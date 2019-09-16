 Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.
Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.
"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решению суда", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.
12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.
Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.
И фиг докажешь, шо ты его зубы присвоил, а не взял это чучело на работу.
2 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды.
Итого профит составил: 10 тыщь баксов и 300к гривен
а зарабатывать менты на чем будут??
Если вобще, то давай поговорим о том, как на Земле зародилась жизнь.
Если о статье и о том, кто отпускает под залог, то это определяет суд.
Полиция арестовывает, прокуратура ходатайствует о мере пресечения, суд определяет меру пресечения.
и,к громадному сожалению - такового пока не видно и близко...
Страдает, скучает, мокнет...
Китайців треба. В нас не країна а якесь дурнувато-страшне кіно. чинуша під залог в 2 МЛН грн. Звідки гроші? В Китаї цю потвору вже би розстріляли.
дурик гепа жукову паямтники ставить, в маріуполі бойовиків ДНР під ДОМАШНІЙ арешт випускають... А скільки ще таких фактів. Чи скоро ми будем як в африці?
достаточно поднять Виссарионыча или Берию..
и уверяю - за месяц все наладится...
и дороги и мосты и производство с индустриализацией..
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
конечно, найдутся идиоты, допустим пару человек на 100, а к остальным сразу вернется совесть и страх, что так делать нельзя..
сралин утопил СВОЮ страну в крови, заморил голодом десятки миллионов и бездарно просрал 2 мировую. он тупая бездарь. Его "многочковачка" - "помогу гитлеру, обескровленых захвачу". НО, миф про "внезапное нападение" был развенчан.
берия просто палач.
тем не менее, ты пользуешься тем что они построили (дороги, мосты, поликлинники и пр.) и не успели сипиз***ить реформаторы за 30 лет..
продолжай лизать...
Люди какие то злые стали..... Вон пристрелили одного, а говорят - пример заразителен!
А может мариупольский мститель уже в Николаев приехал!
За решеткой и бетоном с кучей охраны и собак - как то поспокойнее!
На нары этого насяльника нада.