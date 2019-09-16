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 Политика Украины, За рубежом
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 Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен

Украина должна продолжать реализовывать свое право на прохождение кораблей через Керченский пролив, несмотря на инцидент 25 ноября 2018 года, когда ФСБ России захватила 24 украинских моряка.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, отвечая на вопрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Свобода навигации - это фундаментальный принцип международного права… И мы должны усилить нашу поддержку Украины в морских территориях в ответ на незаконные действия Российской Федерации", – сказал Расмуссен.

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Он также отметил, что оккупированный Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время. По его мнению, Россия покинет оккупированный Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3148719
 
   
 Топ комментарии
 
Страни Балтії боролися за свою незалежність, і більшість їх населення була націоналістично налаштована. Крим же переповнен про-кацапським лайном. Тому повернення мирним шляхом не буде. Повернеться під час третьої світової, коли кацапія буде на ядерному попелі своїх міст підписувати капітуляцію.
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Вірю, що це тільки питання часу.
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Я, як громадянин Данії, і ще трьох країн, кажу що ти дебіл.
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Так і буде,коли Кацапія почне розпадатись на шматки,як Совок.
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Э, нипонял, так этож барыга-мородер отправил моряков в плен специально... Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 7312
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Ні,він хотів двома коритами,.які тягнув буксир Яні Капу,визволити Крим від кацапів.
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я ходив в ліс...нічого не здохло..був на горі--рак не свиснув
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Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 1678прямо,как из приднестровья!прямо бегут!успокаивают перед слитием зебилом части страны? Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 1678
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Я как гражданин Дании уважаю этого датчанина , но тут он не прав . Скоро при президенте Зелинским Украина будет частью России , а сами украинцы малороссами
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Я, як громадянин Данії, і ще трьох країн, кажу що ти дебіл.
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А можешь мне это в глаза сказать ? Или ты герой только из за монитора ??
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Навряд. Я, як громадянин України, запевняю Вас в цьому. Президент - це ще не народ.
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Мечты ваши и только мечты . Почитайте это и ответьте на вопрос : «где народ ! ? « СМИ узнали детали плана объединения экономик Беларуси и России .
https://charter97.org/ru/news/2019/9/16/348500/
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Скоріше Гамлет восхресне,та вп"здяче батерфляєм.
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Зебилы , что так зеля и компания готовят вам за такой закон 1183 ? Хахаза . Вы за это голосовали и вы это заслужили
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Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен

Дай Боже (!) і хай з собою захватять всіх кацапів і інших каказців які за п ять років понаїхали в Крим і поскупали там нерухомість
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Акти купівлі продажу у Криму,немають юридичної сили.
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Совершенно верно, но при этом нужно уточнять - после развала Раши!
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Порох, гадюка, послав моряків на заклання, а всякі там нати і трибунали злигалися з ним і відбілюють мародьора, бо він хотів ввести воєнний стан, щоб призвати студентів і зубожілих в армію і відмінити вибори. Але 73% не дали йому це зробити. тому ми зараз відбілили хутіна, повернули його в пасе і повернемо розграбований домбас в Україну разом з усією ватою і моторолами, які після виборів стануть депутатами.
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Страни Балтії боролися за свою незалежність, і більшість їх населення була націоналістично налаштована. Крим же переповнен про-кацапським лайном. Тому повернення мирним шляхом не буде. Повернеться під час третьої світової, коли кацапія буде на ядерному попелі своїх міст підписувати капітуляцію.
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Старны балтии были задушены совком,как сегодня Крым рашей.
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аха, типо: "само рассосётся..."
******...
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"Дальний Восток тоже наш". Гениальный стратег #Путин решил отдать #Китаю еще 1 млн гектаров земли на #Дальнем_Востоке "для производства сельхозпродукции"
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и точно так же, как США вернули независимость Гавайям.
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Все просто. Чим більше російських окупантів буде знищено, тим швидше Крим стане українським. Знищення окупантів це дуже гарний прискорювач деокупації від кацабні!
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Спасибо братья!!, только в Балтии были народы Балтии, а в крыму через 70 лет и собаки по цапски лаять начнут, Рига вон до сих пор цапский город...
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