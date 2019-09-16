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 Экономика
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Все про:бюджет (4364) налоги (2648)

 Прежде чем поднимать налоги, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися деньгами, - руководитель Ajax Systems Конотопский

Прежде чем поднимать налоги и организовывать дополнительные способы пополнения бюджета, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися в бюджете деньгами.

Такое мнение в колонке для ain.ua высказал основатель и руководитель Ajax Systems Александр Конотопский, комментируя инициативу правительства по повышению налогов для ФОП и запуск так называемого фонда IT Creative, передает 112.

Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, – нет, считает он.

"У меня накопилось немало вопросов, как государство тратит деньги. Я считаю, что первоочередная задача государства - научиться тратить эффективно то, что у них уже есть", - убежден предприниматель, и предлагает для начала вернуть выведенные из бюджета миллиарды гривен и закрыть офшорные схемы.

"И вот только когда государство научится эффективно тратить наши деньги, но их все равно будет не хватать - начнем обсуждение подъема налогов", - подчеркивает он.

Конотопский отмечает, что, скорее всего, "фонд развития человеческого капитала" будет столь же неэффективен, как и другие государственные институты. При этом крупные компании IT-индустрии давно сами вкладывают немало средств для обучения и развития сотрудников и претендентов.

"У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент - и все уже готово. Поэтому брать из бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству - это крайне глупое занятие", - резюмирует он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.

Источник: https://censor.net.ua/n3148694
 
   
 Топ комментарии
 
Забавно, что сам факт поднятия налогов некоторых зебилов нисколько не пугает. По одной простой причине - они их просто не платят, зато других будут учить как не воровать.
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>В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек


А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
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Игорь Валерьевич разберется, не переживайте!!!
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Как правильно распоряжаться деньгами государства?
1. Не воруй!
...
100. Не воруй.
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Забавно, что сам факт поднятия налогов некоторых зебилов нисколько не пугает. По одной простой причине - они их просто не платят, зато других будут учить как не воровать.
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Забавно, что пэидиотам говорят, что налоги не увеличатся, а они орут, что увеличатся
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Зебил не в состоянии прочитать статью до конца, как ты пишешь вообще?

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694
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Черт соевый, почитай статью ниже, что налоговый кодекс менятся не будет.
Заодно загугли, что определяет налоговый кодекс
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Зебил упоротый, где я писал про изменение кодекса? Вам земразям пофигу вы всеравно налоги не платите, а я не буду отстегивать бабки в развитие человеческого бениного капитала.
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на зебил - мне не веришь - читай - Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, - нет, считает он.Источник: https://censor.net.ua/n3148694
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Отвечу в твоём лице максимально вежливо всем искренне заблудшим, непонимающим, *********** и таким как ты ********* продажным порохотролям.
Речь идет о ФОПах. Что бы понять, достаточно сравнить 2 цифры: 41,5% от ФОТа платят все обычные работники и от 1 до 10% платят, если платят ФОПы.
Так вот вопрос - КАКОГО *** Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 41,5% А ФОПЫ МЕНЕЕ 10%??? Это разве справедливо? Почему в других странах налоги одинаковые, за исключением прогрессивного налога, которого у нас нет?
ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ И В НАЛОГАХ ТО ЖЕ САМОЕ.
ДО ТВОЕЙ ДОЛБАННОЙ БАШКИ ДОШЛО????
И как проконтролировать ФОП, если у него отстутсвует нормальная отчетность, нет кассового аппарата, отчеты фактически добровольного типа - что захотел, то и задекларировал?
Это не повышение налогов ФОПам, а урегулирование их деятельности.
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Хотя я за систиему: привести налогообложение пэрэсичного к уровню ФОПов, а не наоборот но плюсану.
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>В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек


А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
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Самый эффективный способ передать наши деньги бени ,вместе с приват банком.Правильно?
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Игорь Валерьевич разберется, не переживайте!!!
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"Прежде чем поднимать налог..." О чем это он?Подразумевалось, что все будет наоборот. А теперь выходит наоборот наобороту.
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Думаешь, налоги от этого станут меньше? Спи не спи, а платить тебе.
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Пока есть Ахметов Коломойский с Колобовыми и Кононенками с Сервисами налоги платить нету смысла ,всё равно украдут
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введите ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ (с уголовной ответвеностью за иностранную НАЛИЧНУЮ валюту и за незадекларированые драгметаллы и камни) и можно смело снижать налоги аж в два раза (от нынешних) собираемость будет в РАЗЫ ВЫШЕ! Налогов и акзицов не должно быть много (от 4-х до 8-ми) и САМОЕ важное заметит НДС налогом с продаж (5% в бюджет страны и от 1 до 5% в местный бюджет, который определять будет местный законодательный орган, а значит покончить с воровством и махинациями, ликвидировать фирмы "прокладки" и длинную воровскую цепочку "посредников")!
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- будет отмазка, как и раньше, - нельзя трогать НДС, это одно из условий евроинтеграции
- уголовная ответственность за иностранную наличную валюту - это же совок
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нет не совок, имейте хоть милиард на счетах в безналичной форме (они подотчетты откуда "пришли" и кому "ушли"), в вот ЧЕРНЫЙ НАЛ нужен только для КРИМИНАЛЬНЫХ ДЕЛ!
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меняют в банках и обменниках, можешь себе такое представить?
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при ПОЛНОМ БЕЗНАЛЕ любая НАЛИЧКА - КРИМИНАЛ!
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расскажешь для чего наличка нужна, когда терминалы и банкоматы твой банк выключит.
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спс, ссср уже был с уголовной ответственностью за валюту и прочее.
ссср и рабство оставьте себе.
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читайте выше, с совке вообще нельзя было иметь валюту, а речь идкт т олько о НАЛИЧНОЧТИ, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ВЗЯТКУ ИЛИ УЙТИ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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так зеленский же собирался снижать налоги, а не вводить новые.
или уже наоборот переиграли?
ну да, власть уже ж получена.
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Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694

СМИ надо обращаться за чёткими разъяснениями в ГНС, иначе будут бесконечные интерпретации
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