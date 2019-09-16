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 Политика Украины
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Все про:Словакия (423) Северный поток (493) Гончарук_Алексей (91) Чапутова Зузана (6)

 Словакия поддерживает Украину в вопросе строительства "Северного потока-2", - президент Чапутова на встрече с Гончаруком

В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, которое необходимо минимизировать, поэтому приоритет правительства на следующие несколько лет - создать конкуренцию на рынке энергетики.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

"Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия - наш хороший сосед, с которой у нас есть общая история", - отметил Гончарук.

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В свою очередь Президент Словацкой Республики подчеркнула, что ее страна поддерживает Украину на международной арене.

"Словакия поддерживает позицию, которую занимает Украина относительно "Северного Потока-2", Российской Федерации, а также намерения Украины относительно вступления в Европейский Союз и НАТО", - сказала госпожа Чапутова.

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Премьер-министр отметил, что правительство начинает внедрение ряда важных реформ. В планах - восстановить инфраструктуру страны, реформировать железную дорогу и изменить правила использования внутренних рек. Последнее позволит полностью обновить систему перевозок внутри страны. Алексей Гончарук добавил, что его команда планирует провести крупную реформу образования и науки, а также завершить реформу здравоохранения, которая была начата два года назад. Кроме того, особое внимание политики уделили вопросу борьбы с контрабандой на украинско-словацкой границе.

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"Наши страны имеют и общие трудности. Мы должны вместе побороть контрабанду. Для этого можем попытаться обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой", - сказал Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148761
 
   
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Заголовок такой, будто бы Украина строит этот поток-2.
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Я сам прочитал, что Украина и Словакия поддерживает северный поток-2.
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В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, которое необходимо минимизировать

поржалЪ... Словакия поддерживает Украину в вопросе строительства "Северного потока-2", - президент Чапутова на встрече с Гончаруком - Цензор.НЕТ 879 это не та ли гордая Словакия, которая уже более 40 лет зависит от газпромовского газа чуть больше, чем полностью...прям как важный карапуз, учащий других подслушанными у взрослых словами...
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Думаю что проще тут. Красивая тётка за свой народ думает. Это первая заповедь президента в любой стране кроме одной. Газок то из Словакии нам идёт. Копеечка кап-кап в бюджетик. А там той Словакии---Братислава с окресностями! Лафа! Мир давно живёт сверх рационально. Чем получается---тем и зарабатывают!
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Словакия транзитная страна, через неё газ идёт в Чехию и Австрию. При постройке СП-2 газ пойдёт в Чехию и Австрию через Германию.
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Словакия кацапий подхалим, голосование в ПАРЬЕ все показало.
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