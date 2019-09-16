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 Экономика, Общество
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 Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов

Пенсионный фонд Украины в тестовом режиме запустил мобильное приложение и объявил о внедрении нового проекта "Пенсионный фонд Украины в смартфоне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "пенсионный фонд". Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов", - говорится в сообщении.

Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с ПФУ.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к: данным электронного пенсионного дела; электронному реестру листков нетрудоспособности; информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже.

Также приложение позволяет просматривать состояние обработки обращений в ПФУ, а также верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете.

Отмечается, что в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Источник: https://censor.net.ua/n3148684
 
 
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Зебобы, будете в смартфоне теперь пенсию получать, виртуальную. Как его открыть на бабушкофоне, а мелки? Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7070
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Теперь все пенсии пойдут на восстановление донбасян.
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Хм. По-моему и сейчас пенсии виртуальные(безналичные) в основном как и зарплаты. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5774
И потом сейчас у бабушек такие лопатники в руках бывают, что покруче твоего и моего будут. Дети с внуками свои старые подгоняют, а себе новые покупают. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5774
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Вот тебе к примеру с двумя симками планшет (фаблет). Стоит всего 3500грн. Можно в рассрочку или оплатой частями. У меня сын такой таскает в школу вместо учебников. Такие вот сейчас бабушкофоны. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 1233


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В селах, да в городах, 90% стариков 70+ пользуются подобным:

Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 110
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Половина Маккартни, открой для бабушек ликбез про то, как намайнить себе пенсию (в биткоинах) на компах пенсионного фонда.
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Это тупо лапша и популизм. Они пробовали какую-нибудь бабушку лет 70+ в селе научить пользоваться смартфоном или планшетом? Этим бедным старикам теперь придется к бабушкофонам покупать в придачу еще и смарт. Дешевле в селе поставить терминал и обучить одного выделенного человека, например почтальона, для обслуживания стариков.
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Какие у нас в стране продвинутые пенсионеры однако)) Для полного счастья им только ЭТОГО и не хватало, оказывается!)) Раньше я думала, что им самой пенсии не хватает. И если не хватаЛО, то КАК они могли купить такие "девайсы", как смартфоны и прочая?). Вон как о наших пенсионерах думает власть, мне даже спокойнее стало))).

Им самим не смешно от таких нововведений? Может, хватит уже издеваться так откровенно над людьми?
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))))) кто то может срубить на курсах "смартфон для пенсионеров с планшетом" )))) всёравно тольку с неюзавшими будет 0 по модулю, а бабла учителям накапает ))
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***
объявление:
мама трех программистов очень просит кого-нибудь знающего и
не психованного обучить ее работе с компьютером ....))))
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Интересно, айфон какой модели у мамы Риммы?
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Жизнь каждого человека начинается с е-малюка, а заканчивается е-пенсией в нашей стране))

Сама жизнь собственно называется е-..ою мать))
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Те кто ноют что это ужасно,- вспомните как обращались в госорганы вас никогда не пытались развести на бабки? смартфон убирает коррупционную жопу-прокладку госчиновника-мздоимца.
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И что толку если в селах мобильный интернет отсутствует напрочь... а если есть ...то он еле ползает.... да хоть с десятью симками планшет бабшке дай....
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Ну, слава труду.
Теперь экономика Украины расцветет, "стопудов"(С).
Вот займет Правительство еще 15 миллиардов баксов на этот финансовый год только - и заживете Вы, ЗЕбобики.
И сколько ваша пенсия тогда будет стоить, неужто, как в Венесуэле?
Сколько радости, сколько хороших новостей в экономике каждый день!
"- Министр ЧЕГО?
- Министр Кабинета Министров Украины" Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 4499
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