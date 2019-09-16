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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2452) реформы (3386) Богдан Андрей (164) Офис Президента (97)

 Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан

Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой", - заявил чиновник.

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Он заверил, что знает, "как это все работает", и дал рекомендацию: "У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать".

Отметим, что таким образом Богдан отреагировал на сравнение деятельности нынешней власти с действиями Виктора Януковича.

Богдан также назвал критиков, заявляющих о поспешности принятия законов, снобами. "Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение - они этого не понимают. Вы либо работаете, либо не работаете. И мы работаем, но что-то не нравится. А что не нравится?" - уточнил чиновник.

В ответ журналист напомнил о кнопкодавстве.

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"Вы знаете, если вас слушать, то в Украине априори нет законодательства, поскольку в Украине за 27 лет нет ни одного закона, который принят без кнопкодавства. Первые начали появляться. Путь к прекрасному бесконечен. Вы - либо шашечки, либо ехать", - резюмировал Богдан. В то же время, он признал негативность этого явления и уверен, что в нынешнем парламенте - меньше всего такого за всю историю Украины.

Глава Офиса президента также уверен, что полноценная пресс-конференция президента в данный момент не требуется: "Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников. И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень почтенные журналисты, которых мы очень уважаем, но...".

При этом он заверил, что любит журналистов и "абсолютно адекватно" общается с ними, но "есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики".

"И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил Богдан.

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Он также не согласился, что ОП испортил отношения с частью журналистов "сливом" заявления Богдана об отставке "по желанию с момента желания". Богдан утверждает: "Когда президент решит, оно будет зарегистрировано и реализовано".

Источник: https://censor.net.ua/n3148701
 
 
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Как раз планируется оставить только плюсы. А на остальных каналах, которые прогнутся будут крутить целыми днями сватов, слуг нарида и квартал Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан - Цензор.НЕТ 4708
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Неее, надо оставить самые "чесные" анали: ЗИК-хайль, НьюсВонь, Унтер, 112кацапов и т.д.
Миром правят деньги и журнашлюхи служат тому, кто их ужинает.
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Навряд. Швидче почнуть з тих, хто знімає сюжети про походеньки Богдана.
Він же назвивав журношл...ою Наталю Седлецьку, журналістку "Схем".
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Богдан - продажнее тебя, морда рыговская, мало кого сейчас можно найти. Звезди дальше, гнида кАломойская...
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За такие слова пэтюня может обидеться.
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Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - БогданКлючевое САМООЧИЩЕНИЯ
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Ну вы же благодаря байкам про барыгу, про мародера и про офшоры пришли к власти. От жеж не благодарные зеленые человечки
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С ними будет тоже самое... вот и бесятся.
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Барыги, мародеры, троговля на кровиии!!! Вальцман, Лолита, Свинарчукиии!!! Липецкая фабрика!!! Дырявые бронежилеты!!! Тарифы, зарплаты, олигархов в тюрьмууу!!!
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Наверно правильнее будет начать с "Бурятской правды"....
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Согласен, у нас не журналисты - а проститутки с корочками журналистов, которые под заказ на белое запросто говорят черное и наоборот.
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Ты предпочитаешь, чтобы они ничего не говорили?
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Полностью согласен. Не ангажированных журналистов крайне мало. Плюс еще их стремление к "жареной" новости.
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Доведут они страну до ручки. Гниды к сливу готовят, а мы напрасно кровь свою проливали и друзей хоронили... Уроды сепарские.
Ничего, через полгода-год, ногами вперёд вынесут. Сам же гнида признался в Жулянах прыщу.
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тож попоную почати *чистку* з найчесніших бєніних плюсів, каналів пінчука та ахметки
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Психически больные начали буянить. Ну как, зеленые, вам нравится представление?
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пусть бурят уволит наталку скабееву-мосейчук для начала)))
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Бурят, ты ж сам закон "Про очищення влади" засунул в ОПУ (офис президента Украины, если что). А Зе говорит, что не только закон...
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>"Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение - они этого не понимают."

это п-пц панове, это уничтожение государства на самом деле, когда законы не работают, а все решает вождь, партия, ссылаясь на то что они народные...Источник: https://censor.net.ua/n3148701"
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Никакой чистки не будет. Картавые свои карманы набьют, сольют страну и на свои историческую родину свалят.
Будут они любить Украину и Украинцев... Как же...
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Да у этого бурята шептуна звездная болезнь,схватил бога за бороду
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Ага, что то прорвало. Понедельник день тяжелый...
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буду смеяться когда недорогеньких будет пресовать тот которого они выпестовали
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Ну що панове журналісти, обітретесь і далі осану Зе співати будете? Чи покажете що Ви 4-та влада?
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Не боролись , многие обломались . На выборы надо ходить .
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серьёзная тема, но очень не удобная для всех наших СМИ, но Богдану терять уже нечего в этом отношении, может себе позволить
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Клоуны! Одни они сохранили чистоту! Они всех призовут к ответу за грехи!
Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан - Цензор.НЕТ 3965
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Т.е. Коломойский решил журнашлюхам больше не платить.

Вот и надыбали работники самой древней профессии. А ведь, как старались, как старались - на все лады фейки заливали 5 лет в сливные бочки зебилов.
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Только один вопрос: Бутусов уже начал что-то подозревать или царь все еще хороший?
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Начнем, очищать с каналов: Интер,NewsOne, "112 Украина", ZIK и 1+1
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весело обоссал двадцатидолларовых, которые в поте лица помогали зеленой шайке прийти к власти) интересно, недорогеньки сподобятся чтото пискнуть в ответ?
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"Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение - они этого не понимают."

Конечно не понимают и не должны понимать, для этого есть аппарат парламента.

А то, о чем говорит Богдан, называется охлократия, а не демократия.
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Странно, когда вы Петю гавном поливали через СМИ, Богдауна всё устраивало?
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А в Украине есть журналисты..!? Сплошь полуграмотные пропагандоны, бегающие за "жаренными" фактами и ни одной серьёзной аналитической передачи..., ни в сети, ни на тв.
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Та ну. Бути такого не може. "Журналісти", можливо, вам "віддячать" за ваші високі рейтинги, здобуті поширенням мордорських фейків. А можливо й попередження, що ваша "свобода слова" закінчилась. Це теж, певна дяка, за вашу брехню. За що боролись ...
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