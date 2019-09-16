 ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.
Теперь информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Не завадило би посадити, усі 46, 42 чи скільки там мільйонів, але місця не вистачить..
Для старшего - надо проверять миллиардеров!
В країні де 99% живе не по офіціальним прибуткам, це звучить смішно...