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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2839) Словакия (416) фейк (230) Чапутова Зузана (1)

 Мне жаль, что у нас об Украине распространяются мифы и неправда, - президент Словакии Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова хочет донести до своих сограждан, в какой сложной ситуации находится Украина.

Об этом она сообщила сегодня на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Чапутова подчеркнула, что Украина для Словакии - друг и партнер и заверила в поддержке со своей стороны.

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"Я хочу вас заверить, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать вас на пути реформ... и будет защищать ваш суверенитет и территориальную целостность", - отметила она.

При этом Чапутова добавила, что в Словакии распространяют фейки об Украине.

"Мне очень жаль, что и у нас об Украине распространяются разные мифы и неправда, или полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали... в какой сложной ситуации Украина находится и какие важные последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - отметила она.

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Чапутова сообщила, что пригласила Зеленского посетить Словакию с официальным визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3148678
 
 
 Топ комментарии
 
Ну у нас благодаря таким мифам и неправде даже призедента избрали...
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Це Поця та Медведчук стараються,****** лайном Україну у Європі,з подачи Пуйла.
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Ты продолжаешь о геях - педофилах. Тебя эта тема постоянно волнует. А большинство здесь - нет.
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Ну у нас благодаря таким мифам и неправде даже призедента избрали...
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Словакія бідна совкова країна, через яку ніхто не ризикує їхати, пограбування поліцаями там звична річ
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Попитай українок які мали необережність їхати з Італії через словаків
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Там циган багато,можуть пограбувати,про поліцію маячня.
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насчет бедности вы не правы - это уж точно
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кто то выбирал - богдана? - а воно вот такое творит - глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
По словам Андрея Богдана, сначала ему ответили, что глава администрации Путина в отпуске, а потом - что он «пока не уполномочен» говорить
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/09/2019/5d7f69fc9a79474a881b81da?from=from_main
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то не слухи, а целенаправленная пропаганда ымперцев москалей!
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