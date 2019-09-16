EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  4169  70
Все про:суд (22541) Казанский Денис (144) Джумаев (4)

 Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Убийство террориста "ДНР" Романа Джумаева демонстрирует то, к чему может привести амнистия судом наемников, убивавших украинских военных.

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Смерть Джумаева - целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание - и был бы жив", - считает он.

По мнению Казанского, данный случай наглядно показывает, почему принятие решения по Донбассу на условиях Кремля с амнистией террористов, которые убивали украинских солдат, заведомо провальная затея.

"В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета", - резюмирует блогер.

Читайте также: Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148738
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо, но мало
Надо повторить
 показать весь комментарий
 
Кожен попачлєніц повинен знати що він мрець.
 показать весь комментарий
 
АМНИСТИИ боевикам не будет при любом исходе, это невозможно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
АМНИСТИИ боевикам не будет при любом исходе, это невозможно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты ещё напиши шо капитуляции не возможно
 показать весь комментарий
 
 
я тебе еще раз повторяю АМНИСТИЯ невозможна в принципе в природе вещей
 показать весь комментарий
 
 
я тебе еще раз повторяю это невозможно в принципе в природе вещей
 показать весь комментарий
 
 
Еще бы судей которые его выпустили так же чтобы показать чем чревато работать на кремль и сепаратистов
 показать весь комментарий
 
 
Это какой-то запредельный судейский идиотизм - выпускать под домашний арест обвиняемого в вооружённой террористической деятельности и в государственной измене.
 показать весь комментарий
 
 
судейский идиотизм делает еще хуже самим боевикам - так с ними быстрее покончат в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Во всём мире за последние 50 лет не было ни одного случая, чтобы обвиняемого в вооруженном терроризме и в государственной измене суд отпустил бы под домашний арест:

фотографии и биографии феерических уродов из Мариупольского суда нужно поместить во всех учебниках криминологии и уголовно-процессуального права.
 показать весь комментарий
 
 
Не-а. Это потому что один шоколадный мародер за 5 лет не удосужился юридически урегулировать статус ситуации в стране - у нас не война, у нас законы мирного времени. Поэтому, если наш доброволец с оружием зашел во двор дома сепарского корректировщика огня, то его посадит украинский суд. Был случай, когда приняли показания сепара из Донецка по скайпу
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрим, как с этим справится зелёный мародёр.
 показать весь комментарий
 
 
Но статья за терроризм действует и в мирное время: вовсе не обязательно вводить военное положение, чтобы террориста содержать под стражей.

Никакого военного положения в Германии и во Франции нет, но там всех обвиняемых в террористической деятельности содержат до вынесения приговоров исключительно под стражей просто по причине особой тяжести самой статьи обвинения.
 показать весь комментарий
 
Я так думаю шо после подписания зе капитуляции он тоже может так же закончить как и этот Джуманджи, хотя не может-должен.
 показать весь комментарий
 
 
Чмон?Шо Зе сдал,ну, кроме Дебальцево,Иловайска,Докучаевска и ДАПа?
 показать весь комментарий
 
 
Екс- клоун ...резидент капитулянт ЗЕбил , он не будет заморачиватся на какой то части Донбасса . Он продажный Иуда хочет преступной капитуляции и сдать врагу оккупанту уже всю Украину.
 показать весь комментарий
 
Помимо клоуна пэтя ещё хороший актер. а резидент и капитулянт это его призвание
 показать весь комментарий
 
А мы сейчас и увидим все вместе что он сделает на встрече , увидем или я ошибся или ты балалайка.
 показать весь комментарий
 
Терорист то половина справи.
Він же не сам вийшов...
 показать весь комментарий
 
 
Какая там половина?! Это вообще не проблема - террористы, гопники, амнистия... Как нибудь разберёмся.
А с отсутствием судов - нам никак не выжить.
 показать весь комментарий
 
 
Може бути все простіше. Джума - подвійний агент, повернувся в Маріуполь, потім завалили сєпари.
 показать весь комментарий
 
I iще простiше, вiн потрiйний агент .....
 показать весь комментарий
 
 
Педаль в асфільт: він рептилоїд! І його завалила зондеркоманда з Нібіру, використавши замість плазмаганів земний бойовий стовбур, щоб заплутати слідство... 👽👽👽
 показать весь комментарий
 
