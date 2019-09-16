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Все про:зарплата (1901) Польша (4912) украинцы (3016) заробитчане (367)

 Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование

Украинские граждане, трудоустроенные в Польше, преимущественно рассчитывают на зарплату, превышающую минимальную. Они стремятся зарабатывать от 3 до 4,6 евро в час.

Об этом свидетельствует исследование Фонда поддержки мигрантов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Так, более 50% опрошенных украинцев, работающих в Польше, ожидают значительно большей зарплаты, чем минимальная. Они хотят получать от 13 до 20 злотых в руки за час работы (от 3 до 4,6 евро).

Участники опроса ожидают от работодателей также других элементов социального пакета, прежде всего бесплатного жилья, дополнительного денежного вознаграждения, частных медицинских услуг и, например, бесплатной мобильной связи.

Также на Цензор.НЕТ: За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть, - Минэкономразвития

Почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписанного договора.

Опрос был проведен среди 855 взрослых работников из Украины с помощью прямого индивидуального интервью.

Источник: https://censor.net.ua/n3148754
 
   
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В маленькой Дании в час 10 евро , а в большой Украине даже 3 не хотят платить? Вы же за это голосовали? Сделайте это ещё раз
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Какую мЄтодічку сбросілі такую и постит... Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 2689
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В большой Украине Петя Рошен платит 3 евро в день, как и его попутчик Ахметов пока ренту на руду не повысили.
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б*же, да шо тя так колышёт как тут то? мы просто неправильно читали молитвочки и Яхве помогал московитам, но теперь все будет хорошо. вопросы есть? из-за Яхве не 3 евро в час, кто не верит - еретик.
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Зато в Украине власть считает ,что украинцы это быдло которое должно ишачить за миску баланды .. Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 233
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Низкой квалификации платят 500-600 евро в месяц.
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Обязательно ехать в Польшу чтобы заработать 600 евро за месяц?
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там хоть ходишь по ровным дорогам, а главное - меньше быдла
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а в Украине везде заработают эту сумму учитывая халявное жильё и дешёвую по украинским меркам еду? Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 324
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В маленькой Дании коммунисты никогда не были при власти, у вас не было ленина, сталина, хрущева, брежнева, у вас не было колхозов и Гулага, у вас не было "соцлагеря" и, главное, вы, 360 лет не были колонией отсталого московитского лаптя.
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16 тыс в Украине заработать не проблема, тем кто хочет. Одна заминка, теперь Фсе ***********, уселись на диванах, ждут манны небесной!
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Конечно не хотят. Поэтому скоро повысят.
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