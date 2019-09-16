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Все про:Гонгадзе (731) Кучма (1800) убийство (5336)

 Лучшая наша благодарность Гонгадзе - это справедливость, когда убийца Кучма сядет на скамью подсудимых, - Подольский

Благодаря Гонгадзе мы не говорим сегодня в Украине: "Вечная память Свободе Слова".

Об этом написал в фейсбуке журналист и общественный деятель Алексей Подольский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Но лучшая наша благодарность - это справедливость. Когда убийца Кучма сядет на скамью подсудимых", - отмечает он.

По словам Подольского, покрывание убийцы является ответственностью президентов Украины Ющенко, Януковича и Порошенко.

"Все доказательства и свидетельства собраны, сделаны все экспертизы безупречным процессуальным способом. Но именно политическая воля президентов спрятала все эти доказательства, спрятали убийцу - Кучму за грифами государственной тайны и закрытых судебных процессов. А при Порошенко с Луценко обвинения против Кучмы спрятаны в дальние уголки архивов ГПУ", - пишет журналист.

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"Теперь эта политическая воля в руке Зеленского, который в партере корпоратива YES протягивает этой рукой микрофон Пинчуку, чтобы тот сказал ему и нам, что такое Счастье Украины", - резюмирует Подольский.

Лучшая наша благодарность Гонгадзе - это справедливость, когда убийца Кучма сядет на скамью подсудимых, - Подольский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148726
 
   
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При наличии своей Рады, Генпрокуратуры, СБУ, МВД и кучи журналистских расследований - ни одного задержания топ чиновников, уже экс нардепов. И Ахметов с Коломойским на свободе. У новой власти есть политическая воля, якобы, и народ ее поддерживает. Ну и шо? Ну и где посадки?
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вы статью вообще читали ? или всё лозунгами ?
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Першими мають сісти мародери та зрадники порошенко, кононенко, труханов, пашинський, гонтарєва, аваков, гройсман, яценюк, турчинов, свинарчуки.
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Зараз Зеля зіграє х... на роялі і скаже всім малоросам, що в Україні все вері гуд...
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Нет, Куча сейчас уважаемый человек, он у Зеленского на задании или наоборот.
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Так він і при порошенку був в повазі... і мертвечук для петра був ефективним перемовником...
Нічого нового...
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Порошеновский юрик,тебе там не икается?Сначала "Украина без кучмо". А потом-я просто на петю работаю.Фу.....
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Хто ж його посадить ? Отця олігархії ! З ним будуть носиться,як з писаною торбинкою !😆
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Медведчук з каламойскім отримали профіт від вбивства Гонгадзе.
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надо еще барыжку-шоколадника привлечь за убийство своего родственничка.
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Медведчук з каламойскім отримали профіт від вбивства Гонгадзе.
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Будет праздник когда внуки таких как Кучма будут дохнуть от передоза. Надеюсь Бог не оставит безнаказанными такие преступления. ἀμὴν
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Так осень, куда садить? Выкапывать пора...вон овощи подтягиваются после 5 лет забвения
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Ещё один плевок в сторону Порося)))жду набега в тему ярых фанатов соевого питания.
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Петя почему то не убежал и не «сажается», гоняют неугодных, кто не прогнулся (Кличко и Филатов), остальные не противоречат зекурсу.
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