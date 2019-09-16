 Контрразведка СБУ задержала бывшего террориста "ЛНР"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины
В сообщении отмечается: "Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. З
лоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование".
- Ты кто?
- Я бывший ЛНР!
- Аааа... А кто это?
- Любитель Наркотических Растворов
Залишилося отримати зізнання від терориста ЛНР.