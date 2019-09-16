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 Происшествия, За рубежом
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Все про:МИД (5126) нефть (1460) Саудовская Аравия (166) теракт (2016)

 Украина осуждает теракты в Саудовской Аравии, угрожающие жизни мирных жителей и стабильности мирового рынка энергоресурсов, - МИД

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало совершение террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры Королевства Саудовская Аравия.

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября 2019 года", - отмечается в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что в Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов.

Напомним, утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, после которого начался пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаки беспилотников.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

Источник: https://censor.net.ua/n3148748
 
   
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Хорошо, что еще два дня не ждали для выражения своей позиции
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Занепокоєність жовтого рівня.
А якщо чесно, то ***** вигідне здорожчання нафти. Фактично він один і виграє від цього. А підставляючи Іран, від отримує подвійний зиск. Заводи саудитів розбомблені, Катар та США бомбить Іран, інфраструктура по виробництву-переробці нафти зруйнована. Вуаля, ціна 120-150$ за барель. А це для нас кінець...
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начинается война саудитов с Ираном
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Вряд ли на этих заводах работали саудиты, разве что директорами, если и пострадали(не дай Аллах, конечно) то эмигранты....Это скорее экономический терроризм, т.е удар по финансам и экономике...Может москали мстят за цену на нефть?
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Все почалось із захоплення танкерів. Проте ринок не відреагував. От вони й підвищили ставки.
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США или корчат дурачка или действительно не понимают что за данным террактом, как и за большинством проихсодящих в мире в последнее время, стоит кремлевская крыса и не Иран нужно мочить а россиюшку - страну-террориста, главного спонсора терроризма в мире!
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А нам потрібно терміново закінчувати ракетний комплекс Гром, саудити вже зачекались. Скоро для нього буде робота
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На заводах саудитов никто не пострадал, в отличие от граждан Йемена, который бомбят саудиты каждый день. Саудиты получили по морде и теперь возможно скоро в Ймене наступит мир. Не буду проводить аналогии с соседями.
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Якщо не помиляюся, саудити дружать з США. Так, що я на їхньому боці
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Какие нах теракты? Прямая вооруженная агрессия Российской *********. Для того, что бы нефть в цене не падала.
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Платят Ирану, как когда то СССР платил, чтобы они воевали с Ираком, деньги там крутились бешеные, хотя это и не помогло.
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наверняка переговоры саудитов о закупках российских С-300 теперь ускорятся... Украина осуждает теракты в Саудовской Аравии, угрожающие жизни мирных жителей и стабильности мирового рынка энергоресурсов, - МИД - Цензор.НЕТ 8320
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