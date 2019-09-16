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 Политика Украины
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Все про:Песков (956) саммит (749) нормандская четверка (662)

 Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков

Последние заявления украинского руководства по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита "нормандской четверки"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", - сказал Песков, добавив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.

Песков сказал также, что конкретных сроков проведения саммита нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".

На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".

Источник: https://censor.net.ua/n3148681
 
 
 Топ комментарии
 
думаю 1 влучный выстрел точкой "У" по параду в донецке на 9е мая полностью решит всю проблему лугандона как такового!!!
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а он и вертит ТОЛЬКО ....АКОЮ ЗЕБОБИКА ты не понял зедебило.... Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков - Цензор.НЕТ 8640
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И шо? Это повод теперь клоуну капитулировать? Зебил и логика - несовместимые вещи.
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думаю 1 влучный выстрел точкой "У" по параду в донецке на 9е мая полностью решит всю проблему лугандона как такового!!!
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У Пєтьї була ця можливість на протязі п"яти років.
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И шо? Это повод теперь клоуну капитулировать? Зебил и логика - несовместимые вещи.
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Ты ********. Потрошенко уже капитулировало в 2014 Минскими соглашениями.
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Это каким образом? Нормальная такая капитуляция... все ваши гиви и мотрылы дохлые после Минска. Армия Украины получает опыт и развивается, стремление в НАТО закреплено в конституции.
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Особый статус Донбасса проголосованный уже законом - это что по твоему? Протри глаза, хотя *********** это не помогает.
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Протри глаза упоротый зебил, насрать на особый статус оккупированной территории, пока они не интегрированы в Украину. Это клоун хочет их всунуть на условиях ***** эти мрази уже готовы отказаться от американских инструкторов.
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особый статус вводится на определенное время, даун! не хочешь не продлеваешь.
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Шо там з Дебальцево,лішенєц?По Мінську це місто повинно бути Українським,чому Поця його здав?
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После "сдал Дебальцево" мне с ватным-ольгинскми дегенератом не о чем говорить. Правильно вас уничтожают...
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Зеля,ще не підписав жодної бумажки,а Поця підписав капітуляцію у Мінську два рази.
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Тебе и второму зебилу ответил выше...
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В каждом высере не гнушайся подачек и ищи нужные слова- всё здоровее будешь! Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков - Цензор.НЕТ 9130
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Щось нетак з прогнозами Поросяток,якби була здача України,то Пуйло б сракою не вертів.
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а он и вертит ТОЛЬКО ....АКОЮ ЗЕБОБИКА ты не понял зедебило....
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Вибачаюсь,а чого Зебобік?Він до ПЄСиків відношення не має,ось Пєтья,головна сабака серед Бобіків))
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а он вертит? или у тебя голова вертится от восторга, что скомороха будут склонять в разных положениях.
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Як Поцю?Думаю шо не все так складно у них з Зелей вийде,то Пєтья був лантухом з лайном,а Зеля і сам просунути може))
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Дело не в зеле, в тебе и в твоем "просунутом" мировосприятии.
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Поцю зараз по Київу гоняють сцяними тряпками,як же воно відстоювало Україну на перемовинах,якщо ховається як позорне чмо?
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Кто "ховається"? Ты не можешь правильно оценить простейшую ситуацию. Это плохо, потому как на неверных оценках ты в конце концов принимаешь неправильные решения.
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Обісцяне Порося ховається,і не ходе на допити,а коли йде,навіть діточок своїх російськоязиких з собою воде,як його навчив Ху"ло.
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Пуйло вообще отказывается от переговоров.Откладывают на 50 лет.Берут на измор.
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Сурков -
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
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Волкер сказал,что орда настроена на вялый конфликт с регулярными жертвами.И надо нам найти противоядие.
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Волкер правильно говорит, но в ближайшее время противоядия при кловане точно не будет
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Пєсков говорив про "четвірку", а не про розширення формату.
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В мене питання,чому Поця обрав саме такий формат?
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Потому что Петя гениальный стратег, вождь и непогрешим.
особенно с подписанием минска
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Так пусть клован формат поменяет, в чём проблема?
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отказавшись от договоренностей при Порошенко, тем самым уничтожив политический рейтинг Украины, как страны держащей слово и способной договариваться? Гениально
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Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "нормандии".
https://zn.ua/POLITICS/ssha-zainteresovany-v-predlozhenii-zelenskogo-rasshirit-normandskiy-format-327012_.html
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и что, каков результат?
Заметь - он предложил, но сам ничего не поменял.
Есть разница между словами предложил и поменял?
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"Заметь - он предложил, но сам ничего не поменял", - і я про те, що за свої слова треба відповідати, бо кацапи будуть запитувати про порожні слова.
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Це питання не до мене, бо я ніколи в не був його чи іншій партії.
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а какие именно "заявления Киева" так обрадовали кацапов?
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Урод . Думаю , что его похоронят в один день с путлом .
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