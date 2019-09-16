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 Общество, За рубежом
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Все про:загрязнение (119) компенсации (274) Россия (73865) Укртранснафта (77) нефтепровод (62)

 Россия выплатила Украине 3,5 млн евро компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

За последние 5 месяцев Российская Федерация выплатила Украине 3,5 миллиона евро (95,4 млн грн) компенсации от России за поставку в украинский трубопровод "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты, передает Цензор.НЕТ.

Выплатила компенсацию российская "Транснефть". При этом в украинской компании отмечают, что сумма не является окончательной и может увеличиваться, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности Укртранснафты.

Из-за попадания в украинский участок трубопровода "Дружба" некачественной российской нефти, которая содержит повышенное количество хлорорганических веществ, Украина вынуждена была приостановить транзит нефти с 25 апреля по 11 мая, а также 17-21 мая 2019 года.

"Укртранснафта ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России вместе с международной сюрвеерской компанией SGS, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", - отмечают в Укртранснафте.

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Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3148718
 
 
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"дружба" с роисей уже давно залита кровью.
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Россия так загрязнила дружбу, что ей платить не расплатиться.
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3,5 млн? Откат кто получил? Там убытков на млрд. Угробили оборудование, коррозия нефтепровода, хранение, перекачка, недополученная прибыль. ЗЕбилы?
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