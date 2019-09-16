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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2006) легализация (97) марихуана (91) Зоряна Скалецкая (8)

 Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", - сказала Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая заявлала, чтоопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения.

В марте 2019 годапетиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148717
 
   
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Офигеть... Бабе круглосуточную охрану и бункер! На такие деньги покушается что глаза на лоб лезут!
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сусід страждає від онкології,
не знає чим знеболити..
радий хоч би чим,
алкоголь і цигарки не допомагають
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Офигеть... Бабе круглосуточную охрану и бункер! На такие деньги покушается что глаза на лоб лезут!
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Весь цивілізований світ,лікуїться канабісом, а в Україні сажають!
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зебилы - вот истинный - доктор смерть - а забыл ,у нее ведь даже образование медицинского нет
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забыл - она наверное - Трускавец закончила
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У вас рашенка,з заду випала.😆
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Караул! Зелёные хулиганы наркомафию доходов лишают!
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сусід страждає від онкології,
не знає чим знеболити..
радий хоч би чим,
алкоголь і цигарки не допомагають
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у нас завжди так, дозволять для таких як ваш сусід, а довбити будуть онуки.
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Вот это я понимаю медреформа, а то занимались фигней
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Давай в сигаретах!!!. Украина-це Европа!!)))
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