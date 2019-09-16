 Регионы завышали статистику о вакцинации детей, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила Украинской правде.

По словам Супрун, каждый регион утверждал: "У нас 99% детей вакцинированы", "И у нас 99!", "А у нас 98!". Только один регион сказал: "У нас 78".

На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?"

Также были проблемы с расчетом необходимого количества вакцин.

По словам Супрун, председатели ОГА жаловались на нехватку вакцин и лекарств, в то время как их департаменты предоставляли противоположную информацию.

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Она приводит такой пример:

"А ваш департамент нам высылал остатки, что у вас 10 того, 50 тысяч этого. Или они нам не дают информацию, или вы.

Закарпатская область заказала 100, а Днепропетровская - 150 тысяч одинаковой вакцины.

А мы знаем, что такого быть не может. Или они не умеют считать потребность, или им дают неправильную информацию.

Теперь мы пользуемся формулой ВОЗ, которой пользуются во всем мире: сколько вакцин нужно за этот год, и за годы, когда были проблемы с вакцинацией и надо довакцинировать в частности взрослых ", - объяснила Супрун.

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