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Все про:контрразведка (141) СБУ (13834) терроризм (18109)

 Контрразведка СБУ задержала бывшего террориста "ЛНР"

В Луганской области задержан бывший участник террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины

В сообщении отмечается: "Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. З

лоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование".

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Источник: https://censor.net.ua/n3148720
 
   
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угу...
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- Аааа... А кто это?
- Любитель Наркотических Растворов Контрразведка СБУ задержала бывшего террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 253
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а зебіли тепер шукають хто їхнього відпускника приголубив
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Что ж они, п@дары лезут и лезут к нам?
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"Реформовані" сивою ******* чорти у мантіях незабаром відпустять цю тварину.
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на оккупированной территории каждый второй предатель сепар, если не каждый за столько лет войны.
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Скажемо так,у кожній родині Лугандонців,є хоть один зрадник України.
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Так це він, мабуть, і вбив того сепара у Маріуполі!
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Дуже тонка версія! "Мужики чавой-та не поделили" (можливо, бабу... або фанфурік бояри...)
Залишилося отримати зізнання від терориста ЛНР.
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