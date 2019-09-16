 Украина осуждает теракты в Саудовской Аравии, угрожающие жизни мирных жителей и стабильности мирового рынка энергоресурсов, - МИД

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября 2019 года", - отмечается в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что в Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов.

Напомним, утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, после которого начался пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаки беспилотников.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.