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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2872) госбюджет (646) прокуратура (3647) ГБР (557)

 Госбюджет-2020: Прокуратуру профинансируют на 7,6 млрд грн, ГБР - 1,9 млрд грн, НАБУ - 1 млрд грн

В проекте Государственного бюджета на 2020 год на Государственное бюро расследований предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 902 млн грн, на Национальное антикоррупционное бюро 1 млрд 38,1 млн грн, в прокуратуру - 7 млрд 670 млн грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 "О Государственном бюджете на 2020 год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год для обеспечения деятельности Государственного бюро расследований предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 1 902,7 млн грн", - говорится в пояснительной записке к проекту Госбюджета.

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В частности, на зарплаты работников ГБР предусмотрено 1 млрд 518,2 млн грн, на материально-техническое обеспечение ведомства – 76,7 млн грн, на оплату услуг – 26,1 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 14,0 млн грн, на оплату командировок сотрудников ГБР – 3,4 млн грн. В то же время на капитальные расходы - приобретение автомобилей специального назначения, компьютерной и оргтехники, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию зданий ведомства - предусмотрено 264,3 млн гривен.

На прокуратуру в проекте государственного бюджета предусмотрено финансирование в размере 7 млрд 670 млн грн, в том числе по общему фонду – 7 659,8 млн грн и специальному фонду – 10,9 млн гривен. Наибольшую часть финансирования планируется потратить на зарплаты работников прокуратуры - 6 млрд 768,6 млн грн.

На материально-техническое обеспечение ведомства – 153,5 млн грн, на оплату командировок – 45,9 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 177,1 млн грн, на обеспечение функционирования Единого реестра досудебных расследований – 54,5 млн грн, на уплату судебного сбора – 138,4 млн грн, на оплату услуг по охране помещений прокуратур – 72,3 млн грн.

В то же время на капитальные расходы - приобретение компьютеров, оргтехники, реконструкция зданий – планируется потратить 98,4 млн гривен.

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На деятельность Национального антикоррупционного бюро в госбюджете предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 38,1 млн грн.

В частности, на зарплаты работников бюро планируется направить 819,0 млн грн, на материально-техническое обеспечение – 88,1 млн грн, на оплату командировок – 6,1 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 8,0 млн грн, на фонд оперативно-розыскных действий – 35,1 млн грн. В то же время на капитальные расходы - приобретение спецтранспорта, спецоборудования для оперативных подразделений, компьютерной и оргтехники, капитальный ремонт зданий – 80,8 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3148725
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР которое уже полгода просто обслуживает портнова - 2 миллиарда. Красота.
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ну да ,ну да - все как на цапии - строим полицейское государство - армии - та то такое - позор
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ну да ,ну да - все как на цапии - строим полицейское государство - армии - та то такое - позор
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если вернуть те Законы, что были до ипучей рехвормы, то уверяю, нужно будет 25% от заявленного...
мляя, насоздавали структур, а толку никакого...
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Но армии дают больше, чем давали Пеця и Гройсман в этом году
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- А нам?
- Пуї вам, на цьому засідання закінчено!(с) Госбюджет-2020: Прокуратуру профинансируют на 7,6 млрд грн, ГБР - 1,9 млрд грн, НАБУ - 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 6965
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а преподаватели когда уже на конц будут получать по 4000 дол.?
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ГБР которое уже полгода просто обслуживает портнова - 2 миллиарда. Красота.
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Принимай закон про 10% и распускайте их к черту!!)))
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Рост ВВП: 3%
Инфляция: 7,4%
Курс: 29,4 гривны за доллар
Минимальная зарплата: 4173 гривны
Прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января 2019 - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.
Доходы госбюджета: 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен.
Расходы: 1,11 триллиона гривен.
Дефицит госбюджета: 89 миллиардов 989,3 миллиона гривен.
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Где фанаты зели ? Меня удивляет их пассивность .
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Меня больше удивляет где фанаты Парашенка и великих 144 рехворм? Где же ваши протесты, пердуны диванные?
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Проти чого мають протестувати фани Порошенко, проти Держбюджету?
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Сколько же в таком случае они должны вернуть в бюджет? Или сразу все эти ведомства осупрунить: пусть будут некоммерческими организациями с самоокупаемостью!
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ГБР - 1,9 млрд грн на "кошмаренье" Пороха портянкой



чи занадто ?
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4млрд на перепись населения, больше 10млрд на прокурватуру и мусоров. У нас точно война? Ето же сколько можно было новейшей военной техники закупить.
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Сварщика, слесаря сборщика, ремонтника.....х...найдёшь, а этим полные закрома.....если бы их в один момент не стало в это стране, никто бы и не заметил.
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Где результаты работы всех этих "правоохоронных" ДАРМОЕДОВ ?! Госбюджет-2020: Прокуратуру профинансируют на 7,6 млрд грн, ГБР - 1,9 млрд грн, НАБУ - 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 3461
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а сколько денег в бюджет НАБУ вернуло? а о тратится на Бюро уже за годы работы миллиарды гривен, то на закупку носков, то машин, футболок по 1200 грн, а дождемся мы когда-то результаты от НАБУ?
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