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 Экономика
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Все про:ГОК (23) рента (9) Рашкован Владислав (2)

 Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован назвал появление законопроекта о повышении рентной платы для железорудных предприятий результатом конфликта между Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым.

"Что касается повышения рентной платы на руду, тут нет системного подхода. Нет какого-то четкого расчета. Есть просто желание олигарха Игоря Коломойского заставить своего конкурента Рината Ахметова заплатить лишние $250 млн. Так этот законопроект собственно и появился", - сказал Рашкован.

Как пишут "Комментарии", исполнительный директор МВФ от Украины назвал недопустимой ситуацию, когда в законопроекте о внесении изменений в налоговое законодательство нет экономической составляющей.

"Так в принципе налоговые законопроекты принимать нельзя. Без расчетов, без обсуждения, просто из-за конфликта двух олигархов", - подчеркнул Рашкован.

Напомним, 30 августа в Верховну Раду внесен законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Автором законопроекта стал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее в СМИ союзы металлургов пояснили, что, в случае принятия законопроекта, будет изменена привычная рента на добычу полезных ископаемых на налог с оборота для железорудных ГОКов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря именно этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако существенное снижение конкурентоспособности из-за внедрения нового подхода к рентным платежам приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", - подчеркнули металлурги.

Источник: https://censor.net.ua/n3148729
 
 
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Так так! А національні інтереси навіть не розглядали !😆
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Беня решил заставить ахметку ... и слуга шмаркля - шустренько, на цырлах - побежал выполнять ЦУ))
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Есть просто желание олигарха Игоря Коломойского заставить своего конкурента Рината Ахметова заплатить лишние $250 млн.

Да, кто бы сомневался, что вся деятельность правительства и ВР только на хотелки Коломойского теперь и направлены.
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а ка же фамилия у этой ряшки соответствует ! Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 7238
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