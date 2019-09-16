 Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Борец победил Виктора Лоринца со счетом 2:1.
На пути к победе в финале украинец победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву Йепеса.
Беленюк стал двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ он добыл в 2015 г. в Лас-Вегасе.
28-летний Беленюк является народным депутатом от фракции "Слуга народа".
А так, конечно, молодец. Но из-за таких вот мероприятий, он ставит под угрозу успешное голосование за законы от слуг нарида!!!
Хотя народ у нас такой шо название партии каг бэ доставляет - как издевательство звучит) но народу импонирует.
Вместо поздравлений Чемпиону начали хзчто писать....
Когда надо принимать много всяких нужных законов:
Удивительная страна
Ты лучше готовься к переезду в свой любимый Бульбостан, а не паскудь в Украине, чтобы из нее сделать Бульбостан.
Все твои симпатии у ***** с Лукой. К Украине ты вобще никаким местом, кроме той сраки, из которой все никак выбраться не можешь.
ПНХ, чурбан.
Работать не надо, эпоха бедности прошла!!! Зебилы веселятся!!!