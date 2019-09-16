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Все про:Крым (21866) переименования (538) Россия (73865)

 Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым

Оккупационные власти региона думают о том, чтобы добавить к названию полуострова слова "Таврида". Они считают, что это позволит "укрепить российский статус региона".

С такой инициативой выступил так называемый "зампредседателя советов министра Крыма" Георгий Мурадов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Идея возникла в ходе симпозиума, посвященного развитию связей оккупированного полуострова с Грецией, и нашла поддержку в рядах оккупационной администрации.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков", - отметил Мурадов.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму найден убитым Эйнар Эюпов, пропавший без вести более года назад

По мнению так называемого "главы национально-культурной автономии греков Крыма" Иван Шонуса, переименование позволило бы "укрепить российский статус полуострова".

В качестве аргумента в поддержку переименования полуострова оккупанты напоминают, что ряд регионов РФ применяют в своем названии историческую часть, например, республика Саха (Якутия) или Северная Осетия - Алания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен

Таврида - одно из названий Крымского полуострова в древности, оно использовалось также после его оккупация Россией в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148763
 
 
 Топ комментарии
 
Ставридя, бл...
Ни ума, ни фантазии.
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дело в том, что Таврида это не только Крым, но причерноморские земли, меняя название Крыму на Таврида, оккупанты прицеливаются в будущем на Херсон и Мелитополь
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Ответим мятежникам переименованием в Русь-Украина!
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дело в том, что Таврида это не только Крым, но причерноморские земли, меняя название Крыму на Таврида, оккупанты прицеливаются в будущем на Херсон и Мелитополь
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ага интересно как ЭТОТ ПАНИГРЕТИК КАЦАПЫ ДЕБИЛЬНЫЕ СОБИРАЮТСЯ ВТЮХАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМЛЕЕ ООН??? чтобы внести изменений во все международные документы географические карты законы Уставы...тот Устав ООН .. не вот интересно или как с рехферендумом по Крыму.... типа а нафиг всех мы сами себе решили ну ну ху..лососы хреновые...
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И че кацапы придумать могут толкового? Крымино,Ставридово? Пока что название Крысм с жителями крысянами. Хотя...Можно Крысятиново временно Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 1856
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Бутылкой в анус себе пусть прицелятся.
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Ответим мятежникам переименованием в Русь-Украина!
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Естественно. В чём в чём, а на фронте всяких переименований мы их уделаем вчистую!
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Ты против возвращения городам и селам исторических названий? Коммуняки так понапереименовывали и документы почистили, что теперь долго расхлебывать нужно будет.
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В Кацапию переименуйте - статусу добавится!!))))
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Давайте уже добавте ;Бурятия;. А шо, прикольно.
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И среди соевых полно помешаных. Ышо? ырки, таньки итд.
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После ухода раши с крыма, гавностополь нужно переименовать в Корсунь, и вывести нах от туда флот, любой.
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Ну может торговый всё-же оставим? Всё же бухта считается лучшей в мире естественной гаванью.
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Так по этому ж ***** и оккупировал Крым. Знал пАдлА Шо при смене власти в Украине будет денонсация так называемых харьковских соглашений, а останется большой договор между Украиной и засрашкой которые подписал еще Кучма в 1997-м году. По этому договору **** должен был забрать все свои корыта из Севастополя в 2017-м, короче убраться нах.. Перед этим ***** замутил с Абхазией в 2008-м, готовил место куда его выводить, но что-то пошло не так и просто застолбил побережье Черного моря на всякий случай под видом свАбодной Абхазии.
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ОРХО будет. Отдельные районные Херсонской области
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Прикольно, но лучше сразу Лас-Тавридас, для привлечения ещё игровой индустрии!
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есть встречный ответ почему бы не переименовать Россия-Мордор больше подходит к роисси и жителей
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Крым был, есть и будет в составе Украины.
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А должны были переименовать Крым в Тавриду мы, но потрошиная гнида как могла подыгрывала *****.
