 Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка. На место были направлены следственно-оперативная группа. В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл - застрелили. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Известно, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого", - говорится в сообщении.

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Приметы злоумышленника:

- возраст 30-40 лет

- рост примерно 180 см

- телосложение среднее спортивное

- одет в черные брюки и черную футболку

"Если у вас есть какая-либо информация о событии или подозреваемом, сообщайте по телефону 102", - призвали в полиции.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.