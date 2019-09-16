 Мне жаль, что у нас об Украине распространяются мифы и неправда, - президент Словакии Чапутова

Об этом она сообщила сегодня на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Чапутова подчеркнула, что Украина для Словакии - друг и партнер и заверила в поддержке со своей стороны.

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"Я хочу вас заверить, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать вас на пути реформ... и будет защищать ваш суверенитет и территориальную целостность", - отметила она.

При этом Чапутова добавила, что в Словакии распространяют фейки об Украине.

"Мне очень жаль, что и у нас об Украине распространяются разные мифы и неправда, или полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали... в какой сложной ситуации Украина находится и какие важные последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - отметила она.

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Чапутова сообщила, что пригласила Зеленского посетить Словакию с официальным визитом.