 
Цензор...огласи список судий...прокуроров и ментов шо вели дело этого дырявого уже поца!
 показать весь комментарий
 
 
Самолично?))))
У вас ЗЕленожопых абизян амнезия?
У власти сейчас ЗЕ и слуги КолоМойшы!))))
С них и спрос...
 показать весь комментарий
 
 
Його повторно заарештували в грудні 2019, а випустили 13 серпня, при чому один і той самий суд. Другий раз його заарештували за напад на поліцейського. Як у нас кажуть -- горбатого могила вирівняє, от і вирівняла
 показать весь комментарий
 
 
Его выпуститили в 2018-м. Мародёров суд. Реформированный по самые гланды.
 показать весь комментарий
 
 
если хотим чтобы днр-цы сдавались то амнистия нужна
 показать весь комментарий
 
мне они не нужны,мне надо чтобы у них был мотив прекратить воевать против ВСУ
 показать весь комментарий
 
у них есть куда бежать-в ростов к хряку.
 показать весь комментарий
 
 
Может его сепары дырнули?...из зависти!)))
Шо этот поцык жил в тепле и сытый...пока ани гираична баранили рубежы ДыРляндии!)))
 показать весь комментарий
 
 
- Да, Афраний, вот что мне внезапно пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?
- О нет, прокуратор, - даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, - простите меня, но это совершенно невероятно!
- Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.
Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:
- Это может быть, прокуратор.
 показать весь комментарий
 
 
Если судьи отпускают терориста на волю , то эти судьи соучастники терористов .
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, Очень Жаль., Скорблю о том что это сделал не Я.
 показать весь комментарий
 
 
Мені така програма повертайся до дому подобається...
 показать весь комментарий
 
 
К твоему сведению, одно их названий пистолетных и револьверных патронов, в бандитской среде, ещё с середины ХХ века - "маслята"...
 показать весь комментарий
 
 
Або "маслиньі".
...
"Пацаньі, я маслину поймал!" (с) бандити зі Сталкера.
 показать весь комментарий
 
 
Кто то взял на себя роль судьи, раз такое убогое правосудие
 показать весь комментарий
 
 
это карма настигла его, справедливость - так будет со всеми кто убивал украинцев в Украине и это правильно
 показать весь комментарий
 
 
Крысе крысинная смерть..
А судей продажных нужно мочить первых..
 показать весь комментарий
 
 
Твари (Не собаке ибо я люблю собачек) тварья смерть .
 показать весь комментарий
 
 
"Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит...". В буквальном смысле...
 показать весь комментарий
 
 
Казанский сознательно лжёт.
Амнистия совершившим убийства не предусмотрена.
 показать весь комментарий
 
Амністованих бойовиків легше знайти і завалити ! Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский - Цензор.НЕТ 6595
 показать весь комментарий
 
Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверинитета.
Имено поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское провительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительсвом только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверинетета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунсктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не видёте переговры о всех незаконно окупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверинетет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская строна с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся анексии территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская строна согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, презнающий лигитимность со строны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то пологает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономичеком, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит сратегически. Германя забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как провидём выбры на неподконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Немцы (канцлер Аденауэр) так говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ обьединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спишить, так торопиться игнарировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-терроритсов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
Андрей Илларионов.
 показать весь комментарий
 
 
Странно, Порошенко хвастается, что это его план
 показать весь комментарий
 
Этот блогер уверен что примут закон об амнистии, который применят к террористам-убийцам. Хочу посмотреть на принятие закона .
 показать весь комментарий
 
Этот блогер лжёт.
В Минских идёт речь об амнистии НЕ СОВЕРШИВШИМ УБИЙСТВО!
 показать весь комментарий
 
А что его обвиняли в убийстве? Только в участии в незаконных формированиях
 показать весь комментарий
 
Только мертвые русские террористы соблюдают все соглашения!
 показать весь комментарий
 
Судей к ответу за способствование не отправлению правосудия. К ответу!!!!
 показать весь комментарий
 
Якщо таке повториться ще 2-3 рази, то сєпари даватимуть на лапу суддяи, щоб їх з тюрми не виганяли!
 показать весь комментарий
 
Да и сами судьи будут проситься в тюрьму
 показать весь комментарий
 
В общнм-то это принцип римского права о неотвратимости наказания. Кстати, судей это тоже касается.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх