - это не про тебя?
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І шо? У палубія і таньки чорнорот теж є довідки із психдиспансера)
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Шановна пані Чорновол як ви нерозумієте ДБР не розслідує такі злочини, тому що Портнов не є держслужбовцем. Для цього є СБУ
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«ДВІЧІ ПЕРЕБУВАЛА НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ …»: ХТО ТАКА НАСПРАВДІ ЖУРНАЛІСТКА-******* ТЕТЯНА ЧОРНОВОЛ.

Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.

Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.

Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.

Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
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Лошарик.
Ты, явная младая школота, не нюхавшая Совка.
Ибо не в курсе, что в 80-90х совковая "психиатрия" занималась исключительно ПОЛИТИЧЕСКИМИ заказами.
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танька/тараканька чего ещё расскажет ?
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ПОЧЕМУ МОЛЧАЛА ЧЕРНОВОЛ КОГДА ПОРОШЕНКО и ЛУЦЕНКО ВПУСТИЛИ ПОРТНОВА В УКРАИНУ?

На вопрос журналиста почему его впустили Луценко ответил

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
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"Пчелы против мёда"?
Точнее: " Мухи против навоза"?
"Ні, синку, це - ФАНТАСТИКА!"

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Так Свинарчук зараз при Зелі гріється ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол - Цензор.НЕТ 6523
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Послухай сюда, бульбаш. Лукашенко вже практично зробив Білорусь російським округом, поки ти тут пасешься.
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Не отвечайте троллям, хай они з голоду подохнут.
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