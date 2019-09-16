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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3750) права человека (811) Кислица (31)

 Реакция европейских правозащитных органов не помогает людям, чьи права нарушены, - замглавы МИД Кислица в ОБСЕ

В ситуациях с грубыми нарушениями прав человека недопустимо, чтобы политические соображения брали верх и становились угрозой для европейского порядка.

Об этом говорится в речи, которую заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица произнес на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Европа насыщена различными событиями в области прав человека, которые происходят в Женеве, Страсбурге, Вене, Варшаве или где-либо еще. К сожалению, некоторые из этих действий не имеют или слишком мало связаны с реалиями на местах. Война в центре Европы, попытка аннексии территории страны, незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии и Украины, кризис мигрантов и вынужденных переселенцев - помогла ли реакция ОБСЕ или любых других европейских правозащитных органов людям, чьи права человека и основные свободы были нарушены?" - отметил Кислица.

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Он подчеркнул, что вместо совместной разработки конкретных решений реальных проблем, часто время правозащитных организаций тратится на борьбу с фейковыми негосударственными организациями, которые "проникают в различные учреждения, как вредоносные программы, уничтожающие компьютеры".

Дипломат подчеркнул, что реальный результат был бы достигнут, если бы "57 государств-участников ОБСЕ, 47 из которых являются членами Совета Европы, и все из которых являются государствами-членами ООН, полностью выполнили свои правовые обязательства согласно международным документам по правам человека и применили международно-правовые стандарты защиты прав человека".

"Недопустимо в ситуациях, когда мы сталкиваемся с грубыми нарушениями прав человека, чтобы политические соображения взяли верх, угрожая основанному на правилах и стандартах европейскому порядку. Доходит до абсурда, что когда нам приходится бороться с серьезными нарушениями прав человека, возникает "красная линия" в отношении "отсутствия консенсуса в отношении статуса территории", как будто Хельсинкский Заключительный акт и международное право прекратили свое существование", - подчеркнул заместитель министра.

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Реакция европейских правозащитных органов не помогает людям, чьи права нарушены, - замглавы МИД Кислица в ОБСЕ 01

Отметим, что 16 сентября в Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ в области человеческого измерения, которое будет длиться до 27 сентября. Американская делегация, в частности, собирается сосредоточить внимание на нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3148740
 
   
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Эту всю шоблу уже давно пора перестать финансировать.
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так то ЕВРЕЙСКИЕ БИРЖИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СНАЧАЛА ЕВРЕИ УБИВАЛИ ИНЫХ ТАК ИМ ТИПА БОГ ВЕЛЕЛ ВСЯ БИБЛИЯ ЭТОМУ ПОСВЯЩЕНА.... ДАЖЕ.... А ПОТОМ ОНИ ПРИДУМАЛИ ПОРОКИ.... СОДОМИЯ.... ГОМОРРУ... ИНЦЕСТ... БИРЖУ... ДЕНЬГИ... МЕНУ КРЕДИТ.... ДОЛГИ.... % С ВОЗДУХА.... ПРОСТИТУЦИЮ... ТЕАТР... ЛИЦЕДЕЙСТВО... КИНО РЕКЛАМУ.... НАРКОТИКИ.... А ПОТОМ ПРИДУМАЛИ ПРАВА И ЗАЩИТУ ЛЮДЕЙ..... И МВФ И ВСЯКИ МЕЖДУНАРОДЖНЫЕ БАНКИ БИРЖИ ФОНДЫ И ПРОЧУЮ ЛАБУДУ за любой конторой "Рога и копыта" видно пятачек хоть одного.... НО еврея...
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Знову перевдягнені обполченці,з місії ОБСЕ занепокоєні.
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