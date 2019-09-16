 Мне жаль, что у нас об Украине распространяются мифы и неправда, - президент Словакии Чапутова

Об этом она сообщила сегодня на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Чапутова подчеркнула, что Украина для Словакии - друг и партнер и заверила в поддержке со своей стороны.
"Я хочу вас заверить, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать вас на пути реформ... и будет защищать ваш суверенитет и территориальную целостность", - отметила она.
При этом Чапутова добавила, что в Словакии распространяют фейки об Украине.
"Мне очень жаль, что и у нас об Украине распространяются разные мифы и неправда, или полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали... в какой сложной ситуации Украина находится и какие важные последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - отметила она.
Чапутова сообщила, что пригласила Зеленского посетить Словакию с официальным визитом.
По словам Андрея Богдана, сначала ему ответили, что глава администрации Путина в отпуске, а потом - что он «пока не уполномочен» говорить
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.
«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».
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https://www.rbc.ru/politics/16/09/2019/5d7f69fc9a79474a881b81da?from=from_main