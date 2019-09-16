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 Киевские новости
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 Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных коммунальных предприятий

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины по осуществлению государственного финансового аудита деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

"Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использовании. коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении Кличко на имя председателя Государственной аудиторской службы.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Источник: https://censor.net.ua/n3148757
 
   
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Бесполезно стучишь, зеб, у тебя от этого в голове ничего не изменится.
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Все это хорошо, но очень скучно, народу дела нет, да и всем остальным. Проще обьявить человека вором на всю страну, а потом пущай отмывается...
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У Кличка с детства было призвание быть мэром большого города. Наверное это должен был быть Нью-Йорк.
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Киев тоже сойдет. А у вас какое призвание, говном кидаться, вы наверно кацап?
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Кличко будет делать вид, что он не вор вовсе, а боксёр...
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а ты будешь делать вид что ты сказал умную вещь?)))
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