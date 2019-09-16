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 Происшествия, Общество
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Все про:Мариуполь (3675) убийство (5333) волонтеры (1919) наемник (298) Джумаев (4)

 "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева

Общественные активисты в течение последнего года делали все, для того, чтобы "убийца наших "киборгов" - Роман Джумаев - понес ответственное наказание".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Сегодня у нас, в Мариуполе, произошло чрезвычайное происшествие. Убит боевик Джумаев, который был "выпущен нашим судом под домашний арест". Когда не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня, как военного волонтера, это был шок! В течение последнего года мы делали все, для того, чтобы убийца наших "киборгов" понес ответственное наказание", - отметила волонтер.

Также смотрите: Убит боевик "ДНР" Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе. ФОТОрепортаж

"Но система рабоает иначе. После того, как его освободили под домашний арест, мы написали письмо в Администрация Президента Украины с просьбой внести дополнения в решение Конституционного суда от 24.06. 2019. Но к сожалению до сих пор ответа не получили. Так что имеем то, что имеем! И как бы это страшно не звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Потому что мне лично поступали угрозы от него, от его мамы, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. Видимо судьям надо думать, кого и куда они отпускают. Не все можно купить за деньги. Помним !!! Не простим !!!", - резмировала Однорог.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест. 

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

Когда не работает система, работает нация, - волонтер Однорог об убийстве боевика ДНР Джумаева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148691
 
   
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судьи доводят людей до самоуправства
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Поки живий Медведчук та інші кати українського народу, старі кдбшники та вбивці, бандити 90-їх та олігархи - закрийте рти і мовчіть про націю! Немає нації, нація б не дозволила б над собою так знущатись! Немає нації, є населення!
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Первый раз согласен! Только сказавши "а" , надо говорить и "б": нация не избрала бы себе инородца президентом !
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Это ты о русах позвавших себе в князья варяга? Гы.
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В данном случае єто біло проявление нации, на фоне власти бандитов 90-х.
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відкрити справу по суддях - "За доведення до самогубства"
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При Порошенко вату палили прямо в доме Профсоюзов "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева - Цензор.НЕТ 9922 "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева - Цензор.НЕТ 4041
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комментарий отмечен как спам  
 
Ага, лично его боево-шоколадные эскадроны смерти)))
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Не - это уставшие от войны амебы ЗЕлюпы сделали.
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Вот сжигать и стрелять надо каждую коллаборантскую мразь, которая разползлась как черви по Украине под видом так называемых переселенцев-опущенцев.
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Вату палили до Порося,а при Пєтьї,нажаль палили наших військових у Іловайську,під час параду в Київі.
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и так палили, шо освободили две трети налугандонии. или это несчитается?
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Когда не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня, как военного волонтера, это был шок! В течение последнего года мы делали все, для того, чтобы убийца наших "киборгов" понес ответственное наказание", - отметила волонтер.Источник: https://censor.net.ua/n3148691

Все правильно, но "орлы аваковские" сочтут, что у вас был мотив.
Берегите себя!
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Вбивати важливого свідка - це унеможливлювати арешти його спільників та пособників терористів! Джумаєв мав сидіти в тюрмі, довічно, як і решта терористів!
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Але ж розстріляли не суддю! То про яку націю йде мова? Причина безкарності не в злочинцях, а в суддях!
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главное в освещении этого стартового случая, постоянно подчёркивать, шо не жесто убили, а так, по доброму. ))
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Не больно. И пожелали хороших снов про курицу.

Так и сказали "Добраніч, курво".
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"Его освободили украинские судьи" . Ничего не напрягает ?
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Забудь петю , уже почти полгода зеля .
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Зеля пів року,але випустили цього поца,ще при Пєтьї.
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Че выпустил?
Вон Портнов законы строчит для ЗЕлюпы, а половина правительства, включая Богдана и Разумкова, рыги.
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При Порошенко успели реформировать только Верховный суд. Тебе, придурку пацакскому, это уже объясняли.
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А ведь так и какой-нибудь бывший чиновник попасть...это я так, ни на что не намекаю...
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Сепарасты подожмут хвосты сейчас, главное не останавливаться на одном
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главное, не подставляться нашим ребятам из-за нечисти рашистской.
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А може це Бетмен?Дякуємо цьому невідомому герою.
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Почему? Может очередной полуватный судья задумается-а стоит ли откровенно *уеть?
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эту судебную систему которая сгнила реформировать нельзя нечего надо было пете создавать новую а не заниматься ерундой
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Вот и первый звоночек. Приготовиться...
Украинское правосудие застрелило бандита. Если так пойдет дальше, то я очень переживаю за некоторых особо озабоченных сепаратистскими идеями личностей.
Судьи конкретно помогли чуваку...
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потому что государство не ГРАЖДАНСКОЕ, а ЧИНОВНИЧЬЕ (социальный и паразититческий класс господ-холуев в пирамидальной иерархии)!
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А шо з тим жирним який АТОвця побив, ще живий чи може також до Захарченка в гості пішов, як i цей під@р???
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"...а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест" - ясно, отреформированный мародёром суд...
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Шобломойские дружно родившись и закупили белые тапочки
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Андроиде не нравится слово подмылись
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слезы капают на клавиатуру мешают писать!)) Яке "сумне" самогубство "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева - Цензор.НЕТ 7174
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Джумаєва амністувала українська нація ! Слава Україні !
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