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Все про:Мариуполь (3675) Нацполиция (10078) убийство (5336) Джумаев (4)

 Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

На территории Донецкой области начата полицейская операция по задержания подозреваемого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка. На место были направлены следственно-оперативная группа. В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл - застрелили. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Известно, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого", - говорится в сообщении.

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Приметы злоумышленника:

- возраст 30-40 лет

- рост примерно 180 см

- телосложение среднее спортивное

- одет в черные брюки и черную футболку

"Если у вас есть какая-либо информация о событии или подозреваемом, сообщайте по телефону 102", - призвали в полиции.

Убийство боевика ДНР Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего 01

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3148696
 
   
 Топ комментарии
 
реальний претендент на нагороду "Народний герой"
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а давайте лучше ОБСЕ займется розыском? у них зрение огого!
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реальний претендент на нагороду "Народний герой"
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Там мусора сплошь потенциальные сепары, будут рыть, как же, "своего" завалили.
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Это Гиви приходил... ну описание один в один.... соскучился, мразь, на том свете без дружков-подельников, вот и делает вылазки............. лично я считаю, что это железный аргумент!!!!!
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Боюсь что не для этого... Портнов в бешенстве, Баканов лично займется.
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Вот что странно, ищут то что никому не нужно....
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В кремлі вже б давно знайшли візитку Яроша.
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а давайте лучше ОБСЕ займется розыском? у них зрение огого!
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Я ТАК ПОНИМАЮ
ИЩУТ ЧТОБ ВРУЧИТЬ НАГРАДУ.
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Дык его могли замочить и свои из опасения, что он много знал и стал сотрудничать с полицией. Не зря же его отпустили.
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та ну...не торопитесь...
сначала помогите найти убийц захерченко и гиуви с моторылом... (ибо то тело из той же свалки)
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"эээээээээээээээ, а вот здесь торопиться не надо!" (С)
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Шукають бо повинні.
А якщо знайдуть, то зрадники.
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І знайдуть і посадять. Гої при владі богообраних мають страждати.
Ви зробили це разом!
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Та-ти-шо? От в Маріку - кримінальна стаття, а от вальни його в районі Широкіно і вже не стаття. А що змінилося? Той же громадянин України, на території України.
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если вдруг кого-то разыщут, нужно срочно расстрелять другого сепара из того самого оружия, чтобы обеспечить алиби подозреваемому, и да начнется национальная естафета Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего - Цензор.НЕТ 6261
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Я так подозреваю кто-то из его дружков. Нужно отработать все его связи, контакты. И жёстко. Как можно жёстче. Такоэ бэзобразие так просто оставлять низзя! Низабудимнипрастим!!!
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Не надо было выпускать на волю террориста.
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Нет у нас какой-либо информации о событии . Надеюсь не будет .
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Крепкого здоровья герою. У них еще много работы.
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"Если у вас есть какая-либо информация о событии или подозреваемом, сообщайте по телефону 102", - РАЗМЕЧТАЛИСЬ!!!)))
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блин - обязательно было это делать среди бела дня?

эх...
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"У них такой же рабочий день, как и у нас с вами" - цитата, по моему Служебный Роман))
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Обов'язково, в день щоб усі гниди знали що їм НЕ вижити в Україні, хай їдуть в Маосковію,і Путлер хай їх захистить, а ми з України посміємось якими ДУБИНАМИ росгвардії Путлер їх захастить.
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Тем кто єто сделал респект и уважуха
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План перехват "Патриот" ввели??? Напали на неУважаемого с той стороны добровольца! Земля тебе стеклобетоном! 6 маслин сьесть ай ай ай "прикре" отруення Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 1200
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Агов, мариупольцы, у вас есть шанс сдать полиции еще какого-нить сепара под это дело. Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 5852
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Мусара 90% сепары, поэтому все усилия приложат для поимки
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Может это ищут будущего министра МВД?
Было бы хорошо - делом доказал что ненавидит ватников(быдло) и быдло(ватников) Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 9722
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Мінти! виродки продажні, тільки спробуйте затримати, людину, НЕ дамо жити НІ вам НІ вашим близьким. тільки СПРОБУЙТЕ, і вам ГАПЛИК.
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А, если это однополчанин этого Джумаева?
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Пусть лучше полиция делом займется наркоторговцев что ли ловить начали.
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Думаю Дело открыли и закрыли через 5 минут (самоубийство напишут, делов то). Так держать )
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Да, наградной пулемет ему не помешает.
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Теперь я тоже уверовал - Украину спасут только суды Линча, иначе малороссия наша судьба
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня, что сепару
Не дал уйти.
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Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких мужиков
Сепара шлёпнуть
Каждый
Готов!
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Интересно, конрольный в задницу делали?
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Хотелось бы что бы так было с каждым сепаром, которого продажные судьи и прокуроры выпустили домой, а так же и с этими продажными судьями и прокурорами и их семьями.
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Може такі судді хоча б задумаються чи відпускати наступного вбивцю.
Не дарма гуляє мемчик "наступний Майдан почнеться з продажніх суддів"...
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Шукають, щоб наградний ствол від Авакова вручити.
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Если этот Джумаев - действительно воевал против Украины и за весь этот мордор -
выпустившему его судье стоит сильно призадуматься. "Не втичете , не сховаетесь - всюди знайде вас правда - мста"(с)
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Да да ла. Я его видел, только штаны белые а не черные, и футболка белая, и росту не 180 а 150. И не мужик то был а баба. Чеслово
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Гарна новина.
Сподіваюсь, що на черзі його другий спільник, а там далі і суддя, який їх відпустив.
А якщо черга дійде і до депутатського бидла, яке наприймало такі закони, то і взагалі буде гарно.
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по описанию, злоумышленник на меня похож.. и еще на 10 млн человек..

"Приметы злоумышленника:
- возраст 30-40 лет
- рост примерно 180 см
- телосложение среднее спортивное
- одет в черные брюки и черную футболку"
ну, ну.. ищите..
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Майже всі мєнти та сбушники на території Лугандону і в самому Маріуполі виявилися зрадниками, не чинили жодного спротиву, а навіть допомагали диверсантам. Час створювати підпільну державу, як це було в Польщі в часі німецької окупації, з армією, розвідкою, судами, тощо, яка б навела законний порядок у гадюшниках типу Маріуполя чи Харкова.
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тільки для нагороди, людина зробила роботу поліції, а її розшукують. мабуть жартують, світ став чистішим, дякувати потрібно.
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Кто бы это не сделал, он доброе дело сделал.
Почаще бы сепаров уничтожали после таких судов.
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Я лично за утилизацию сепаров и ваты.
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Если суды и дальше будут этих петухов выпускать, то таких случаев побільшає!!! А продажні судді на черзі!
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