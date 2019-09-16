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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацсовет_ТРВ (439) телевидение (559) Апелляционный суд (262) 112_Украина (37)

 "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал

Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом после заседания в суде сообщил юрист телеканала "112 Украина" Василий Сметана.

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано. Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина" по Т2, это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность, смотреть "112 Украина", - объяснил юрист.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания уже на ближайшем заседании.

"Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - подчеркнул Сметана.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148727
 
   
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Пусть лишат для начала, а трындеть они умеют.
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проросійський канал ще в 2014 році слід було відключати... За одно і інет і Україну треба відключати.
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вот тут я ЗекоМанду поддерживаю, хотя и понимаю, что это персональные разборки Медведчука и Каломойского..
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какая разница чьи разборки - главное,шоб нах..
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кстати, я сам порохобот, но не могу простить Пороху за то, что не уничтожил пророссийскую оппозицию в стране и проиграл информационную войну.. хотя и сделал много нужного..
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Пане, не лякайте так...
Бо від коменту про "відключити інет" аж зкріпи з екрану посипалися
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Стоило только выгнать Пецю - надежного и верного партнера Медведчука и его коллегу по оппозиции.
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При Поросяті такого небуло))Бо він спільник Медведчука.
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Так Порошенковские же суды ну очень плохие. Где твоя логика, полудурок? Порох же суды не реформировал. А тут Порох опять виноват...
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Так,Поціни суди це дно,але навіть серед купи лайна,буває розквітає квітка))
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это тролли, они на работе не мешай им зарабатывать)))
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При пєтрє такого нєбило.При ньому роздавали лицензії
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Это невозможно, там Пальчевский прописался, не вылазит...
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Опа! А где же мертвечина тусАвАться буИИть вместе с рыговскими недобитками? "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 7523
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там работают профи как журналюги так и эксперты они быстро найдут работу в раше
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Ещё бы "Кривой" вальнуть. Вместе Ганаскотским.
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и правильно сделают, прикрываясь лозунгами о свободе слова с каналов мертвечука слышна только антиукраинская пропаганда. вместо анализа событий, дебильные эксперты занимаются гаданием и предположениями, а что будет если....
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