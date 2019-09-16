 Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Смерть Джумаева - целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание - и был бы жив", - считает он.
По мнению Казанского, данный случай наглядно показывает, почему принятие решения по Донбассу на условиях Кремля с амнистией террористов, которые убивали украинских солдат, заведомо провальная затея.
"В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета", - резюмирует блогер.
Надо повторить
фотографии и биографии феерических уродов из Мариупольского суда нужно поместить во всех учебниках криминологии и уголовно-процессуального права.
Никакого военного положения в Германии и во Франции нет, но там всех обвиняемых в террористической деятельности содержат до вынесения приговоров исключительно под стражей просто по причине особой тяжести самой статьи обвинения.
Він же не сам вийшов...
А с отсутствием судов - нам никак не выжить.
У вас ЗЕленожопых абизян амнезия?
У власти сейчас ЗЕ и слуги КолоМойшы!))))
С них и спрос...
Шо этот поцык жил в тепле и сытый...пока ани гираична баранили рубежы ДыРляндии!)))
- О нет, прокуратор, - даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, - простите меня, но это совершенно невероятно!
- Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.
Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:
- Это может быть, прокуратор.
...
"Пацаньі, я маслину поймал!" (с) бандити зі Сталкера.
А судей продажных нужно мочить первых..
Амнистия совершившим убийства не предусмотрена.
Имено поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское провительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительсвом только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверинетета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунсктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не видёте переговры о всех незаконно окупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверинетет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская строна с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся анексии территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская строна согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, презнающий лигитимность со строны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то пологает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономичеком, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит сратегически. Германя забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как провидём выбры на неподконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Немцы (канцлер Аденауэр) так говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ обьединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спишить, так торопиться игнарировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-терроритсов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
Андрей Илларионов.
В Минских идёт речь об амнистии НЕ СОВЕРШИВШИМ УБИЙСТВО!