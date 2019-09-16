 Взрыв в центре вирусологии, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел в российском Новосибирске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает "Интерфакс",

В одном из помещений во время проведения ремонтных работ разорвался газовый баллон. В результате пострадал один рабочий, его госпитализировали с ожогами.

По словам мэра наукограда Кольцово Николая Красникова, где расположен центр вирусологии, на момент ремонта корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, пожар охватил 30 кв. метров.

Красников заявил, что угроз безопасности из-за взрыва нет.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, где не было биологически опасных веществ. В результате взрыв были выбиты окна.

Центр "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы. В центре также велись разработки вакцин и защиты от бактериологического и биологического оружия.

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