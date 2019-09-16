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 Политика Украины
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 Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский

Проект государственного бюджета на следующий год будет частично изменен после того, как новое правительство представит свою программу.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил на пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После объявления программы правительства, а вы знаете, что у правительства на это месяц, будут изменения в этот бюджет. Он будет изменен", - сказала Бородянский.

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Он отметил, что на наработку главного финансового документа страны у нового правительства было очень мало времени - всего одна неделя. Но проект бюджета подали, потому что этого требует украинское законодательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3148692
 
 
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Новый представитель Кабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.


В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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а шо єто у нас за правительство у которого даже нет собственной программы?
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Проект государственного бюджета на следующий год будет частично изменен после того, как новое правительство представит свою программу. Источник: https://censor.net.ua/n3148692
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Тобто подача проекту бюджету була фейковою Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5932
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Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9104 Бюджет Корыто-2020 Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9104 Слуги нарида через 5 ле должны выглядеть как стефанчук Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6409
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Когда правительство представит свою программу?
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