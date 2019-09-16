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 Общество
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Все про:ГПУ (9350) декларация (1096) прокурор (906)

 ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров

Руководство Генеральной прокуратуры сделали публичными декларации военных прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Теперь информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148707
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы. Теперь пора и декларации СБУ рассекретить
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Не наглая , а справедливая. Почему должны страдать только прокуроры😁😁😂
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Їх у Кремлі призначали,всі п"ять років.
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Молодцы. Теперь пора и декларации СБУ рассекретить
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Ну ты наглая, совсем хочешь касту неприкасаемых убрать? )))
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Не наглая , а справедливая. Почему должны страдать только прокуроры😁😁😂
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Так, тут я підтримую. 100% мають подавати таку декларацію. Щоби видно було як бідує той чи інший "отримувач" субсидій...
Не завадило би посадити, усі 46, 42 чи скільки там мільйонів, але місця не вистачить..
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декларации сбу вместе с лицами сбушников. ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров - Цензор.НЕТ 8500 хотя ****, в кремле и так всьо обо всех наших спецах уже как 4 месяца знают
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Смешные методички у ольгинских мразей. Пять лет вы были под колпаком кремля(с большой буквы) так что теперь сдавайтесь, нужен срочный конец войны.
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І скільки там мільонерів?Ще треба майно перевірити,та відповідність їх статків,їх зарплатам.
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А че только младший офицерский?
Для старшего - надо проверять миллиардеров!
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Це не можливо зробити, все записано на цілу дівізію родичів, напівродичів, родичів через дорогу навприсядки тощо. Опитати і то роки потрібно...
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Ну перевірите. Встановите що не співпадають, і що?
В країні де 99% живе не по офіціальним прибуткам, це звучить смішно...
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Счастье люмпена привалило. Облегчились? Тьфу, полегчало?
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А що це змінює? Хтось може пояснити? Декларації не військових прокурорів, суддів і т.п. давно публічні та доступні і що???
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