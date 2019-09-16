 Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование

Об этом свидетельствует исследование Фонда поддержки мигрантов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Так, более 50% опрошенных украинцев, работающих в Польше, ожидают значительно большей зарплаты, чем минимальная. Они хотят получать от 13 до 20 злотых в руки за час работы (от 3 до 4,6 евро).

Участники опроса ожидают от работодателей также других элементов социального пакета, прежде всего бесплатного жилья, дополнительного денежного вознаграждения, частных медицинских услуг и, например, бесплатной мобильной связи.

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Почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписанного договора.

Опрос был проведен среди 855 взрослых работников из Украины с помощью прямого индивидуального интервью.