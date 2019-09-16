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 Политика Украины
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Все про:Амосова (42) Супрун Ульяна (584) ГБР (557)

 ГБР сфабриковало дело против Минздрава из-за отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ, - Супрун

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.

Об этом он сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот ГБР не замешкалось: открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора медуниверситета им. Богомольца. Восстановление в должности через суд - это последовательная стратегия борьбы бывшего ректора за свое насиженное место", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что эпопея с увольнениями/восстановлениями Амосовой, которую Минздрав обвинял в коррупции и злоупотреблениях, продолжается уже полтора года.

"За это время она разными способами саботировала работу университета. Неоднократно через суды она возобновлялась на должности, а также пыталась штурмом прорваться в здание университета вместе со своими "сторонниками". Тех, кто не поддерживал Амосову, незаконно увольняли. От таких попыток вернуть насиженные годами феодальные владения больше всего страдали студенты и сотрудники медуниверстета", - продолжила Супрун.

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Супрун отметила, что министерство боролось в судах и достигло справедливости. Недавно в медицинском университете состоялось голосование за ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин - его и новую команду поддержали 89% академического сообщества.

"Сообщество университета уже истощено регулярными попытками Амосовой вернуться на потоки и удовлетворить свои властные амбиции. Нужно дать новоизбранному ректору возможность начать выполнять свои обязанности, а сотрудникам университета сфокусироваться на качественной подготовке студентов. Надеюсь, что контракт с избранным человеком подпишут быстрее. Это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец произволу коррупционеров и медицинских феодалов", - подытожила Супрун.

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.

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ГБР сфабриковало дело против Минздрава из-за отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148733
 
   
 Топ комментарии
 
к супрун намного больше доверия чем к трубе, сильно гбр погрязло в скандалах. открыть 12 дел против пороха по заявам от одного портнова и не открыть дело против портнова 3 раза по заявам черновол. дальше умные люди сделают вывод о независимости гбр
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Богатырьова, добро пожаловать!
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вот за шо им увеличивают бюджет - заказухами и в полный рост - все как при яныке
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вот за шо им увеличивают бюджет - заказухами и в полный рост - все как при яныке
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Мальчика в трусіках,як ісусіка,прибили до дошки оголошень.......і задули монтажною піною.
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Сволота зеленая дорвалась до власти. Печально.
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к супрун намного больше доверия чем к трубе, сильно гбр погрязло в скандалах. открыть 12 дел против пороха по заявам от одного портнова и не открыть дело против портнова 3 раза по заявам черновол. дальше умные люди сделают вывод о независимости гбр
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Если надо политическую расправу сфабриковать, то куда идти? Правильно, в ГБР - там из любого говна дело состряпают. Труба, короче.
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