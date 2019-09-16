 Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "пенсионный фонд". Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов", - говорится в сообщении.
Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с ПФУ.
Мобильное приложение обеспечивает доступ к: данным электронного пенсионного дела; электронному реестру листков нетрудоспособности; информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже.
Также приложение позволяет просматривать состояние обработки обращений в ПФУ, а также верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете.
Отмечается, что в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и другие.
И потом сейчас у бабушек такие лопатники в руках бывают, что покруче твоего и моего будут. Дети с внуками свои старые подгоняют, а себе новые покупают.
Им самим не смешно от таких нововведений? Может, хватит уже издеваться так откровенно над людьми?
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мама трех программистов очень просит кого-нибудь знающего и
не психованного обучить ее работе с компьютером ....))))
Сама жизнь собственно называется е-..ою мать))
Теперь экономика Украины расцветет, "стопудов"(С).
Вот займет Правительство еще 15 миллиардов баксов на этот финансовый год только - и заживете Вы, ЗЕбобики.
И сколько ваша пенсия тогда будет стоить, неужто, как в Венесуэле?
Сколько радости, сколько хороших новостей в экономике каждый день!
"- Министр ЧЕГО?
- Министр Кабинета Министров Украины"