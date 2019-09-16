 Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: о совместном контроле на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - сказал Зеленский.

Стороны отдельно обсудили тему подготовки двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Зеленский отметил, что у него очень хорошие впечатления после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой: "У нее есть европейское видение будущего, вера в ценности либеральной демократии и хорошое понимание, что безопасность и мир в Украине - это безопасность и мир в Европе".

В свою очередь, Чапутова сообщила, что пригласила президента Украины посетить Словакию с официальным визитом.

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