 Словакия поддерживает Украину в вопросе строительства "Северного потока-2", - президент Чапутова на встрече с Гончаруком

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

"Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия - наш хороший сосед, с которой у нас есть общая история", - отметил Гончарук.

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В свою очередь Президент Словацкой Республики подчеркнула, что ее страна поддерживает Украину на международной арене.

"Словакия поддерживает позицию, которую занимает Украина относительно "Северного Потока-2", Российской Федерации, а также намерения Украины относительно вступления в Европейский Союз и НАТО", - сказала госпожа Чапутова.

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Премьер-министр отметил, что правительство начинает внедрение ряда важных реформ. В планах - восстановить инфраструктуру страны, реформировать железную дорогу и изменить правила использования внутренних рек. Последнее позволит полностью обновить систему перевозок внутри страны. Алексей Гончарук добавил, что его команда планирует провести крупную реформу образования и науки, а также завершить реформу здравоохранения, которая была начата два года назад. Кроме того, особое внимание политики уделили вопросу борьбы с контрабандой на украинско-словацкой границе.

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"Наши страны имеют и общие трудности. Мы должны вместе побороть контрабанду. Для этого можем попытаться обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой", - сказал Гончарук.

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