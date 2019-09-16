 Прежде чем поднимать налоги, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися деньгами, - руководитель Ajax Systems Конотопский

Такое мнение в колонке для ain.ua высказал основатель и руководитель Ajax Systems Александр Конотопский, комментируя инициативу правительства по повышению налогов для ФОП и запуск так называемого фонда IT Creative, передает 112.
Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, – нет, считает он.
"У меня накопилось немало вопросов, как государство тратит деньги. Я считаю, что первоочередная задача государства - научиться тратить эффективно то, что у них уже есть", - убежден предприниматель, и предлагает для начала вернуть выведенные из бюджета миллиарды гривен и закрыть офшорные схемы.
"И вот только когда государство научится эффективно тратить наши деньги, но их все равно будет не хватать - начнем обсуждение подъема налогов", - подчеркивает он.
Конотопский отмечает, что, скорее всего, "фонд развития человеческого капитала" будет столь же неэффективен, как и другие государственные институты. При этом крупные компании IT-индустрии давно сами вкладывают немало средств для обучения и развития сотрудников и претендентов.
"У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент - и все уже готово. Поэтому брать из бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству - это крайне глупое занятие", - резюмирует он.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.
1. Не воруй!
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100. Не воруй.
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694
Заодно загугли, что определяет налоговый кодекс
человеческогобениного капитала.
Речь идет о ФОПах. Что бы понять, достаточно сравнить 2 цифры: 41,5% от ФОТа платят все обычные работники и от 1 до 10% платят, если платят ФОПы.
Так вот вопрос - КАКОГО *** Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 41,5% А ФОПЫ МЕНЕЕ 10%??? Это разве справедливо? Почему в других странах налоги одинаковые, за исключением прогрессивного налога, которого у нас нет?
ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ И В НАЛОГАХ ТО ЖЕ САМОЕ.
ДО ТВОЕЙ ДОЛБАННОЙ БАШКИ ДОШЛО????
И как проконтролировать ФОП, если у него отстутсвует нормальная отчетность, нет кассового аппарата, отчеты фактически добровольного типа - что захотел, то и задекларировал?
Это не повышение налогов ФОПам, а урегулирование их деятельности.
А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
- уголовная ответственность за иностранную наличную валюту - это же совок
ссср и рабство оставьте себе.
или уже наоборот переиграли?
ну да, власть уже ж получена.
СМИ надо обращаться за чёткими разъяснениями в ГНС, иначе будут бесконечные интерпретации