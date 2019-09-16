 Чиновники горсовета Днепра, которых подозревают в хищении 29,5 млн при реконструкции моста, объявлены в розыск, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 УКУ) заместитель городского главы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн; "начальник участка будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн. грн".

Напомним, ранее сообщалось, что вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста.

13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

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