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 Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого взяли под стражу до 10 ноября, выпустили под залог.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.

Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.

"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решению суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

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Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148713
 
 
 Топ комментарии
 
Забудь барыгу . Балом правит зеля .
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Простий чиновник.
Китайців треба. В нас не країна а якесь дурнувато-страшне кіно. чинуша під залог в 2 МЛН грн. Звідки гроші? В Китаї цю потвору вже би розстріляли.
дурик гепа жукову паямтники ставить, в маріуполі бойовиків ДНР під ДОМАШНІЙ арешт випускають... А скільки ще таких фактів. Чи скоро ми будем як в африці?
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Тада.
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
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Интересно , что больше , залог или выгода ?
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Выгода естественно больше, но если учесть, что решение суда определяется суммой, то баба на двое сказала.
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Откуда у госчиновника такие бабки никто конечно не поинтересовался.
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Взятки нужно брать в Бит-Коинах на блокчлене Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8170
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С простого нарида можно золотыми зубами вместе с носителем.

И фиг докажешь, шо ты его зубы присвоил, а не взял это чучело на работу. Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5813
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Шо такое 2 млн гривен? Всего-то 80 тыщь баксов по нынешнему курсу.

2 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды.



Итого профит составил: 10 тыщь баксов и 300к гривен
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Может хватит уже эту тактику отпускания под залог применять?
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а кто отпустил ДФСников за которыми летали вертолеты?
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Так ты вобще обо всем или о конкретно этих статье и чиновнике?

Если вобще, то давай поговорим о том, как на Земле зародилась жизнь.

Если о статье и о том, кто отпускает под залог, то это определяет суд.
Полиция арестовывает, прокуратура ходатайствует о мере пресечения, суд определяет меру пресечения.
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Всех причастных, и судей, и прокуроров бы неплохо.
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Ещё и в наваре остался.Хороший бизнес.
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короче,это бордельеро будет длиться бесконечно,если не найдется авторитетного человека,способного взять на себя ответственность за страну..
и,к громадному сожалению - такового пока не видно и близко...
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Не розумію я цю реформу від Бариги,якщо він злодій,то і грощі в заставі крадені,як таке можливо,відкупатися наворованими грошима за кражу?
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Забудь барыгу . Балом правит зеля .
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А оно везде только про него пишет. Неразделенная любовь у тушки.

Страдает, скучает, мокнет...
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Судами то вообще портнов... руками зебилов все пять лет бене под хвост.
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Доки судять призначені Поросям судді,вся відповідальність на Бпризі.
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Пацак, вся ответственность на Кокаинисте... Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7367
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Кацап, скажи пусть мЄдтАдичкі мЄняютЬ, мляТЬ... Вже давно зебіли рулять Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5322
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Простий чиновник.
Китайців треба. В нас не країна а якесь дурнувато-страшне кіно. чинуша під залог в 2 МЛН грн. Звідки гроші? В Китаї цю потвору вже би розстріляли.
дурик гепа жукову паямтники ставить, в маріуполі бойовиків ДНР під ДОМАШНІЙ арешт випускають... А скільки ще таких фактів. Чи скоро ми будем як в африці?
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зачем нам китайцы?
достаточно поднять Виссарионыча или Берию..
и уверяю - за месяц все наладится...
и дороги и мосты и производство с индустриализацией..
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Тада.
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
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думаю нет...
конечно, найдутся идиоты, допустим пару человек на 100, а к остальным сразу вернется совесть и страх, что так делать нельзя..
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Знову МП розмародерять, перша індустріалізація проведена американцями за рахунок коштів, вибитих з попів.
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Ты мастурбируй на своих дураков, не вылазя на форум.
сралин утопил СВОЮ страну в крови, заморил голодом десятки миллионов и бездарно просрал 2 мировую. он тупая бездарь. Его "многочковачка" - "помогу гитлеру, обескровленых захвачу". НО, миф про "внезапное нападение" был развенчан.
берия просто палач.
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дуралейка, тебе воры вбили в остатки мозга, что виноваты комуняки и ты как попка за ними повторяешь.. ибо своего мнения у тебя нету..
тем не менее, ты пользуешься тем что они построили (дороги, мосты, поликлинники и пр.) и не успели сипиз***ить реформаторы за 30 лет..
продолжай лизать...
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вже давно там. Ше з часів Зварича, який якось наколядував за новорічні свята мільйони.
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А я б на месте этого хапуги не выходил!
Люди какие то злые стали..... Вон пристрелили одного, а говорят - пример заразителен!
А может мариупольский мститель уже в Николаев приехал!
За решеткой и бетоном с кучей охраны и собак - как то поспокойнее!
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***** виделиб вы кусок дороги от Николаева до Херсонской. Иле окружную Николаева а особенно заезд на неё. Там пипец, скоро легковые воще не смогут проехать.

На нары этого насяльника нада.
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И зачем Порошенко всех под залог отпускает, ну ничего, новый президент разберётся с этими коррупционерами!!
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А Аткуда пАступили срЄдства, пАзвольте АсвЄдамиЦА?
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вкрав 10 млн, а заклад 2 млн. Нормально??? І де він взяв 2 млн. на заклад, якщо в нього зарплата цього не дозволяє зробити.В ГПУ не виникає таких логічних запитань?. Виродки...
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