 Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым

С такой инициативой выступил так называемый "зампредседателя советов министра Крыма" Георгий Мурадов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
Идея возникла в ходе симпозиума, посвященного развитию связей оккупированного полуострова с Грецией, и нашла поддержку в рядах оккупационной администрации.
"Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков", - отметил Мурадов.
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По мнению так называемого "главы национально-культурной автономии греков Крыма" Иван Шонуса, переименование позволило бы "укрепить российский статус полуострова".
В качестве аргумента в поддержку переименования полуострова оккупанты напоминают, что ряд регионов РФ применяют в своем названии историческую часть, например, республика Саха (Якутия) или Северная Осетия - Алания.
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Таврида - одно из названий Крымского полуострова в древности, оно использовалось также после его оккупация Россией в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.
Ни ума, ни фантазии.
ВСЕМ НА ТЕБЯ НАСРАТЬ.
Насрать, что ты отторчал 5 лет в централах.
Насрать, что ты кого-то там хотел взорвать.
ВСЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧЕГО ТЕБЯ ПОСАДИЛИ.
И ты ошибаешься, что ничего не изменилось. Изменилось всё. Ты вернулся совсем не туда, куда думал.
ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА.
Зельц и Ко твой напалм не оценят.
Порох и Ко - сбитые летчики.
ТРУДНЫЙ ВЫБОР.
То, что ты отсидел только твои проблемы.
А будешь ПЫЛИТЬ станешь Надей д`Арк.
Почему? Оч просто."
Какая нахрен РЕСПУБЛИКА Крым-Таврида,!))))
У вас память отшибло??)))))
Вы уже давно не республика!!))
Вы даже не округ!!)))
Не какой-то там край!!)>)
Вы даже в кацапии непонятно с каким статусом!!!))))
Республика)))))/ От это рассмешил)))///
Запомните уроды...Украинский Крым это Кырым но никакая нахрен не ставрида.Переименуйте как лучше Мушкаф(москва упоминается в татарских сказках как деревня среди болот) ну...к примеру на ...***-ло-бад!))
"От названия народа "Таврьі" произошли многие названия в мире, в том числе Тауер в Лондоне..." Товариство там підібралося тепле і коли тітка розкривала рота про разсєю, її дружньо обривали і вона з незадоволеним виразом мармизи була змушена коригувати свої промови.
- Не исключено, что русские купцы, побывавшие в Риме, внесли новое слово в русский язык. Говорят, что когда их корабль стоял у набережной, римские воры что-то ночью, оттуда, украли. С тех пор в русском языке появилось слово "стибрить"...
Мрачный голос из группы:
- Простите, а у вас в Пизе, ничего не пропадало?...
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
ордынцы называли полуостров Джалда - массивная головка палицы, "елда"
слово сохранилось в названии городка Ялта
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
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Швеція, - українське слово. Там швеці живуть.
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Таурос (ταύρος) - грецькою перекладається, як "бик".
Окупанти, кагбе, натякають, шо в Криму дуже багато кацапської бикоти.
Кацапи, як завжди, бикують, поки їм не дадуть по рогах.
Что еще придумывать?