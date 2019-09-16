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 Общество, Авто
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Все про:Борисполь (598) грузы (224) КГГА (2240) машина (11)

 В Киев ограничат въезд грузовиков со стороны Борисполя с 19 сентября

С 19 сентября на постоянной основе ограничат въезд грузового транспорта в Киев со стороны города Борисполь. Въезд будет ограничен каждое утро с 7:00 до 10:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА с целью уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха в столице и разгрузить движение.

"Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно... Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы. Напомним, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на состояние воздуха в столице", - говорится в сообщении.

По сообщению Укргидрометцентра, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность сохранится в украинской столице до 20 сентября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148736
 
 
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А куда дальше ехать, если через Бровары?
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постройте объезд и тогда въезды хоть перекопайте.
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Это правильно, да вообще большаЯ окружная надо, что б им и не приходиось, через город ехать
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Київ давно потребує об'їздну з окремим мостом через Дніпро подалі від міста.
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