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ЧЁТА КАК-ТО НЕ В ТЕМУ КАЦАПАМ ВСПОМИНАТЬ, ЧТО "ИСКОННО-РОССИЙСКИЙ" КРЫМ НОСИЛ НАЗВАНИЕ ТАВРИДА И ПРИНАДЛЕЖАЛ ГРЕКАМ. МОЖЕТ НЕХОРОШО ПОЛУЧИТЬСЯ Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 4030
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"исконно-российский" звучит как-то не очень... Крым в составе России был всего полтора столетия.
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Какая Республика у них сейчас? Больные люди. Путин уже их засунул в Южный округ, пусть проснутся! Какой смысл в этом выпендреже, если это военная база и окупированая територрия для всего мира, кроме рассеи??
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Как ни назови чемодан без ручки, он всё равно останется таковым..
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Олег Сенцов. "Добро пожаловать домой, сынок!Это только начало. Скоро ты убедишься, что
ВСЕМ НА ТЕБЯ НАСРАТЬ.
Насрать, что ты отторчал 5 лет в централах.
Насрать, что ты кого-то там хотел взорвать.
ВСЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧЕГО ТЕБЯ ПОСАДИЛИ.
И ты ошибаешься, что ничего не изменилось. Изменилось всё. Ты вернулся совсем не туда, куда думал.
ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА.
Зельц и Ко твой напалм не оценят.
Порох и Ко - сбитые летчики.
ТРУДНЫЙ ВЫБОР.
То, что ты отсидел только твои проблемы.
А будешь ПЫЛИТЬ станешь Надей д`Арк.
Почему? Оч просто."
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то шо написал не удивительно.... єто срез общества.... читай вьіше
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со строительством водного канала одесса-гданск таврида никакая
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Але!!)) Кацапье крымское!!!!)))
Какая нахрен РЕСПУБЛИКА Крым-Таврида,!))))
У вас память отшибло??)))))
Вы уже давно не республика!!))
Вы даже не округ!!)))
Не какой-то там край!!)>)
Вы даже в кацапии непонятно с каким статусом!!!))))
Республика)))))/ От это рассмешил)))///
Запомните уроды...Украинский Крым это Кырым но никакая нахрен не ставрида.Переименуйте как лучше Мушкаф(москва упоминается в татарских сказках как деревня среди болот) ну...к примеру на ...***-ло-бад!))
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Кырым - территория монголо-татар как бы
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Когда-то Крым был греческой колонией. Тут греки и россияне нашли точку солидарности.
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Колись у крисму поїхав на екскурсію. Екскурсоводкою була підстаркувата тітка у кримпленовому піджачку, явно колишня дрібна номенклатурниця. Що вона несла!
"От названия народа "Таврьі" произошли многие названия в мире, в том числе Тауер в Лондоне..." Товариство там підібралося тепле і коли тітка розкривала рота про разсєю, її дружньо обривали і вона з незадоволеним виразом мармизи була змушена коригувати свої промови.
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Российские туристы посетили Рим... Экскурсовод, желая оживить водную экскурсию по Тибру, пошутил:
- Не исключено, что русские купцы, побывавшие в Риме, внесли новое слово в русский язык. Говорят, что когда их корабль стоял у набережной, римские воры что-то ночью, оттуда, украли. С тех пор в русском языке появилось слово "стибрить"...
Мрачный голос из группы:
- Простите, а у вас в Пизе, ничего не пропадало?...
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Крым-тюркское слово,которое постоянно будет напоминать русне,что они там не коренные,а лимита Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 6129
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Крым - славянское слово
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
ордынцы называли полуостров Джалда - массивная головка палицы, "елда"
слово сохранилось в названии городка Ялта
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Крым - славянское слово
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
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Швеція, - українське слово. Там швеці живуть. Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 4349
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Оккупационные власти региона думают о том, чтобы добавить к названию полуострова слова "Таврида".

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Таурос (ταύρος) - грецькою перекладається, як "бик".
Окупанти, кагбе, натякають, шо в Криму дуже багато кацапської бикоти.

Кацапи, як завжди, бикують, поки їм не дадуть по рогах.
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Пусть лучше назовут Крым-СССР. Совковые пенсы просто обделаются от экстаза. Они же гАлАсовали за колбасу по 2-10 и водяру по 3-62. Членин им навстречу.
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Крым - украинский... Крысм - российкий...
Что еще придумывать? Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 6238
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Пан атаман Грициян Таврический..я сам себе Петлюра.
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