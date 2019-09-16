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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2812) мост (510) прокуратура (3647) розыск (640)

 Чиновники горсовета Днепра, которых подозревают в хищении 29,5 млн при реконструкции моста, объявлены в розыск, - прокуратура

Должностные лица горсовета Днепра, подозреваемые в присвоении 29,5 млн грн. бюджетных средств, объявлены в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 УКУ) заместитель городского главы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн; "начальник участка будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн. грн".

Напомним, ранее сообщалось, что вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста.

13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148708
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати, та барышня сиськи так и не показала. Просто в прозрачном платье оголилась. И даже тут кинули Чиновники горсовета Днепра, которых подозревают в хищении 29,5 млн при реконструкции моста, объявлены в розыск, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6370
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Лисенко - права рука Бориса.. Сумнівно, щоб Борис не знав про здирництво свого заступника..
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первый зам мэра в розыске, а Филатов нивчомневиноват
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Кстати, та барышня сиськи так и не показала. Просто в прозрачном платье оголилась. И даже тут кинули Чиновники горсовета Днепра, которых подозревают в хищении 29,5 млн при реконструкции моста, объявлены в розыск, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6370
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Одну , в профиль . Ничего интересного .
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Миллион евриков замутили.Надо Харьков копать.Там Клондайк!
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Да чего -то Харьков и не копают, видно там свои люди у власти.
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первый зам мэра в розыске, а Филатов нивчомневиноват
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в особняках ихних поищите..., они, как правило, многокомнатные, в какой-то кладовке закрылись...
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И ШО СКАЖЕТ ТОВАРИСЧЬ ФИЛАТОВ??????
ОПЯТЬ ,,ЭТА КАЛАМОЙСКИЙ ВИНАВАТ"?????? 😂😅😂
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ТАК ЭТО ПРОИЗОШЛО В 2018-2019 КОГДА КОЛОМОЙСКОГО В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО

В ЭТО ВРЕМЯ РУЛИЛ В УКРАИНЕ КРЫШЕВАТЕЛЬ ТОП КОРРУПЦИИ ПАРАШЕНКО.
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Лисенко - права рука Бориса.. Сумнівно, щоб Борис не знав про здирництво свого заступника..
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ЭТО ПРОИЗОШЛО В 2018-2019 ПЕРИОД "РАБОТЫ" ВЛАСТИ КРЫШЕВАТЕЛЯ ТОП КОРРУПЦИИ ПАРАШЕНКО

ОТКАТЫ - ПОЛУЧЕНЫ, ЗА НИХ СЕЙЧАС ПОРОХОБОТЫ ПИШУТ О "ДОСТИЖЕНИЯХ" ИХ СИВОЧОЛОГО ГЕТЬМАНА.
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Ще 2017 рік забули. Здається, місцевими сікаріос у 2017 навіть вкрадено найбільше.
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жлобы! в розыск из за каких то жалких 29,5 млн? они же не вагонами воровали, как основная властная масса.
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Як завжди,крадуть заступники,подлі та підступні,а очильники акі агнєци))
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ГПУ демонстрирует свой дебилизм и незнание законов. Эти шакалы, за бабки, кого угодно порвут. Беня начал по беспределу в Украине. "Слуги Урода" вам не страшно?
Если кто-то расскажет реальную схему воровства денег **** подрядчиком - с меня коньяк.
Эти шакалы(ГПУ) неоднократно проверяли мои объекты... "нууу, тупые". Не верьте этим ублюдкам, в стране разгул бандитизма и беззакония.
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И когда только порох успевал и в Днепре все разворовал, ну ничего, власть поменялась на честных людей, вот теперь попрёт!!!!
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Це ганьба , зрада, перемiга чи абсолютне зухвале паплюження?
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