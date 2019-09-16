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 Политика Украины, Спорт
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Все про:победа (421) спорт (1765) борьба (109) Беленюк Жан (9)

 Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе представителя Венгрии Виктора Лоринца.

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Борец победил Виктора Лоринца со счетом 2:1.

На пути к победе в финале украинец победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву Йепеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытаюсь представить Украину на Олимпийских играх в Токио, - Беленюк планирует совмещать спорт и работу в Раде

Беленюк стал двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ он добыл в 2015 г. в Лас-Вегасе.

28-летний Беленюк является народным депутатом от фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3148711
 
   
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вот не пойму - он спортсмен или депутат - а то мы все знаем - На двух стульях - так не бывает - шо то страдает
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Темнокожый слуга народа, звучит как-то двухсмысленно. Вам , не кажется?
А так, конечно, молодец. Но из-за таких вот мероприятий, он ставит под угрозу успешное голосование за законы от слуг нарида!!!
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Ну так не раб же Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 4112
Хотя народ у нас такой шо название партии каг бэ доставляет - как издевательство звучит) но народу импонирует.
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тогда надо сократить - темнокожий слуга... Так звучит лучше? )))
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вот ты спецом эту и так хрупкую ветку подводишь под монастырь? Щас нас еще за рассизм тут закроют Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 8798
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Там же смайлики стоят. Не, я рад за нашего темнокожего слугу ... народа. Конкретно против него ничего не имею, хотя я ... расист. ))) Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 768
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вот не пойму - он спортсмен или депутат - а то мы все знаем - На двух стульях - так не бывает - шо то страдает
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если надо зарплату платить - так пускай зеля из своего фОНДА ЕМУ СТИПЕНДИЮ ПЛАТИТ - а законы пусть пишет другой человек по списку
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Тут навіть не про зарплату потрібно писати. Як дивилася б адміністрація госпіталю на анестезіолога, який їздить з концертами по країні а між концертами змушений репетирувати? Думаю, запитання зайве. Це дикий "совок" у мізках зебілів не дає їм побачити очевидне - депутат - це професія і відповідно робота, яка потребує викладення від депутата кожен день моральних і фізичних чи, бо в його руках доля країни. Професійний спортсмен - така ж професія. І теж потрібно викладатися на всі 100 не лише на змаганнях, а й на тренуваннях, які потрібно проводити кожен день. Суміщення не вийде. Отже людина десь маскує кого ми дуримо і для чого? Мені цікаво почути відповідь.
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Т.е. пока тренируется, выступает (а это всегда) в раду он не ходит. Нянечка тоже заходит в раду между делом?
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Порохоскот и тут отметился...
Вместо поздравлений Чемпиону начали хзчто писать....
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Ну круто, прям супермен и выиграть чемпионат умудряется и голосовать одновременно в раде Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 9129. Или кнопкодавство за Беленюка это норма ибо у него уважительная причина?
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А вот ещё одно убогое нарисовалась. Иди...х
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Вылизывай ЗЕльцмана, а не валяйся в ногах! Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 2900
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Заставляют лизать? Бедняжка... иди что ли зубы почисть
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Сопля зеленая, на@уя он лез в депутаты? Спортсмен - профессионал? Так занимайся спортом.
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Сопля зелёная у твоей мамы изо рта лезла когда тебя делали.
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Папа -алкоголик? И акушерка уронила? Бывает ! Не грусти, на канале Гы-Гы весь вечер "Скотов" показывают!
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В Госдуре Роиси есть его аналог.
Когда надо принимать много всяких нужных законов:
Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 9265
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Це третій з братів Клячко,і такий саме розумний як Підалак.
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зеленский умом даже до валуева не дотягивает, а то еще с Кличком его сравниваешь
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Спортсмен - не просто «да», а «Да» с большой буквы. Но какой с него депутат? Тем более, скоро олимпиада.
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От би ті здорові ручиська та й по мордам і ребрам "платформівців" прогулялись.
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депутаты ездят на соревнования, президент юморит в квартале...
Удивительная страна Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 2104
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Это ж хорошо, шо он «победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву ******». Получается, вышеперечисленные господа нарушили законодательство в части неприкосновенности Народного Депутата Украины. Мало ли, что им Беленюк дозволил, существует же установленная процедура.
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Сразу видно-НАШ ПАРЕНЬ. А не жирная свинья с ПЕСа Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 3938
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Ваши парни в овраге лошадь доедают, Джамал.

Ты лучше готовься к переезду в свой любимый Бульбостан, а не паскудь в Украине, чтобы из нее сделать Бульбостан.
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Тебе и таким как ты гнилым свинам пора валить с Украины , пока не пе поздно. Хотя вы паскудные порохоботы нигде и не нужны.
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Вот только не ты, овцеyob тупой, это решать будешь.

Все твои симпатии у ***** с Лукой. К Украине ты вобще никаким местом, кроме той сраки, из которой все никак выбраться не можешь.
ПНХ, чурбан.
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Конченый , угомонись. Это уже подстрекание к межнациональной вражде.
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Оvцеyob - это твоя национальность? А я думал, что только хобби.
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До него уже был один, Эльбрус Тедеев, тоже "ВАШ" парень.
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Ну як такоє мародерськи не обгавкать.
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Гавкают Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 9848 Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 4539
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А порохоботам опять что-то не так.
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Він був відсутній в Раді на законних підставах?
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Беленюку москали внаглую не дали получить золото на Олимпиаде, точно так же как когда-то явной фаворитке украинке Бессоновой по гимнастике дали серебро, а потом оказалось, что вор в законе Тайванчик подкупил судей, чтобы выиграла толстожопая Кабаева. Зато теперь нардеп Беленюк в составе Слуг народа (интересно какого ) будет как тупая раскаченная гей-***** жать на кнопку, помогая сдавать национальные интересы кацапам и днепропетровцам.
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Ну, давно идет спор о грекоримской борьбе....Никогда вольника не поборет....Но почему другим низзя ничем заниматься в период депутатства, а ему мона?
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Ну от нехай і бореться. - Нах\я він в парламенті?
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Конечно, в стране война, а зебилы шаурму жрут, по Одессам рассекают, в состязаниях участвуют.....

Работать не надо, эпоха бедности прошла!!! Зебилы веселятся!!!
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Молодец конечно, но черт, как это "единую россию" за перебіком напоминает, там даже точно так же был чемпион по греко-римской борьбе, Карелин
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