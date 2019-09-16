 "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Сегодня у нас, в Мариуполе, произошло чрезвычайное происшествие. Убит боевик Джумаев, который был "выпущен нашим судом под домашний арест". Когда не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня, как военного волонтера, это был шок! В течение последнего года мы делали все, для того, чтобы убийца наших "киборгов" понес ответственное наказание", - отметила волонтер.

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"Но система рабоает иначе. После того, как его освободили под домашний арест, мы написали письмо в Администрация Президента Украины с просьбой внести дополнения в решение Конституционного суда от 24.06. 2019. Но к сожалению до сих пор ответа не получили. Так что имеем то, что имеем! И как бы это страшно не звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Потому что мне лично поступали угрозы от него, от его мамы, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. Видимо судьям надо думать, кого и куда они отпускают. Не все можно купить за деньги. Помним !!! Не простим !!!", - резмировала Однорог.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.