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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (400) Супрун Ульяна (584)

 Регионы завышали статистику о вакцинации детей, - Супрун

Регионы скрывали реальную статистику по вакцинации детей в начале работы Ульяны Супрун в Минздраве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила Украинской правде.

По словам Супрун, каждый регион утверждал: "У нас 99% детей вакцинированы", "И у нас 99!", "А у нас 98!". Только один регион сказал: "У нас 78".

На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?"

Также были проблемы с расчетом необходимого количества вакцин.

По словам Супрун, председатели ОГА жаловались на нехватку вакцин и лекарств, в то время как их департаменты предоставляли противоположную информацию.

Также читайте: Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун

Она приводит такой пример:

"А ваш департамент нам высылал остатки, что у вас 10 того, 50 тысяч этого. Или они нам не дают информацию, или вы.

Закарпатская область заказала 100, а Днепропетровская - 150 тысяч одинаковой вакцины.

А мы знаем, что такого быть не может. Или они не умеют считать потребность, или им дают неправильную информацию.

Теперь мы пользуемся формулой ВОЗ, которой пользуются во всем мире: сколько вакцин нужно за этот год, и за годы, когда были проблемы с вакцинацией и надо довакцинировать в частности взрослых ", - объяснила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3148746
 
   
 Топ комментарии
 
Игорь Валерьевич совершил огромную ошибку что отстранил Уляну Супрпун. В его бизнесе фарм активы вторичны, мог бы и пренебречь незначительными потерями. Ан нет жадность и еще раз жадность ни одного олигарха сгубила. А Уляна еще вернется во власть и даст под хвост всем этим Борисам_Радукцим и подобным ворам в белых халатах, даст.... а что и куда вы и сами знаете)
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Не волнуйся. После Нового года МОЗ возглавит Богатырева.
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Ведь не секрет, что фарм мафия не докладывала в лекарства действующие вещества. Рентабельность лекарств была дляих кармана бешенная
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нет, твоего ребенка нужно просто не вакцинировать. пуст согнется. дарвин поможет.
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В начале работы-скрывали вакцинацию.
А в конце что?Смертность?
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Невже це все було при сивочолому петру? Не вірю! Бреше...
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"в начале", т.е. когда она заступила на службу в июле 2016 года. При чем тут Порошенко, когда там все из лихих 90х?
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вот в 16 году напрочь исчезли в Украине сыворотки от Ботулизма и Столбняка, которые до того были в каждом сельськом здравпункте! И ИХ НЕ БЫЛО ДО 19 года! Люди укушенные заболевшими собаками ездили кто в Польшу кто в Беларусь, бабло платили неслабое! вопрос : скакой целью это было сделано????????????????
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Игорь Валерьевич совершил огромную ошибку что отстранил Уляну Супрпун. В его бизнесе фарм активы вторичны, мог бы и пренебречь незначительными потерями. Ан нет жадность и еще раз жадность ни одного олигарха сгубила. А Уляна еще вернется во власть и даст под хвост всем этим Борисам_Радукцим и подобным ворам в белых халатах, даст.... а что и куда вы и сами знаете)
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Твоя Ульяна только что расписалась в собственной некомпетентости, неконтролировала информацию и использовала ложные отчеты. И вообще какие регионы если подразделения Минздрава есть везде. Мутит Супрун, только грязь разводит, мерзотно видеть.
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Не волнуйся. После Нового года МОЗ возглавит Богатырева.
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Геродот да не тот А мне мерзостно читать подобные комментарии. Супрун первый честный и одновременно профессиональным министр за историю Украины, даже голос Майдана Нищук и тот трошки рыльце окунул в мутный пушок. А вы чушь какую то пишите, как будто не знаете как в бывших странах СССР делают очтеты, особенно в регионах. ЗАчем чушь писать?
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То есть типа профи Министр читает липовые отчеты о здоровье написанные хз кем и хз для чего, не проверяет их и скулит в СМИ. А что эта Министр сделала сама в регионах? Да судя по скулежу ничего, даже не пыталась, забила на здоровье украинцев и выё...сь в Киеве перед телекамерами.
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она никогда не была министром, она безответственный человек
и глупый, - задаёт такие вопросы: На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?" Источник: https://censor.net.ua/n3148746

за свой счёт родители покупали вакцины, ей это на ум даже не приходило, она не видит ситуацию и соответственно неверно её оценивает
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бред пропагандонский: если б она использовала, то об єтом не говорила, как до нее єто делали. а теперь горит жопа у тех, кто до нее єто делал. жим-жим, да?
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Напиши что она делала если даже информации о регионах собрать не могла.
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Цензор, є новина: У Новосибірську вибух в інституті, у якому зберігається найповніша колекція смертоносних вірусів. Не знаю, чи радіти, чи плакати.
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Я слышал. Русские молятся. Я лично готов к зомби-апокалипсису, но не к эпидемии чумы или оспы. С оспой так пожилым повезло- они привиты...
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Та й мої всі привиті. Правда не Індія, а Бельгія. Проте від САРС, ***** та іншої бридоти щеплення навряд чи є.
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Тоді нам ппц. Бо вибух стався у санпропускнику. А знаючи брехливість рф- там повна опа.
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Непривитые дети - это здорово. Они навсегда останутся в памяти родителей молодыми.
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Ведь не секрет, что фарм мафия не докладывала в лекарства действующие вещества. Рентабельность лекарств была дляих кармана бешенная
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А кто посадит Жебривську хозяйку Фармака за массвовое производство и распостранение опитата Трамадола
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Супрун спихивает ответственность на некие регионы, а накуя она была вместо Министра? Или она полностью уничтожила работу Минздрава так, что регионы вынуждены были вместо неё работать?
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Геродот да не тот. Отрабатываешь или просто дурачок?
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Вопросом на вопрос. А написать что она сделал в регионах кроме чтения липовых отчетов не? Не можем?
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Точно знаю, что до назначения Супрун мы даже за деньги не могли найти прививки для ребенка, а как только она стала министром они вдруг появились, в том числе и в регионах. И благодаря этому у нас только эпидемия кори, а могла быть еще и дифтерии, что гораздо опасней. Точно знаю что при ней не дорожали а даже дешевели жизненоважные лекарства для гипертоников и сердечников. НО самое главное не в этом, а в том что она разрушила советскую медицинскую мифологию устаревшую и опасную, в которой антибиотиками лечат все даже рак. Пока еще мало людей понимаю что она сделала, даже врачи молодые не до конца понимают, что их учили в основном херне. И вот именно за это, за поворот от мракобесия к науке я готов защищать Супрун даже если у нее есть ошибки.
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Порохобот тупой, дай хот одну ссылку подтверждающую твою брехню, ты своим мозгом хоть подумал что если до этой бабки не было прививок, то населения Украины уже бы не существовало.
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Особенно смешны родители-веролюбы. В выходные - беснуются на шабашах вместе с бормотунами в рясах и визжат о могуществе своего б*жества, а в понедельник бегут вакцинироваться(если бесплатно) со своими детьми. А на замечание - че тогда Яхве - слабак значит и вы не верите в негО, сделают вот так:





И как ыстинные христопитеки, пожелают замечающему подохнуть от краба, или рака со своей семьей вместе Регионы завышали статистику о вакцинации детей, - Супрун - Цензор.НЕТ 1866
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Миссис, в отношении которой наконец-то выполнили Закон Украины «Про Державину Службу», шла бы и не гавкала - без неё разберутся.
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