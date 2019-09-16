 Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Борец победил Виктора Лоринца со счетом 2:1.

На пути к победе в финале украинец победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву Йепеса.

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Беленюк стал двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ он добыл в 2015 г. в Лас-Вегасе.

28-летний Беленюк является народным депутатом от фракции "Слуга народа".