 Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой", - заявил чиновник.
Он заверил, что знает, "как это все работает", и дал рекомендацию: "У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать".
Отметим, что таким образом Богдан отреагировал на сравнение деятельности нынешней власти с действиями Виктора Януковича.
Богдан также назвал критиков, заявляющих о поспешности принятия законов, снобами. "Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение - они этого не понимают. Вы либо работаете, либо не работаете. И мы работаем, но что-то не нравится. А что не нравится?" - уточнил чиновник.
В ответ журналист напомнил о кнопкодавстве.
"Вы знаете, если вас слушать, то в Украине априори нет законодательства, поскольку в Украине за 27 лет нет ни одного закона, который принят без кнопкодавства. Первые начали появляться. Путь к прекрасному бесконечен. Вы - либо шашечки, либо ехать", - резюмировал Богдан. В то же время, он признал негативность этого явления и уверен, что в нынешнем парламенте - меньше всего такого за всю историю Украины.
Глава Офиса президента также уверен, что полноценная пресс-конференция президента в данный момент не требуется: "Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников. И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень почтенные журналисты, которых мы очень уважаем, но...".
При этом он заверил, что любит журналистов и "абсолютно адекватно" общается с ними, но "есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики".
"И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил Богдан.
Он также не согласился, что ОП испортил отношения с частью журналистов "сливом" заявления Богдана об отставке "по желанию с момента желания". Богдан утверждает: "Когда президент решит, оно будет зарегистрировано и реализовано".
Миром правят деньги и журнашлюхи служат тому, кто их ужинает.
Він же назвивав журношл...ою Наталю Седлецьку, журналістку "Схем".
Ничего, через полгода-год, ногами вперёд вынесут. Сам же гнида признался в Жулянах прыщу.
это п-пц панове, это уничтожение государства на самом деле, когда законы не работают, а все решает вождь, партия, ссылаясь на то что они народные...Источник: https://censor.net.ua/n3148701"
Будут они любить Украину и Украинцев... Как же...
ты уверен?
Вот и надыбали работники самой древней профессии. А ведь, как старались, как старались - на все лады фейки заливали 5 лет в сливные бочки зебилов.
Конечно не понимают и не должны понимать, для этого есть аппарат парламента.
А то, о чем говорит Богдан, называется охлократия, а не демократия.