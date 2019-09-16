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 Экономика
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Все про:ГОК (23) рента (9)

 Рентные платежи за руду с 2012 года выросли почти в 5 раз, - "Укрметаллургпром"

Поступления ренты на добычу железной руды в бюджет Украины с 2012 по 2018 гг. выросли почти в 5 раз.

Об этом сообщили в ОП "Укрметаллургпром", пишет uaprom.info. В то же время рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения, куда входит в том числе руда, выросли всего в 1.6 раз, а поступления от добычи нефти – в 1.1 раза.

Фракция партии "Слуга народа" в парламенте предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды, что вновь приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте №1210, внесенном Данилом Гетманцевым.

"Чем вызвано такое открытое стремление задушить налогами один из наиболее прозрачных бизнесов в сфере добычи полезных ископаемых в Украине? Может стоит внимательней посмотреть на другие полезные ископаемые, ту же нефть, янтарь, щебень, песок?", - отметил президент объединения Александр Каленков.

В частности, оборот теневого рынка янтаря в Украине оценивается в 500 млн долл в год. Львиная доля этого камня экспортируется так же, как и железорудная продукция, однако, в отличие от ЖРС, такие продажи не отражены в таможенной статистике, обращает внимание руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

По его словам, более пристальное внимание Госналогслужбы к теневому бизнесу и разного рода "налоговым ямам" и "серым" схемам станет более действенным инструментом увеличения налоговых поступления в бюджет.

"Удобная фискальная позиция ГНС: собирай с тех, кто не прячется. Они ее проявляют во всем. В том числе, например, при возмещении НДС "переносят" на "сумлінних платників" то, что не хотят победить: весь НДС регистрируется в реестре, потом они раскладывают достаточно прозрачно все цепочки уклонистов, но не идут к ним на проверки и в суд, а снимают этот НДС у предприятия-возмещенца", - отметил Головко.

Напомним, в прошлый четверг, 12 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы, которая должна наработать предложения по изменениям в законопроект №1210. Результаты должны бать представлены в этот четверг, 19 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3148731
 
 
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Тарифи на все піднять ! Ренту на руду знизить ! Тому що нє фіг !😆
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Неплохо бы использовать свое умение читать, но так и быть...

Поступления ренты на добычу железной руды в бюджет Украины с 2012 по 2018 гг. выросли почти в 5 раз.

Фракция партии "Слуга народа" в парламенте предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды, что вновь приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте №1210, внесенном Данилом Гетманцевым.
Источник: https://censor.net.ua/n3148731
Объяснять надо?
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приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%.Источник:https://censor.net.ua/n3148731

Но для караула мало. Надо сравнить с 2012, а лучше с 2004г., когда курс был по 5.
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Так шо торопится Игорь Вальерьевич с рентой?
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Хреново,что через зелёное чучело один олигарх воюет с другим а в итоге пострадают простые работяги,которых будут использовать как щит.
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Схема проста: олігархи забирають своє - отримують зверхприбутки, а бюджет через ренту своє. Так формується бюджет проїдання, а не розвитку.
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Платите твари в бюджет. Хватит за границу таскать,хватит. Почему за РЖД тарифы платите в два раза больше чем УЗ и не ноете засранцы? Вы продаете руду по мировым ценам за $,а услуги за гривни и в бюджет миллиардные долги. Платите суки,у каждого украинца свое маленькое хозяйство. С Вашими уродскими ценами на э/э,тепло,газ мы справляемся? Мы умудряемся ещё и строиться и Вам тварям оплачивать из бюджета НДС,дотации на ж/д ,терпеть полное не выполнение вами соцобязательств,взятых при "прихватизации" НАШИХ карьеров. Мы терпим пыль терриконов и лунные ландшафты,разбитые дороги от ваших грузовиков и мудачье вы за нашу руду не хотите платить копейки?Ублюдки без роду племени.
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