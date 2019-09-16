 ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол
"В моем заявлении речь идет о создании преступной организации для узурпации власти в Украине. И все действия, которые совершал Портнов, изложенные в заявлении, как раз и были подчинены тому, чтобы как можно больше людей поставить на высшие должности и таким образом перехватить власть в стране", - отметила Татьяна Черновол.
"Сейчас все эти сведения суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований и ГБР должно их расследовать", - подчеркнула она.
По ее словам, в ее заявлении говорится об уголовном правонарушении, совершенном Андреем Портновым, известным чиновником Януковича, который в настоящее время является "действующим лицом нынешней власти, и, по сути, формирует нынешнюю власть, о чем как раз и говорится в моем заявлении об уголовном правонарушении".
Она подчеркнула: "Политика - это вещь ответственная, государственные должности - это вещь ответственная, а наличие в стране некоего "смотрящего", который управляет всеми процессами - это и ненормально, и уголовно и преступно".
Татьяна Чорновол сообщила, что нею было установлено, что во время избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского его фонд массово официально наполняли люди, которые являются подчиненными Портнова.
"Хотя это нарушение закона, потому что наполнение фонда - это добровольные взносы. То есть каждый человек должен самостоятельно принимать решения, она поддерживает того или иного кандидата в президенты, как и кандидата в депутаты, каким своими денежными вливаниями. Целый перечень людей, которых Портнов просто обязал вносить немалые суммы в предвыборный фонд Зеленского ", - рассказала она.
По словам экс-депутата, также все были свидетелями, что во время предвыборной кампании и уже после выборов, и перед парламентскими выборами суды в Украине принимали очень много решений в интересах Зеленского. "И только ленивый не комментировал, что это произошло благодаря тому, что Зеленский открыл дорогу Портнову, который приехал в Украину. С него были сняты любые обвинения и он совершал давление на суды, - отметила она.
Татьяна Чорновол также отметила, что ее слова подтверждаются и тем, что на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник и работник Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщили, что записи из кабинета одного из председателей суда господина Вовка, в которых как раз и шла речь о коррумпированию судов господином Портновым .
"То есть были сделаны такие услуги для господина Зеленского и благодаря этим услугам, как благодарность за эти услуги, сложилась такая ситуация, которую мы все можем наблюдать, когда целый перечень должностных лиц сейчас назначается через лоббирование Портнова", - отметила экс-депутат.
Она, в частности назвала среди таких назначений - руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, связанных с Портновым. По ее словам, та же ситуация и с назначениями в Генеральной прокуратуре - Портнов лоббировал назначение Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора и Виталия Каська на должность заместителя Генпрокурора. Также Татьяна Черновол завесила, что и назначение господина Александра Данилюка на должность секретаря СНБО лоббировал Портнов.
но закончилась бумага.
P.s. оченята протр. Ти пагано бачиш.
через конституционный суд узурпировал власть для овоща,
шо там ещё корысного ?
Гірше ворога є тільки зрадник. Такий, як сивий кнур порошенко, наприклад.
https://youtu.be/M9DYFKZYVY4
Я срав з Дніпровської кручі на нього і такого самого його ватного друзяку бужанського.
Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.
Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.
Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.
Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
Ты, явная младая школота, не нюхавшая Совка.
Ибо не в курсе, что в 80-90х совковая "психиатрия" занималась исключительно ПОЛИТИЧЕСКИМИ заказами.
На вопрос журналиста почему его впустили Луценко ответил
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
Точнее: " Мухи против навоза"?
"Ні, синку, це - ФАНТАСТИКА!"
Приємно...