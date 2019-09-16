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Все про:Проминвестбанк (49) суд (22541) арест имущества (202)

 Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка и 15 принадлежащих ему объектов недвижимости

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в определении суда от 10 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 13 сентября.

Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.

Как говорится в ходатайстве прокурора, "должностные лица ПАО "Проминвестбанк", действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, которые принадлежат ПАО "Проминвестбанк". Такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, как следствие, обесценивание акций".

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Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций ПИБа на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанкав 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3148744
 
 
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Но только не за арест активов кацапского банка...

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Беня действует аккуратно, но сильно.
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А тем временем ЯСТРЕБЫ РААНУЛИСЬ ДЕЛИТЬ УКРАИНУ
Валерий Хорошковский находится в своём кабинете в Киеве пять дней в неделю из семи, остальную часть времени проводит на Лазурном побережье Франции. Откуда он и прибыл после пятилетнего срока реабилитации от работы в команде Януковича, серьёзно поиздержавшись за этот период.

Зайдя через ту часть Зе-команды, которая имела отношение к «95-му Кварталу» времён «Интера», он частично профинансировал выборы. И теперь напоминает, что является
единственным, кто имеет официальные бумаги по телеканалу, опцион на его приобретении и 600 млн долларов долгов перед собой со стороны Дмитрия Фирташа. История с долгами давняя, как и с опционом «Интера», реализуется сложно, тем не менее, он ходит и торгует ей.

Если представители «95-го Квартала» смотрят на наличие Хорошковского в Зе-обойме положительно-нейтрально, то представители Игоря Коломойского и Виктора Пинчука раздраженно-насторожено, поскольку помнят неадекватность поведения Валерия Ивановича в составе команды Януковича на посту главы СБУ и первого вице-премьера.

Кроме того, коллег по коррупционному олигархату раздражает высказанное Хорошковским намерение спи@дить банк-2. Как известно, он стал олигархом, когда, договорившись с Валерием Пустовойтенко, и прибрал к рукам «Укрсоцбанк». С Пустовойтенко не поделился, банк продал, бабки получил, «Майбах» купил, задрал всех разворотами этого «Майбаха» в тесном дворе СБУ.

Сейчас Хорошковский присмотрел себе новый банк - «Ощадбанк». На данном этапе пытается назначить туда членов правления и членов наблюдательного совета. Этим обусловлена ситуация вокруг Андрея Пышного и дисквалификация членов наблюдательного совета. Вместе с Хорошковским в процессе по «Ощадбанку» участвует Илья Павлюк
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/327996-horoshkovskij_vernulsja_chtoby_spiditj_bank-2
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97,85 % акций Проминвестбанка владеет российский Внешэкономбанк. Петя, это твои друзья там?
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петины друзья там- где воровство и грабеж, значит и тут
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Миши кололись, плакали, але однак продовжували їсти кактус!😆
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