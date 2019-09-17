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 Экономика
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Все про:металлургия (308) налоги (2651)

 Правительство должно стимулировать металлопотребление, а не повышать налоги, - экс-директор Авдеевского коксохима Магомедов

Задача государства – создавать условия для роста металлоемких индустрий в Украине.

 Именно это, а не повышение налогов, поспособствует росту металлопотребления и увеличению переработки железорудного сырья внутри страны. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, возглавлявший ранее Авдеевский коксохимический завод, пишет uaprom.info.

"Железорудные предприятия двумя руками за развитие следующих переделов в Украине, но это должно стимулироваться ростом потребления металла на душу населения, а не увеличением налога для добычи недр", - заявил он.

По его словам, статистика металлопотребления в Украине более чем красноречивая. Если в 1992 году на внутреннем рынке было использовано 25,3 млн.т. металла, то в 1995 году – 7,6 млн.т., в 2005 – 5,7 млн.т., 2018 – 4,6 млн.т.. При этом металлопотребление в Польше в 2018 году составило 14,9 млн.т., в Турции – 30,6 млн.т., что в 4 раза выше на душу населения, чем в Украине.

Магомедов также напомнил, что значительная часть металлургических мощностей осталась на оккупированной территории Донбасса, с чем связано частичное снижение объемов производства изделий из металла.

"Мы забыли про то, что на НКТ остались заводы украинских собственников, которые в 2013 году перерабатывали 12 млн.т. ЖРС, и сегодняшний экспорт ЖРС – это вынужденное решение для поддержания уровня производства и валютных поступлений", - сказал он.

При этом государство, заявляя о готовящемся повышении ренты, дает бизнесу негативный сигнал, что экспорт железорудного сырья это плохо, отмечает советник по вопросам взаимоотношений с государственными органами "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко. По его словам, это приведет к снижению производства до уровня собственного потребления. А в случае, "если власть пойдет по пути кратного увеличения ренты – мы закроем шахту", отметил он.

В то же время производство качественного сырья это самодостаточный бизнес, который не нужно ставить в административные рамки, отметил собственник Ferrexpo Константин Жеваго, приведя в пример Саудовскую Аравию, которая экспортирует нефть и не ставит себе цель перейти на её 100% переработку. Он также заметил, что компании по производству сырьевых продуктов успешно работают в развитых странах вроде США, Австралии, Канады и Швеции.

Напомним, в прошлый четверг, 12 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы, которая должна наработать предложения по изменениям в законопроект №1210. Результаты должны бать представлены в этот четверг, 19 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3148735
 
 
 Топ комментарии
 
"...производство качественного сырья это самодостаточный бизнес..."

ясен карсен ! достал продал счастлив. достал народное продал как свое.
самодостаточный бизнес.
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Значит хорошо прижали Ахметова. Правительство должно стимулирвоать производство наукоемкой продукции, а не торгвлю сырьем, как банановые республики.
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Шо-то цензор зачастил про ахметку... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 8327
И порохоботы тут как тут...
Распереживались за него... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 5458
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Олігархи повинні жрати, поки офшори від їх бабла не лопнуть.
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А что он должен ахметке?
Раскрой проблему, если ума хватит.
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Я тебе ничего не должен чего-то там расскрывать Кстати в тексте новости не увидел ни одного упоминания про Ахметыча
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А ты знаешь на кого работает Муса Сергоевич, подстилка?
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Я смотрю, у тебя порошенко и ахметов - близнецы-братья...
И это - верно.
Раскрылся ваш большой "секрет". Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 3316
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Ничего другого от тебя и не ожидал, пол заплеванный.
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если бы ты был адекватным человеком, а не стукачом, я бы с тобой подискутировал. А так - алаверды Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 6086
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Скажем НЕТ анемии ,увеличим потребление железа !!!
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Ти ба !Знову, всі должни гаспідарам ! А не луснуть ???😈
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Значит хорошо прижали Ахметова. Правительство должно стимулирвоать производство наукоемкой продукции, а не торгвлю сырьем, как банановые республики.
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"...производство качественного сырья это самодостаточный бизнес..."

ясен карсен ! достал продал счастлив. достал народное продал как свое.
самодостаточный бизнес.
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Надо стимулировать цирк-шапито. Вот где доходность, аж зашкаливает.
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Муса Сергоевич, а вы должны стимулировать достойную зарплату вашим работникам.
Так что, затяните поясок, как все обычные украинцы.
Хвать получать сверхприбыли, спуститесь с небес на землю.
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Шо-то цензор зачастил про ахметку... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 8327
И порохоботы тут как тут...
Распереживались за него... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 5458
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Металеві матраци, металеві подушки, металеве взуття. При стимуляції металоспоживання все це очікує нас.

Увесь світ переходить на полімери, а у нас- металостимулювання.
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монополісти навіть у часи з низькими податками
так, підняли ціни, що люди вже звикли використовувати
дешевші замінники..

спочатку потрібна демонополізація
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