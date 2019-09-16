 Госбюджет-2020: Прокуратуру профинансируют на 7,6 млрд грн, ГБР - 1,9 млрд грн, НАБУ - 1 млрд грн

Об этом говорится в законопроекте №2000 "О Государственном бюджете на 2020 год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год для обеспечения деятельности Государственного бюро расследований предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 1 902,7 млн грн", - говорится в пояснительной записке к проекту Госбюджета.

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В частности, на зарплаты работников ГБР предусмотрено 1 млрд 518,2 млн грн, на материально-техническое обеспечение ведомства – 76,7 млн грн, на оплату услуг – 26,1 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 14,0 млн грн, на оплату командировок сотрудников ГБР – 3,4 млн грн. В то же время на капитальные расходы - приобретение автомобилей специального назначения, компьютерной и оргтехники, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию зданий ведомства - предусмотрено 264,3 млн гривен.

На прокуратуру в проекте государственного бюджета предусмотрено финансирование в размере 7 млрд 670 млн грн, в том числе по общему фонду – 7 659,8 млн грн и специальному фонду – 10,9 млн гривен. Наибольшую часть финансирования планируется потратить на зарплаты работников прокуратуры - 6 млрд 768,6 млн грн.

На материально-техническое обеспечение ведомства – 153,5 млн грн, на оплату командировок – 45,9 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 177,1 млн грн, на обеспечение функционирования Единого реестра досудебных расследований – 54,5 млн грн, на уплату судебного сбора – 138,4 млн грн, на оплату услуг по охране помещений прокуратур – 72,3 млн грн.

В то же время на капитальные расходы - приобретение компьютеров, оргтехники, реконструкция зданий – планируется потратить 98,4 млн гривен.

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На деятельность Национального антикоррупционного бюро в госбюджете предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 38,1 млн грн.

В частности, на зарплаты работников бюро планируется направить 819,0 млн грн, на материально-техническое обеспечение – 88,1 млн грн, на оплату командировок – 6,1 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 8,0 млн грн, на фонд оперативно-розыскных действий – 35,1 млн грн. В то же время на капитальные расходы - приобретение спецтранспорта, спецоборудования для оперативных подразделений, компьютерной и оргтехники, капитальный ремонт зданий – 80,8 млн гривен.