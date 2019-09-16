 Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", - сказал Песков, добавив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.
Песков сказал также, что конкретных сроков проведения саммита нет.
По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".
На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
особенно с подписанием минска
https://zn.ua/POLITICS/ssha-zainteresovany-v-predlozhenii-zelenskogo-rasshirit-normandskiy-format-327012_.html
Заметь - он предложил, но сам ничего не поменял.
Есть разница между словами предложил и поменял?