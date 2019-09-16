 Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: о совместном контроле на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - сказал Зеленский.
Стороны отдельно обсудили тему подготовки двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Зеленский отметил, что у него очень хорошие впечатления после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой: "У нее есть европейское видение будущего, вера в ценности либеральной демократии и хорошое понимание, что безопасность и мир в Украине - это безопасность и мир в Европе".
В свою очередь, Чапутова сообщила, что пригласила президента Украины посетить Словакию с официальным визитом.
Ох і дурне... Словаки перші хто витягає наші робітничі кадри, особливо у сфері медицини.
Відстань від Закарпаття мізерна, дехто у Києві на роботу їздить дальше ніж із Ужгорода до Словаччини. Мовний бар'єр фактично відсутній. Не розуміти словака українець не може, хіба що тупий кацап із не такою щелепою, це не Мадярщина і навіть не Польща, зрозуміло 95%.
У Словаччині патова ситуація, їх народ на заробітках у Німеччині В.Британії і т.п. Тому або ми, або китайці із пакистанцями. Єдине що хоч якось стримує, це відносно велика заробітна плата (доходи) на Закарпатті у порівнянні із Україною в цілому. Так, для прикладу Словаки не можуть перетягти хірургів, гінекологів і деякі інші спеціальності, які за 1к євро робити там просто не будуть.
У чому Зеля збирається із ними співпрацювати? У нас діаметрально протилежні інтереси!!!