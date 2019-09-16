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 Политика Украины
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 Госбюджет-2020: на деятельность судебной власти предлагается выделить 17,9 млрд грн

В проекте Государственного бюджета на 2020 год на деятельность судебной власти страны предусмотрено финансирование в размере 17 млрд 902 млн.

Об этом говорится в проекте Госбюджета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на судебную власть предусмотрены в объеме 17 902 300 000 грн, в том числе по общему фонду - 13 955 900 000 грн, по специальному фонду - 3 946 400 000 грн", - говорится в пояснительной записке к проекту Госбюджета.

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Главными распорядителями средств являются: Конституционный Суд Украины, Высший совет правосудия, Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Государственная судебная администрация Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3148716
 
 
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Ого! Хоча могли б і не виділяти кошти. І так не погано заробляють на випуску на волю казнокрадів-корупціонерів, бандитів та авторитетів.
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Куда идут деньги ,,иск деньги адвокат деньги ,, и не малые
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