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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2728) Ткаченко Александр (44) мэрия (90) Гончарук_Алексей (91)

 Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. "Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки", - отметил нардеп.

"Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора - за решеткой", - подчеркнул Ткаченко.

Ткаченко выразил убеждение, что город нуждается в перезагрузке. 

"Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - подытожил он.

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко

Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148704
 
 
 Топ комментарии
 
ну и противная рожа у этого ткаченко... видно так и хоче к киевскому корыту присосаться. Жаль кличко его в нокаут не может отправить!!!
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Вот неймется промокашке Коломойского. Очень хочется...
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гандон Ткаченко решил киевлянам еще раз напомнить что он - ГАНДОН.

спасибо, я запомню.
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ну и противная рожа у этого ткаченко... видно так и хоче к киевскому корыту присосаться. Жаль кличко его в нокаут не может отправить!!!
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Клічко нічого не може,не таких биків у ******** з тушонкою загоняють))
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Господин Бутусов, уберите эту пророссийскую дрянь алексндра иванова из комментов. Такие кремлевские троли дискридетируют прежде всего ваш ресурс. Он день и ночь сидит и в комментах обсирает всех нормальных людей, и хвалит прорашистов типа зели и каломойскогои другого отребья. И это не человек со своим мнением, а конкретный троль мАсковский, потому как везде лезет со своим дерьмом
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Не гони, вполне приятная лицо на фото, на меня похожее. )))
Жаль, что ты не киевлянин, а то бы понял во что превратили самую зеленую столицу Европы 80-х, в железобетонную клоаку - сейчас. Да, что тебе говорить.
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ты серйозно думаешь, что генеральный директор плюсов хочет подмять под себя мэрское кресло и администрацию города для того что бы сделать комфортной жизнь простых киевлян, а не дорваться к двум корытам сразу? Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176 Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176 Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176
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Я не знаю, что хочет директор плюсов, я знаю, что если у народа не будет управы на власть, то такой народ будет в глубокой жопе. Но народ почемуто этого не понимает, поэтому и в жопе. Дай народу управу на власть и мне будет насрать, кто у нас у власти. Я, ты, мы сможем убрать любого неугодного, а если нужно, то и посадить. И любая власть будет бояться этого и будет служить народу, а не народ ей.
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Проблема тільки в тому що нарід хоче тільки ковбаси по 2.2, комуналку ц проїзд в транспорті безкоштовно і пенсію/субсидію по 500$+
Ось з цього "управа на власть" й буду виходити.
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Это называется рабский менталитет, любовь к доброму барину и терпимость к недоброму. Ну-ну, продолжай терпеть.
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ну конеШно. куда кирпичу против бетонУ )))))
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Бетон - дурак, кирпич - молодец, слыхал такое? Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5807
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Цікаво,хто перший сяде Підалік,чи Пєтья?
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Спроси Портнова, у него там своя теория...
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Мені байдуже хто захлопне двері у камері за Пєцьєй та Підаліком,головне щоб вони сіли надовго.
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Это мечта всей рыгошвали, мертвечукам и лесикам довгим, комфортно в ВР с ЗЕкомандой.
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Это голубая мечта Портнова, Медведчука, ***** и твоя. Как там у Кисилева? Совпадение? Не думаю.
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Від тебе просто тухлятиною смердить.чи баяришником. Троль ти фсбешний.
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А колоборанти на посадку тебе не цікавлять, а хто на ворога працював, а зрадники ? Замість "захлопне" може краще б зачинить,закриє ?
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Если на бутылку, то ты. Ведь ты и так на ней стдишь))
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Вас только за "сватов", нужно расстрелять из говномета...
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Скажи це Поці,та його посіпакам,власть змінилась))
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Янык ты? Поздновато встрепенулся... Хотя, все может быть.
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уже не знают что еще придумать, так им хочется Кличка посунуть
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Так и представляю себе, как сидят Беня, Ткаченко, Зеленский и прочая шушера, планируют смену власти в Киеве приблизительно с такими мотивами: "Как же тяжело смотреть на страдания киевлян! Надоели мириться с беспределом, который творит Кличко! Жалко бедных жителей столицы, надо им помочь!" Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7168
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Дайош! Свмнарчуківську владу в зад !😆
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Кто он такой, этот Александр Ткаченко? Куда он лезет? Я про него первый раз слышу.
Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2546
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Здрасти!!! Это сливной бачек типа Скабеевой.

5 лет эта тушка говном плевалась на Г+Г. Это он выдал перл о том, что Порох убил своего брата. Хорошо хоть, шо их версии не съел.
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Не кожен може, як Віталік,сміливо дивиттись у вчорашній день!
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Легко художника обидеть,
Поэта - 3.14дором назвать.
А вот боксёра не обидишь.
Боксёры,****, молодцы! (с)
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Варто було б зробити аудит і у нас у Львові, ато Садовий з Синюткою тут місто 13 років вже обчищають до нитки !
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Вот неймется промокашке Коломойского. Очень хочется...
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Что самое интересное, что ни к Труханову, ни к Кернесу, ни у *********** лично, ни у его домашних животных из фракции СН, никаких вопросов не возникает. Удивительное рядом.
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шановні, вам то не поможе. чесним шляхом отримати київ слузі бєні не вдасьться! от маніпуліцями, силовим тиском(гпу, сбу, набу, дбр), створення ручної цвк та зміна закону про столицю- тоді є шанси. бо нині найбільші дві загози бєніним слушам є кличко та філатов. харків та одеса поки не цікаві. бо при владі люди які не вміють працювати по чесноку, і доттримуватися джентельменських угод
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т.е. Ткаченко инициирует проверку мэра с прицелом занять его место? Это конфликт интересов, злоупотребление служебным положением с признаками рейдерства. В правовом государстве у него самого за такое был бы как минимум конец карьеры.
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Я вижу, не только мне кажется, что говномету очень хочется стать мэром Киева. Он же всю жизнь кланяется и угождает собственникам каналов. А так хочется, чтобы ему кланялись и угождали...
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Тогда можно ,что бы Кличко обратился,и провели аудит 1+1?
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тем более что, как сказал Богдан, 16.09.19 15:56 Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
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гандон Ткаченко решил киевлянам еще раз напомнить что он - ГАНДОН.

спасибо, я запомню.
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Казалось бы и откуда такой интерес у этого поцыка ткаченка?
И почему не привел хоть один из "многочисленных фактов"?
Узурпация на марше...
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Когда начнётся аудит канала "1+1", всех заводов-фабрик, заправок и т.п. хозяина канала?
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