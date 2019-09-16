EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  2985  33
Все про:взрыв (4354) вирус (108) Россия (73865)

 Взрыв в центре вирусологии, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел в российском Новосибирске

В научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском произошла авария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает "Интерфакс",

В одном из помещений во время проведения ремонтных работ разорвался газовый баллон. В результате пострадал один рабочий, его госпитализировали с ожогами.

По словам мэра наукограда Кольцово Николая Красникова, где расположен центр вирусологии, на момент ремонта корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, пожар охватил 30 кв. метров.

Красников заявил, что угроз безопасности из-за взрыва нет.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, где не было биологически опасных веществ. В результате взрыв были выбиты окна.

Центр "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы. В центре также велись разработки вакцин и защиты от бактериологического и биологического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лихорадка Западного Нила зафиксирована в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3148749
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ярош занят местью за Сашка Билого.
 показать весь комментарий
 
 
Страна error Весь мир угробят путинолишеннные
 показать весь комментарий
 
 
Або Зорян,або Шкіряк... Бо по іншому ніяк... майже віршик...
 показать весь комментарий
 
 
Радиация+вирусы = лишняя хромосома для скрепных Взрыв в центре вирусологии, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел в российском Новосибирске - Цензор.НЕТ 5336
 показать весь комментарий
 
 
Ска, засрете китайцам Сибирь, они вас на русский по Пекински сожрут всех 140 млн.
 показать весь комментарий
 
 
Негайно перекрити всі шляхи сполучення з парашою!
 показать весь комментарий
 
 
Обезяна опять начала колоть гранатой кокос.
 показать весь комментарий
 
 
где не было биологически опасных веществ - если говорят что нет - значит есть нельзя верить кацапам
 показать весь комментарий
 
 
Освятить гундяю это место, все тогда будет хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
- Батюшка, че вы тут бормочете в рясе-скафандре?
- Микробов разгоняю словом святым, Яхве настолько вялик что может все если уметь камлать и размахивать руками.
- А че вы тогда не снимете рясу, оН вас защитит.
- Я че, совсем дурак, верить во всякую чушь то? Пшел вон, смерд, а то брошу мощами в рожу, а кадилом двину по горбу.
 показать весь комментарий
 
 
Да там хоть тонну ТНТ взорви - ничего не будет. Зараза ведь хранится наверное под землей, а не через стенку от баллона?
хотя смешно было бы если бы мы вдруг стали больше населением чем скрепожопые)
(не за счет орков-бешенцев, вестимо, их встретят мины и снаряды - "сдача" такая за подлость)
 показать весь комментарий
 
Отлично спланированное мероприятие Господом Богом во Славу Великой Украины !!! Взрыв в центре вирусологии, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел в российском Новосибирске - Цензор.НЕТ 3771
 показать весь комментарий
 
У установщиков натяжных потолков постоянно что то взрывается.
 показать весь комментарий
 
Будет так же как с взрывом атомного двигателя, по СМИ скажут что все пад кантролем опасности нет а военные оцепят весь раен и подгонят мобильные крематории. Даже если весь город сожгут то никто конкретно ничего не узнает еще лет 50
 показать весь комментарий
 
 
Ребята, вирусы границ не знают... Кстати, наше законодательство тоже не знает границ с рашкой...(((
 показать весь комментарий
 
я всегда говорю - не мешайте им...они сами рукожопые справятся... )))))
главное - чтоб ветер не в нашу сторону
Господи! ну за какие такие грехи нам отэто в соседях???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх